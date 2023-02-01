ITriquetrum
- Indicators
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ANTON BELOUSOVReport Strategy Tester:
http://bas.org.ua
- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор показывает отклонения корреляции трех валютных пар, после резкой волатильности пар возвращает их к состоянию сбалансированости
Выбор периода отклонения даст возможность наблюдать за более длительными отклонениями
Цветные линии хорошо помогают распознать на какой валютной паре произошло отклонение цены, можно наблюдать как резко уходят цены по всем парам, и возвращаются к своему среднему значению