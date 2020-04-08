BAS Color Volum Bar
- ANTON BELOUSOV
- Version: 5.0
Индикатор закрашивает бары по цвету, выбор цвета ведется из расчета торгового объема валютного инструмента.
вертикальную линию есть возможность перемещать для изучения на исторических данных
горизонтальные линии отвечают за максимальный и минимальный бар
зеленый большой объем
красный маленький объем
настройки:
выбор ширины окраски бара
выбор количество баров для расчета
Есть возможность доработать индивидуально:
вывод звуковых сигналов
вывод сообщения в телеграмм
комбинировать с другим индикатором