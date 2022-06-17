Setup14X7

Este EA foi desenvolvido para o mercado financeiro Brasileiro, porem, com os Parâmetros corretos pode ser aplicado a todos ativos disponíveis na metatrader inclusive forex e metais. Não julgue o resultado com os parâmetros padrão, entenda que os parametros são para validação de diversos ativos, por isso cada ativo tem um valor que se enquadra na realidade do contexto do mercado. Qualquer duvida, pode me chamar no Telegram @andrefonsecaloureiro ou no email vendas.mercadocapital@gmail.com
Recommended products
GoldDow2
Kyōhei Shirahama
Experts
Advanced R-Based Risk Management Breakout EA with SMA200 Trend Filter This Expert Advisor integrates Dow Theory breakout logic with ATR-based R-multiple risk management. The entire trade lifecycle — from position sizing to exit — is volatility-adjusted and systematically controlled. Key Features 1. Dow Theory Breakout Logic Breakout of recent swing highs/lows Multi-timeframe structure confirmation Automatic swing detection 2. SMA200 Trend Filter Buy only above SMA200 Sell only below SMA200 Stric
Xauxag panel gestion mt5
Vincent Albert Feugier
Experts
XAU/XAG Panel Gestion Introduction Gold (XAU) vs. Silver (XAG) arbitrage is a cornerstone strategy for hedge funds and institutional traders. This professional-grade panel for MetaTrader 5 provides an all-in-one control station to exploit correlation gaps and relative strength between these two precious metals. Designed for surgical precision, it automates complex ratio calculations and risk management to ensure flawless execution. 1. Dual-Leg Trading System (Arbitrage) Unlike standard directio
NakaSideBot
Ricardo De Andrade Nakano
Experts
Introducing NakaSideBot - Your Ultimate Side Market Champion! Are you tired of missing out on profits when the market changes direction? Say hello to NakaSideBot, your ultimate side market champion! This cutting-edge robot is designed to thrive in ever-changing market conditions, making it perfect for both trending and sideways markets. NakaSideBot excels when the market transitions or consolidates, seizing opportunities that others may overlook. With its advanced algorithms, it detects trend
SmartTrader Pro Gold Trend and Reversal EA
Ahmed Jazlaan Mohamed
Experts
Overview SmartTrader Pro Gold Trend and Reversal EA executes the SmartTrader AI Pro scoring model, with the option to place trades semi-automatically (a confirmation prompt by default) or fully automatically. It's built on one core principle: every claim below is something we actually tested, not something we're asking you to take on faith. Key Features Semi-automatic or fully automatic execution modes M1 Counter-Trend mode (primary, evidence-backed) and H1 Trend-Following mode (secondary) Long-
QuantMatrix FXGold V8
Rafael Barreto Haddad
Experts
QuantMatrix FX+Gold V8.4 Adaptive Quantitative Trading for Forex & Gold QuantMatrix FX+Gold V8.4 is an advanced multi-asset Expert Advisor developed for Forex and Gold (XAUUSD) . Instead of relying on a single fixed trading strategy or a conventional combination of indicators, QuantMatrix uses a research-driven architecture designed to discover, validate, rank and continuously monitor multiple trading models derived from the historical behavior of each market. The central idea is simple: The mar
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experts
EURUSD London Breakout Pro Developed with the support of advanced Artificial Intelligence tools, EURUSD London Breakout Pro delivers a clean, efficient codebase optimized for speed and stability. This Expert Advisor applies an institutional-grade risk management framework and avoids high-risk strategies such as martingale, grid averaging, or uncontrolled hedging. Built for traders who demand both precision and safety, the system combines a proven London session breakout concept with powerful en
FREE
Neuro Trader EA
Roman Lomaev
Experts
Neuro Trader EA is an expert advisor developed using artificial intelligence, designed for analysis and automated trading in financial markets. The advisor focuses on utilizing a neural network, allowing for more flexible and precise responses to market changes. The algorithm analyzes market behavior using weight coefficients and dynamically adapts to changing conditions, making it particularly effective for short-term trading. Features of the Advisor: Neural Network for Decision-Making: The adv
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Experts
Introducing Titan Backup : Are you ready to enhance your trading game with an automated system built for precision and flexibility? Meet Titan Backup , your expert trading assistant designed to capture high-profit breakouts by identifying accumulation zones . This powerful Expert Advisor (EA) excels in high-volatility markets such as the Nasdaq 100 and Crypto 10 , offering both hands-free automation and manual assistance to support your trading strategies. How Titan Backup Works: Titan Backup ru
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experts
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Experts
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
Xelar EA MT5
DENIS BRAUN
Experts
