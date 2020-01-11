Color Levels Indicator MT5

Color Levels - удобный инструмент для тех, кто использует технический анализ с использованием таких инструментов, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий.

Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки:

  1. С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок);
  2. С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников;
  3. С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий.

Объекты создаются очень просто - нужно кликнуть по нужному объекту и он появится в левом верхнем углу.


для MT4 https://www.mql5.com/ru/market/product/77319?source=Site+Profile+Seller


