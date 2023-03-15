MediasBand

Media Band é um indicador que projeta 8 bandas paralelas a uma media movel de referencia. Podendo auxiliar na visualização da volatilidade do mercado financeiro. 

Este indicador foi inspirado na necessidade de avaliar melhor uma boa oportunidade de compra e venda dos ativos de acordo com o "seu" operacional. Não pode ser utilizado como recomendação e sim a fins de estudos do Mercado Financeiro.

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Andre Fonseca Loureiro
Experts
Este EA foi desenvolvido para o mercado financeiro Brasileiro, porem, com os Parâmetros corretos pode ser aplicado a todos ativos disponíveis na metatrader inclusive forex e metais. Não julgue o resultado com os parâmetros padrão, entenda que os parametros são para validação de diversos ativos, por isso cada ativo tem um valor que se enquadra na realidade do contexto do mercado. Qualquer duvida, pode me chamar no Telegram @andrefonsecaloureiro ou no email vendas.mercadocapital@gmail.com
InteligentMartingale
Andre Fonseca Loureiro
Experts
Este EA posue a opção de compra ou venda, você escolhe. Ele permanece sempre em operação, saindo de um com saldo positivo entra imediatamente na operação proxima. Não possui nenhuma estratégia de entrada com análise de mercado, apenas comprar ou vender a escolha do cliente. Ele tem um trunfo para operar martingale, Não se assuste com os resultados!! Se tiver um bom fundo de investimento usar pode usar essa ferramenta para ampliar o patrimônio. Teste muito este EA e compre sem MEDO. 
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