Robot Name:   Xelar EA MT5 Description: Xelar EA - Your Gateway to High-Risk, Potentially Highly Profitable Trading Experiences! Are you in search of a trading robot capable of providing risk-loving traders the opportunity to achieve exceptional profits? Xelar EA could be exactly what you've been looking for. This highly specialized trading robot has been developed to conquer the markets in a unique and efficient manner. Information: After every 5 sales, the price increases by $100. Please conta
Sapphire Strat Maker Alt
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experts
Sapphire Strat Maker Alt   is an EA builder ( Expert Advisor Builder) . With it you can easily create new strategies and optimize them to find the bests parameters to improve your results at maximum. The objective is to bring the capabilities of MQL5 to everyone, even if you don't know how to code. Check out   the Pro Version   clicking here - Sapphire Strat Maker . With this Expert Advisor you can create strategies by combining the indicators provided by the EA. A few of the functionalities ar
FREE
Gold Order Manager Pro
Syaiful Muthohar
Experts
Gold Order Manager Pro is a professional semi-automatic trading panel designed for XAUUSD scalping. Place precise orders with one click — directly from a clean, always-visible chart panel — with full control over Lot, Stop Loss, and Take Profit before every trade. Key Features Manual Order Control Adjust Lot size, SL (in points), and TP (in points) directly on the panel using + / − buttons. No need to open order dialogs. See your exact risk in USD and % of balance before clicking Buy or Sell.
Pepito
Arismario Verissimo Neves
Experts
Robô Pepito. Pepito é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Desenvolvido com uma estratégia que funciona exclusivamente com o ativo WIN, melhorando assim a sua performance e visando mais Ganhos e menos Perdas. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai configurado para realizar apenas uma operação ao dia, mas isso pode ser alterado nos "Parâmetros de entrada". ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de fun
Breakout Scalper EA
Parthasarathi C
Experts
Features of this EA This is fully Automated Trading Robot / Expert Advisor for MT5. It wont deploy any grid, martingale, averaging or any other risky things. It integrates multiple trend trading strategies, allowing it to quickly adapt to volatile price trends.   This EA can place Order at your own  Magic Number . Suitable for both beginners and experienced traders. Please give me yours valuable comments.
CCI Extreme
Avinash Pagadala
Experts
XAU CCI Extreme H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU CCI Extreme H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. CCI extreme reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not published here. Advantages
FREE
Wolf EA MT5
Satria Adhi Monandar
Experts
Wolf-EA is an automated forex robot work using a combination of martingale and hedging. Because of this method, this EA has a very high ROI (Return of investment) with relatively good stability. According to the developers, this automated trading system is able to perform miracles. Many Traders scare away from Martingale, as this principle is perceived as the basis of the trading system. But if you play smart, it can be very profitable. Please test in a demo account first for at least a week. Al
Neo Breakout MT5
Mathewstwapalisha Mulwafu
Experts
Breakout EA based  on   advanced strategy , generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price ranges. Data has been collected for over 15 years to produce model strategy.  The strategy,  filters out  false signals and  performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses advanced adaptive trailing stop. specifically optimized for EURUSD,GBPUSD,USDJPY,EURJPY,GBPJPY The E
CV Volumeprofile Adaptive EA
Calogero Vella
Experts
The CV Volumeprofile Adaptive EA is a professional Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for adaptive market analysis and precise institutional-grade trading decisions. The EA combines Volume Profile, market structure analysis, dynamic trend filters, and intelligent signal and risk management into one powerful trading system. Features: Adaptive Volume Profile Dynamic market structure detection Intelligent entry and exit logic Volatility and trend filters Professional risk and money managemen
No Nonsense Bot
Akash Sambhaji Bhagat
Experts
LIVE 100K real account: https://www.mql5.com/en/signals/2360375 Launch price currently: 120 — this offer applies to the first 10 copies sold. Once those are gone, the price will increase to 150 . At this moment, 9 copies have been purchased at this level. Buyers’ Bonus: After completing your purchase, reach out to me, and you’ll be gifted an additional Expert Advisor completely free of charge as a thank you for your confidence. Trial Version Available: Interested in trying before buying? Send
BRM One Click Commander
Rizqy Bramantyo
Experts
BRM Trade Assistant Pro – The Ultimate One-Click Execution & Advanced Order Management for MT5 Overview Do you often miss golden market opportunities due to MetaTrader 5's cumbersome default order windows? Or does your trading psychology suffer because you are too slow to secure profits before the market aggressively reverses? BRM Trade Assistant Pro is designed as a premium on-screen tactical assistant to bridge the gap between manual trader intuition, lightning-fast execution, and automated r
