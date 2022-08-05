Virtual SL TP Trailing TEST
- Utilities
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- Version: 1.45
Demo version of the Virtual SL TP Trailing product for testing all functions
ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕМО-СЧЕТОВ !!!
Make Trailing Stop, Take Profit, Breakeven, Stop Loss levels invisible to the broker!
HIDDEN MODE (STEALTH MODE)
- Virtual Trailing Stop (Virtual Trailing Stop)
- Virtual Take Profit (Virtual Take Profit)
- Virtual Breakeven (Virtual Breakeven)
- Virtual Stop Loss (Virtual Stop Loss)
- Виртуальный 2-уровневый Трейлинг-стоп
- Virtual Trailing Take Profit (Virtual Trailing Take Profit)
- Виртуальный срок службы заказов
- Setting levels by dragging labels on the chart (Drag&Drop)
TRADING PANEL
VIRTUAL MANAGEMENT PANEL (AUTOTRADE)
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