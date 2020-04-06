Evolution Scalper Grid v22

Просдка и прибыль зависят от  Greed_Size = от 1 до 1000

1%  = самый безопасный, будет раньше выходить из позииции 

при 100% = расчет лота будет максимальный 

при 200% = максимальный удвоеный, выход из позиции также будет передерживать

Символ XAUUSD (Gold (Spot))
Период 1 Минута (M1) 2022.01.10 01:05 - 2022.01.21 23:54 (2022.01.08 - 2022.01.24)




Баров в истории 9896 Смоделировано тиков 629527 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00 Спред 10
Чистая прибыль 3819.35 Общая прибыль 7113.09 Общий убыток -3293.74
Прибыльность 2.16 Матожидание выигрыша 20.42
Абсолютная просадка 8068.70 Максимальная просадка 10108.30 (74.62%) Относительная просадка 82.08% (8846.10)
Всего сделок 187 Короткие позиции (% выигравших) 93 (88.17%) Длинные позиции (% выигравших) 94 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 176 (94.12%) Убыточные сделки (% от всех) 11 (5.88%)
Самая большая прибыльная сделка 1019.16 убыточная сделка -964.80
Средняя прибыльная сделка 40.42 убыточная сделка -299.43
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 48 (1053.54) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-964.80)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 1659.16 (26) непрерывный убыток (число проигрышей) -964.80 (1)
Средний непрерывный выигрыш 15 непрерывный проигрыш 1



