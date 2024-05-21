Novo Grafico

Apresentamos o Indicador de novo grafico - uma ferramenta poderosa para traders que buscam uma análise de preço suave e clara. Este indicador inovador calcula a média simples dos preços, oferecendo uma visão precisa e ajustada dos movimentos do mercado.

Como Funciona: O Indicador de Média de Preços Simples (SMA) utiliza uma fórmula simples e eficaz:

  • Ele soma o valor do último preço com o preço anterior.
  • Em seguida, divide essa soma por 2 para obter a média.

Fórmula: SMA = U ˊ ltimo Pre c ¸ o + Pre c ¸ o Anterior 2 SMA=2Uˊltimo Prec¸o+Prec¸o Anterior

Características:

  • Fácil Interpretação
  • Rápida Identificação de Tendências
  • Personalizável

Benefícios:

  • Análise Suave e Clara: Elimina o ruído do mercado, permitindo que você se concentre nas tendências reais.
  • Decisões de Trading Informadas: Utilize o SMA como parte de sua estratégia de trading para tomar decisões mais informadas e baseadas em dados.
  • Versatilidade: Adequado para todos os mercados, incluindo Forex, Ações, Commodities e Criptomoedas.

Uso Sugerido:

  • Tendências de Curto Prazo: Ideal para identificar mudanças de preço em intervalos curtos.
  • Confirmação de Tendências: Use o SMA para confirmar sinais de outros indicadores ou padrões de gráfico.
  • Gerenciamento de Risco: Auxilie na definição de pontos de entrada e saída mais precisos, melhorando seu gerenciamento de risco.

Exemplo de Aplicação: Imagine que o último preço de um ativo foi 1.2050 e o preço anterior foi 1.2020. O SMA será calculado como: SMA = 1.2050 + 1.2020 2 = 1.2035 SMA=21.2050+1.2020=1.2035

Essa média oferece uma visão suavizada do preço, ajudando a identificar a direção geral do mercado.


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Marcio Sales Santana
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O SpreadFlow é um indicador para MetaTrader que gera um gráfico totalmente baseado no comportamento do fluxo de negócios, em vez de se limitar apenas a candles de tempo ou volume. Ele organiza as informações de cada tick em quatro dimensões principais: Spread – monitora a diferença entre BID e ASK ao longo do tempo, mostrando momentos de compressão e alargamento do spread, associados a maior ou menor liquidez. Negócio no mesmo preço – identifica quando sucessivos negócios ocorrem no mesmo nível
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Vrs
Marcio Sales Santana
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Indicador Volume Range Spread O Volume Range Spread é um indicador desenvolvido para analisar a força do mercado por meio da combinação entre volume negociado , amplitude do movimento de preço e spread . Seu objetivo é ajudar o trader a identificar regiões onde há maior participação dos participantes do mercado, possíveis absorções, desequilíbrios, rompimentos e pontos de exaustão. O indicador observa a relação entre o volume acumulado em determinado intervalo de preço ou tempo e o tamanho do ra
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Gigante
Marcio Sales Santana
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Este indicador foi desenvolvido para auxiliar na tomada de decisão em operações de compra e venda. Ele realiza uma análise minuciosa baseada em um cálculo complexo que leva em conta múltiplos fatores do mercado. A partir dessa análise, o indicador gera um ponto visual que representa, de forma clara e objetiva, a direção sugerida – seja de entrada ou saída de uma posição. Sua principal função é fornecer ao trader uma leitura simplificada de dados sofisticados, facilitando o entendimento do moment
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Grafico de Rompimento
Marcio Sales Santana
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O indicador grafico de rompimento foi desenvolvido para elevar a precisão e confiabilidade na identificação de oportunidades de rompimento no mercado financeiro. Projetado com algoritmos avançados, este indicador destaca barras de rompimento com uma precisão notável, permitindo que traders identifiquem pontos de entrada e saída estratégicos. Recursos Principais: Precisão Aprimorada: Utiliza algoritmos avançados para identificar barras de rompimento com uma precisão excepcional. Alertas em Tempo
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Time Spread
Marcio Sales Santana
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Indicador gerado a partir do tempo e da força da compra e da venda. Quanto maior o número do parâmetro spread menos entradas será padrões pode-se ver, use para menos trades, ideal para não tomar muitos stops. Quanto menor o número do parâmetro spread mais entradas com padrões, use para fazer scalp, operações curtas, maior probabilidade de stops. Observe o gráfico pelos menos uma semana antes de iniciar as operações. Quando começar faça somente uma operação por dia durante uma semana. vá aument
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Grafico da Media
Marcio Sales Santana
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grafico de media os dados são exibidos pela media aritimetica dos negocios realizados, evitando as distorções dos outros graficos. A forma de operação e pela busca de padrões. o parametro e para reduzir as distorções, diminuindo as interferências, quanto menor for o valor mais alinhado o grafico fica. ativos mais lentos são o ideal, atualmente estou usando no dollar canadense.
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