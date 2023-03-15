MediasBand
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Andre Fonseca LoureiroAnalista de Sistemas, apaixonado por mercado financeiro. Trabalho na industria tradicional e nas horas mais oportunas desenvolvo EAs pra uso próprio. Busco Melhoria contínua nos meus projetos e o foco é ganhar dinheiro com oportunidades no mercado mais arriscado e competitivo do Mundo.
- Version: 1.0
Media Band é um indicador que projeta 8 bandas paralelas a uma media movel de referencia. Podendo auxiliar na visualização da volatilidade do mercado financeiro.
Este indicador foi inspirado na necessidade de avaliar melhor uma boa oportunidade de compra e venda dos ativos de acordo com o "seu" operacional. Não pode ser utilizado como recomendação e sim a fins de estudos do Mercado Financeiro.