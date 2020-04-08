Color Levels Indicator MT4

Color Levels - удобный инструмент для тех, кто использует технический анализ с использованием таких инструментов, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий.

Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки:

  1. С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок);
  2. С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников;
  3. С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий.

Объекты создаются очень просто - нужно кликнуть по нужному объекту и он появится в левом верхнем углу.


More from author
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Color Levels Indicator MT4 Test
ANTON BELOUSOV
Indicators
Color Levels  - удобный инструмент для тех, кто использует технический анализ с использованием таких инструментов, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий. Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки: С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок); С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников; С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий. Объе
FREE
Evolution Scalper Grid v22
ANTON BELOUSOV
Experts
Просдка и прибыль зависят от  Greed_Size = от 1 до 1000 1%  = самый безопасный, будет раньше выходить из позииции  при 100% = расчет лота будет максимальный  при 200% = максимальный удвоеный, выход из позиции также будет передерживать Символ XAUUSD (Gold (Spot)) Период 1 Минута (M1) 2022.01.10 01:05 - 2022.01.21 23:54 (2022.01.08 - 2022.01.24) Баров в истории 9896 Смоделировано тиков 629527 Качество моделирования 25.00% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 10000.00 Спред 10 Чи
BAS Color Volum Bar
ANTON BELOUSOV
Indicators
Индикатор закрашивает бары по цвету, выбор цвета ведется из расчета торгового объема валютного инструмента. вертикальную линию есть возможность перемещать для изучения на исторических данных горизонтальные линии отвечают за максимальный и минимальный бар  зеленый большой объем красный маленький объем настройки: выбор ширины окраски бара выбор количество баров для расчета Есть возможность доработать индивидуально: вывод звуковых сигналов вывод сообщения в телеграмм комбинировать с другим индикат
EA seventeen two
ANTON BELOUSOV
Experts
Советник ищит точки входа на активных местах рынка по авторскому индикатору Открывает позии по индикатору против тренда  Докупает по более выгодной цене закрывает позицию при достижении профита на активности рынка предусмотрен запуск на одну валюту и без сторонних советнико Наблюдай  https://www.mql5.com/ru/signals/1395888?source=Site +Profile+Seller дополнительно можно подключить телеграм  бот для оповещения от советника
ColorTrendStd
ANTON BELOUSOV
Indicators
Индикатор использует сложный алгоритм, который позволяет ему обнаруживать потенциальные развороты тренда. На основе его кода, индикатор сравнивает движение цены со средним диапазоном свечей. Так же индикатор показывает места флета где появляется разворот и приостанова движения цены Работает на любой валютной паре, с любым таймфреймом Дополнительно можно встроить передачу сигналов в телеграм, Выбор цветов позволяет пользователю настроить свою цветовую гамму.
Color Levels Indicator MT5
ANTON BELOUSOV
Indicators
Color Levels  - удобный инструмент для тех, кто использует технический анализ с использованием таких инструментов, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий. Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки: С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок); С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников; С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий. Объ
Triquetrum
ANTON BELOUSOV
Experts
Торговля парами   включает в себя поиск активов с высокой степенью корреляции.   Цены на эти активы имеют тенденцию двигаться вместе.   Когда цены отклоняются друг от друга;   например, один падает, а другой нет;   это создает потенциальную сделку возврата к среднему.   Это также иногда называют   статистическим арбитражем   . Минимальное количество настроек. 1. Выбор пар 2. % Профита 3.  Усреднение отклонения цены
TriquetrumStrong
ANTON BELOUSOV
Experts
Данный тип арбитражной сделки также носит название «парного трейдинга». Его принцип основывается на мониторинге состояния взаимной корреляции двух валют. Как только такая корреляция начинает ослабевать, трейдер может начать скупать слабую или продавать сильную пару. После останется подождать лишь восстановления корреляции, что автоматически принесёт прибыль. Обнаружить такую возможность – зафиксировать условия для совершения подобной сделки – чаще всего помогает арбитраж форекс советник – специа
ITriquetrum
ANTON BELOUSOV
Indicators
Индикатор показывает отклонения корреляции трех валютных пар, после резкой волатильности пар возвращает их к состоянию сбалансированости Выбор периода отклонения даст возможность наблюдать за более длительными отклонениями Цветные линии хорошо помогают распознать на какой валютной паре произошло отклонение цены, можно наблюдать как резко уходят цены по всем парам, и возвращаются к своему среднему значению
