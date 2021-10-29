Atr Size Alert
- Indicators
- Flavia Freitas Claro Dos Santos Claro
- Version: 1.0
Indicador baseado no ATR (Avarage True Range) que exibe o tamanho em pips ou pontos do ativo.
O indicador ATR SIZE ALERT dispara um alerta caso o preço atinja o numero de pips pre definido pelo usuário:
Input:
Periodo (periodo do indicador ATR)
Pips (tamanho do movimento esperado)
Alert (alerta sonoro)
Além do alerta sonoro, o indicador também possui alerta visual.
Excelente! Parabéns. Me permita uma sugestão, ficaria melhor ainda se ao colocar o mouse sobre o candle, o tamanho da amplitude em pontos fosse mostrado.