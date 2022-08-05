Virtual SL TP Trailing TEST

Demo version of the Virtual SL TP Trailing product for testing all functions

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕМО-СЧЕТОВ !!!

Make Trailing Stop, Take Profit, Breakeven, Stop Loss levels invisible to the broker!

HIDDEN MODE (STEALTH MODE)
  •   Virtual Trailing Stop (Virtual Trailing Stop)
  •   Virtual Take Profit (Virtual Take Profit)
  •   Virtual Breakeven (Virtual Breakeven)
  •   Virtual Stop Loss (Virtual Stop Loss)
  •   Виртуальный 2-уровневый Трейлинг-стоп
  •   Virtual Trailing Take Profit (Virtual Trailing Take Profit)
  •   Виртуальный срок службы заказов
  •   Setting levels by dragging labels on the chart (Drag&Drop)


TRADING PANEL

VIRTUAL MANAGEMENT PANEL (AUTOTRADE)

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Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
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Easy GOLD MT5
Franck Martin
3.87 (45)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
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Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicators
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
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Multi Hull MA Color with Envelopes
Md Golam Murshed
5 (1)
Indicators
Indicator Description 4 Hull MA Color + Envelopes is a powerful trend-following indicator for MetaTrader 5 that combines four Hull Moving Averages (HMA) with Moving Average Envelopes to clearly identify market direction, trend strength, and potential reversal or pullback zones. This indicator is designed to reduce noise, react quickly to price movement, and provide a clean visual structure for professional trading.   Key Features   4 Hull Moving Averages (20, 50, 100, 200) Automatic color change
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GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
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Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
Indicators
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
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Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
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Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
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Automatic Fibonacci with alerts MT5
Tonny Obare
Indicators
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.33 (9)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Quantum Gold Pro EA
Chaiwat Wongsricha
Experts
Description Quantum Gold Pro EA is a TRIAL Expert Advisor for MetaTrader 5, specially designed for Gold (XAUUSD) automated trading. This EA uses smart market entry logic, basket profit management, and built-in risk protection to support traders who want to test automated strategies before using the full version. Features Optimized for Gold (XAUUSD) Automatic Buy / Sell trading system Basket Take Profit control Spread and margin protection Dashboard display on chart Smart risk management Easy se
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Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
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Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (44)
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The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
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ZigZag WaveSize
Ivan Butko
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AK Capital Backtest panel
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5 (3)
Utilities
backtester buttons for testing strategies in the MT5 strategy tester.  load up strategy tester then click on visual test and once visual tester opened apply any chart template you'd like. To update the chart pause the visual tester and apply templates, colors and such like the normal chart. On the settings you can choose lot size and take profit and stop loss.  Enjoy
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High and low points for MetaTrader 5 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
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Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
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Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
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Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT5 Candle Countdown is a simple and precise tool that shows the remaining time until the current candle closes directly on the chart. When your entry depends on the candle close, even a few seconds matter. This indicator helps you see the exact time and make decisions without rushing or guessing. An indicator for precise control over candle closing time. The indicator displays: time remaining until candle close current server time spread Stop Level
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Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
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Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.18 (11)
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This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
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Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
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This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
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RenkoExpert
Andrey Goida
3.67 (6)
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Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline. Explore the full RENKO Golden Delta collection: https://www.mql5.com/en/users/gavaav/seller     Set file Questions? Us
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Heiken Ashi Smoothwave
Alexandre Vincent Traber
Indicators
Overview Heiken Ashi Smoothwave transforms your chart into smoothed Heiken Ashi candles directly on the main chart window, replacing standard candles for a cleaner trend view. No separate window, no clutter. How it works Calculates Heiken Ashi OHLC values from real price data each bar. Plots colored Heiken Ashi candles directly over the main chart. Automatically hides the native chart candles so only the Heiken Ashi candles are visible. Restores standard candles automatically when the indicator
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Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicators
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
