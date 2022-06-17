Setup14X7
- Experts
-
Andre Fonseca LoureiroAnalista de Sistemas, apaixonado por mercado financeiro. Trabalho na industria tradicional e nas horas mais oportunas desenvolvo EAs pra uso próprio. Busco Melhoria contínua nos meus projetos e o foco é ganhar dinheiro com oportunidades no mercado mais arriscado e competitivo do Mundo.
- Version: 1.40
- Updated: 25 June 2022
- Activations: 5
Este EA foi desenvolvido para o mercado financeiro Brasileiro, porem, com os Parâmetros corretos pode ser aplicado a todos ativos disponíveis na metatrader inclusive forex e metais. Não julgue o resultado com os parâmetros padrão, entenda que os parametros são para validação de diversos ativos, por isso cada ativo tem um valor que se enquadra na realidade do contexto do mercado. Qualquer duvida, pode me chamar no Telegram @andrefonsecaloureiro ou no email vendas.mercadocapital@gmail.com