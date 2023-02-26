TriquetrumStrong

Данный тип арбитражной сделки также носит название «парного трейдинга». Его принцип основывается на мониторинге состояния взаимной корреляции двух валют. Как только такая корреляция начинает ослабевать, трейдер может начать скупать слабую или продавать сильную пару. После останется подождать лишь восстановления корреляции, что автоматически принесёт прибыль. Обнаружить такую возможность – зафиксировать условия для совершения подобной сделки – чаще всего помогает арбитраж форекс советник – специальная программа, осуществляющая постоянный мониторинг требуемых индексов и показателей.