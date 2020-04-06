Evolution Scalper Grid v22
- Experts
- ANTON BELOUSOV
- Version: 22.0
- Activations: 5
Просдка и прибыль зависят от Greed_Size = от 1 до 1000
1% = самый безопасный, будет раньше выходить из позииции
при 100% = расчет лота будет максимальный
при 200% = максимальный удвоеный, выход из позиции также будет передерживать
|Символ
|XAUUSD (Gold (Spot))
|Период
|1 Минута (M1) 2022.01.10 01:05 - 2022.01.21 23:54 (2022.01.08 - 2022.01.24)
|Баров в истории
|9896
|Смоделировано тиков
|629527
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Спред
|10
|Чистая прибыль
|3819.35
|Общая прибыль
|7113.09
|Общий убыток
|-3293.74
|Прибыльность
|2.16
|Матожидание выигрыша
|20.42
|Абсолютная просадка
|8068.70
|Максимальная просадка
|10108.30 (74.62%)
|Относительная просадка
|82.08% (8846.10)
|Всего сделок
|187
|Короткие позиции (% выигравших)
|93 (88.17%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|94 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|176 (94.12%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|11 (5.88%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|1019.16
|убыточная сделка
|-964.80
|Средняя
|прибыльная сделка
|40.42
|убыточная сделка
|-299.43
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|48 (1053.54)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-964.80)
|Макс.
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1659.16 (26)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-964.80 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|15
|непрерывный проигрыш
|1