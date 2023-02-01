ITriquetrum

Индикатор показывает отклонения корреляции трех валютных пар, после резкой волатильности пар возвращает их к состоянию сбалансированости

Выбор периода отклонения даст возможность наблюдать за более длительными отклонениями

Цветные линии хорошо помогают распознать на какой валютной паре произошло отклонение цены, можно наблюдать как резко уходят цены по всем парам, и возвращаются к своему среднему значению




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The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
FX Power MT5 NG
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5 (33)
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FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
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5 (1)
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Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
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Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
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CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
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ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Color Levels Indicator MT4
ANTON BELOUSOV
Indicators
Color Levels  - удобный инструмент для тех, кто использует технический анализ с использованием таких инструментов, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий. Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки: С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок); С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников; С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий. Объе
BAS Color Volum Bar
ANTON BELOUSOV
Indicators
Индикатор закрашивает бары по цвету, выбор цвета ведется из расчета торгового объема валютного инструмента. вертикальную линию есть возможность перемещать для изучения на исторических данных горизонтальные линии отвечают за максимальный и минимальный бар  зеленый большой объем красный маленький объем настройки: выбор ширины окраски бара выбор количество баров для расчета Есть возможность доработать индивидуально: вывод звуковых сигналов вывод сообщения в телеграмм комбинировать с другим индикат
EA seventeen two
ANTON BELOUSOV
Experts
Советник ищит точки входа на активных местах рынка по авторскому индикатору Открывает позии по индикатору против тренда  Докупает по более выгодной цене закрывает позицию при достижении профита на активности рынка предусмотрен запуск на одну валюту и без сторонних советнико Наблюдай  https://www.mql5.com/ru/signals/1395888?source=Site +Profile+Seller дополнительно можно подключить телеграм  бот для оповещения от советника
ColorTrendStd
ANTON BELOUSOV
Indicators
Индикатор использует сложный алгоритм, который позволяет ему обнаруживать потенциальные развороты тренда. На основе его кода, индикатор сравнивает движение цены со средним диапазоном свечей. Так же индикатор показывает места флета где появляется разворот и приостанова движения цены Работает на любой валютной паре, с любым таймфреймом Дополнительно можно встроить передачу сигналов в телеграм, Выбор цветов позволяет пользователю настроить свою цветовую гамму.
Color Levels Indicator MT5
ANTON BELOUSOV
Indicators
Color Levels  - удобный инструмент для тех, кто использует технический анализ с использованием таких инструментов, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий. Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки: С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок); С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников; С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий. Объ
Triquetrum
ANTON BELOUSOV
Experts
Торговля парами   включает в себя поиск активов с высокой степенью корреляции.   Цены на эти активы имеют тенденцию двигаться вместе.   Когда цены отклоняются друг от друга;   например, один падает, а другой нет;   это создает потенциальную сделку возврата к среднему.   Это также иногда называют   статистическим арбитражем   . Минимальное количество настроек. 1. Выбор пар 2. % Профита 3.  Усреднение отклонения цены
TriquetrumStrong
ANTON BELOUSOV
Experts
Данный тип арбитражной сделки также носит название «парного трейдинга». Его принцип основывается на мониторинге состояния взаимной корреляции двух валют. Как только такая корреляция начинает ослабевать, трейдер может начать скупать слабую или продавать сильную пару. После останется подождать лишь восстановления корреляции, что автоматически принесёт прибыль. Обнаружить такую возможность – зафиксировать условия для совершения подобной сделки – чаще всего помогает арбитраж форекс советник – специа
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