Multi Light MT5
Volodymyr Zubov
Experts
The multi-currency EA provides the ability to manage trading on 30 symbols from a single interface in MetaTrader 5. It is based on a comprehensive approach to market analysis. Forex pairs and metals such as XAUUSD and XAGUSD are supported. Automatic processing of symbol names is possible for users. The EA is equipped with a self-learning mechanism that dynamically adjusts the entry threshold depending on changes in market conditions and transaction statistics. Options allow you to choose betwee
Advanced Martingale Grid EA
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Super advanced and smart ai trend grid martingale Ai driven ea the best to trade and control drawdown and risk also control number of trades also lock your profit and  will help you to trade any pair you wish any time frame you can use and trade and make so excellent results and hit daily targets it controlled by drawdown and risk control you can adjust as you wish you will find tp and sl in money and so fantastic options also control panel will help you with detailed information about trades
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experts
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA trade progress channel:  https://www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Key Features: 6 Built-in Signal Strategies (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligent Basket Management System Advanced Trailing Stop Protection Customizable Risk Management Multi-timeframe Compatibility Professional Debug System NEW in v2.4 - Advanced Protection System: Cross-Basket Hedging: Automatic hed
EA Morpheus MT5
Ruslan Pishun
3.75 (8)
Experts
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experts
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experts
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Experts
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Sinaleiro Trader
Renato Takahashi
Experts
O Sinaleiro Trader é o robô de daytrade que usa multiníveis de acordo com a abertura do dia. Assim, a cada rompimento dos níveis, o robô emite ordens de compra ou venda, de acordo com a tendência. Os stops podem ser fixos ou dinâmicos de acordo com os níveis. É possível configurar a distância do sinaleiro, bem como horários de trades e dias da semana. Alterar o parâmetro BR1 para BR.
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.5 (8)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.6 (40)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (144)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (104)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (9)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
Lizard
Marco Scherer
4.16 (43)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.43 (28)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.81 (27)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.87 (15)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (507)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Vexora sera
Fatima Zohra Ed Dachraoui
5 (2)
Experts
Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.2 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
More from author
MediasBand
Andre Fonseca Loureiro
Indicators
Media Band é um indicador que projeta 8 bandas paralelas a uma media movel de referencia. Podendo auxiliar na visualização da volatilidade do mercado financeiro.  Este indicador foi inspirado na necessidade de avaliar melhor uma boa oportunidade de compra e venda dos ativos de acordo com o "seu" operacional. Não pode ser utilizado como recomendação e sim a fins de estudos do Mercado Financeiro.
FREE
Pdca 50
Andre Fonseca Loureiro
Experts
This EA was developed for the Brazilian market in win active in all series of the year. A method of confluence of several indicators of moving averages, IFR and ATR is used. It uses the medium price technique to recover losses in a situation of reversal of movement, and can be enabled and parameterized.  The goal is to gain 50 points at each entry, with only 1 contract the risk is minimized and the profit is gradual. Recognizes and avoids input at lateralization levels. It recognizes and advance
Kc
Andre Fonseca Loureiro
Experts
This EA combines signals from Keltner's channels and other indicators, executes buy and sell against the trend of the selected time frame, great assertiveness with selection of specific parameters for each asset. Ideally, you should test the parameters in the backtest to validate the strategy. Enjoy the best that technology has to offer you. If you are interested in my individual presets please contact us here in the chat or send an email, vendas.mercadocapital@gmail.com.
InteligentMartingale
Andre Fonseca Loureiro
Experts
Este EA posue a opção de compra ou venda, você escolhe. Ele permanece sempre em operação, saindo de um com saldo positivo entra imediatamente na operação proxima. Não possui nenhuma estratégia de entrada com análise de mercado, apenas comprar ou vender a escolha do cliente. Ele tem um trunfo para operar martingale, Não se assuste com os resultados!! Se tiver um bom fundo de investimento usar pode usar essa ferramenta para ampliar o patrimônio. Teste muito este EA e compre sem MEDO. 
Filter:
No reviews
Reply to review