Color Levels Indicator MT4
- Indicators
- ANTON BELOUSOV
- Version: 1.0
- Activations: 5
Color Levels - удобный инструмент для тех, кто использует технический анализ с использованием таких инструментов, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий.
Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки:
- С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок);
- С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников;
- С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий.
Объекты создаются очень просто - нужно кликнуть по нужному объекту и он появится в левом верхнем углу.