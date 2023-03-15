MediasBand

Media Band é um indicador que projeta 8 bandas paralelas a uma media movel de referencia. Podendo auxiliar na visualização da volatilidade do mercado financeiro.

Este indicador foi inspirado na necessidade de avaliar melhor uma boa oportunidade de compra e venda dos ativos de acordo com o "seu" operacional. Não pode ser utilizado como recomendação e sim a fins de estudos do Mercado Financeiro.