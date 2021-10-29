Indicador baseado no ATR (Avarage True Range) que exibe o tamanho em pips ou pontos do ativo.

O indicador ATR SIZE ALERT dispara um alerta caso o preço atinja o numero de pips pre definido pelo usuário:

Input:

Periodo (periodo do indicador ATR)

Pips (tamanho do movimento esperado)

Alert (alerta sonoro)

Além do alerta sonoro, o indicador também possui alerta visual.