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UltraFast Trade Manager MT5
Anh Tho Nguyen
Utilities
IMPORTANT NOTE: This is a professional Trade Management Utility and on-chart assistant. It is NOT an automated trading robot. It does not open trades on its own. The UltraFast Trade Manager MT5 is the ultimate execution and risk-management suite designed to give you absolute control over your manual and algorithmic trades. When managing multiple positions, calculating complex net break-even points, or constantly monitoring the economic calendar, hesitation can lead to costly mistakes. This utili
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RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
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RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
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Coral Indi
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Dynamic Zones
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Indicators
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Predator tail
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Thank you for your interest in The Tail. I have been trading since 2018. Or rather, it’s not me who trades, but the army of my robots, which I constantly develop. Tail is one such candidate. This robot works on moving averages, filters trades by RSI. The robot provides the functionality of volume and position control. Combine different approaches. I recommend using it in a group of 3-5 of the same robots on different instruments for the best result. I recommend keeping a high value of the
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Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
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Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
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Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
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5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (4)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
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Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
5 (1)
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
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Custom Alerts AIO MT5
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Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
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Andrei Sviatlichny
Utilities
Displays Forex Calendar events on the chart in the form of multi-colored lines, depending on the importance of the news. Displays the currency and the impact of the news (if available). [OPTIONS:] Display only news on a currency pair or All news. Display news by major currencies (optional). Setting the time interval of displayed news. Selecting the importance of displayed events. Displaying the effects of news (Impacts) and currency on the chart.
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indicators
Highlights trading sessions on the chart The demo version only works on the AUDNZD chart!!! The full version of the product is available at: (*** to be added ***) Trading Session Indicator displays the starts and ends of four trading sessions: Pacific, Asian, European and American. the ability to customize the start/end of sessions; the ability to display only selected sessions; works on M1-H2 timeframes; The following parameters can be configured in the indicator: TIME_CORRECTION = Correct
FREE
Virtual TP SL TS
Andrei Sviatlichny
Utilities
Make your Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop levels invisible to the broker! Main option: STEALTH MODE Virtual Trailing Stop Virtual Take Profit Virtual Breakeven Virtual Stop Loss Virtual Orders Lifetime WARNING: The Expert Advisor does not place orders by itself. You must open orders yourself (including through the Expert panel) or use a third-party Expert on another chart of the same currency pair. Please specify the Magic number "-1" in the Expert settings for the Expert to process th
Virtual SL TP Trailing
Andrei Sviatlichny
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Utilities
Make your Trailing Stop, Take Profit, Breakeven, and Stop Loss levels invisible to the broker! STEALTH MODE Virtual Trailing Stop Virtual Take Profit Virtual Breakeven Virtual Stop Loss Virtual 2-levels Trailing Stop Virtual Trailing Take Profit Virtual Lifetime of Orders  Setting levels by dragging labels on the chart (Drag&Drop) TRADING PANEL Operate faster with orders/positions      [1] Change Order lot   [2] Place BUY order   [3] Place SELL order   [4] Place BUY LIMIT order   [5] Place SE
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
Indicators
Highlights trading sessions on the chart The paid version of the Trading Sessions Indicator Free product with the possibility of customizing the start/end of sessions. Trading Sessions Indicator highlights the starts and ends of each trading sessions. [OPTIONS:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift Please use M15-H2 timeframes for b
BUX Expert Advisor
Andrei Sviatlichny
Experts
Discount - $110 for the following 5 buyers (2 people left) : Next price: $300 BUX - universal Trading Advisor Main features of the BUX EA: Optimal set of indicators for signal generation Opening/closing trades on a signal/without a signal, Pending orders Martingale mode (including Dynamic Martingale) Virtual trailing stop (not visible to the broker) Global trailing in the account currency (3 modes + 3 options for calculating the distance) All the necessary information is in the FAQ . New se
BUX Solo s1 EURUSD
Andrei Sviatlichny
Experts
A simple Expert Advisor for trading on the EUR/USD currency pair and not only Powered by the BUX EA engine OPT.VER: S1 Optimal set of indicators for signal generation Opening/closing trades on a signal/without a signal, Pending orders Martingale mode (including Dynamic martingale) Virtual trailing stop (not visible to the broker) Use the strategy tester to test and optimize your trading strategy All the necessary information is in the FAQ .
BUX Solo Lit s1 EURUSD
Andrei Sviatlichny
Experts
A simple Expert Advisor for trading on the EUR/USD currency pair and not only Lite version of BUX SOLO Powered by the BUX EA engine OPT.VER: S1 Optimal set of indicators for signal generation Opening/closing trades on a signal/without a signal, Pending orders Martingale mode Virtual trailing stop (not visible to the broker) Use the strategy tester to test and optimize your trading strategy All the necessary information is in the FAQ .
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