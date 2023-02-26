Triquetrum

Торговля парами включает в себя поиск активов с высокой степенью корреляции. Цены на эти активы имеют тенденцию двигаться вместе.

Когда цены отклоняются друг от друга; например, один падает, а другой нет; это создает потенциальную сделку возврата к среднему.

Это также иногда называют статистическим арбитражем .

Минимальное количество настроек.

1. Выбор пар

2. % Профита

3. Усреднение отклонения цены