Triquetrum
- Experts
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ANTON BELOUSOVReport Strategy Tester:
http://bas.org.ua
- Version: 23.6
- Updated: 26 February 2023
- Activations: 15
Торговля парами включает в себя поиск активов с высокой степенью корреляции. Цены на эти активы имеют тенденцию двигаться вместе.
Когда цены отклоняются друг от друга; например, один падает, а другой нет; это создает потенциальную сделку возврата к среднему.
Это также иногда называют статистическим арбитражем .
Минимальное количество настроек.
1. Выбор пар
2. % Профита
3. Усреднение отклонения цены