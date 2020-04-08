Fibo Panda Daily Auto

Fibo Panda is an indicator that can help you predict the end of daily trends.

If the daily price has reached the END L4 or END H4, means the Daily volume is enough. If the daily price has reached the Highest or Lowest, means the price has reached the highest or lowest level.

Price must touch the End Hi or End Low Level to complete the price movement of each timeframe.

A conclusion can be made whether to buy or sell.

If the price is in the High Guard and Low Guard areas it means the price is now in the sideway, this is the neutral zone. You are not encouraged to enter this area.


PRICE IS IN THE NEUTRAL ZONE

BETWEEN HI GUARD AND LO GUARD, NEUTRAL ZONE IS LIKE A "HOME" NEGOTIATION PLACE TO WANT TO HI OR LO,
AS LONG AS THE PRICE IS IN THE NEUTRAL ZONE THEN IT IS SIDEWAY IT IS NOT ENCOURAGED TO ENTRY IN THE NEUTRAL ZONE UNLESS THERE IS OTHER UNDERSTANDING.

** FUNCTION ** HI / LO GUARD IS LIKE "SECURITY" TO HI and LO NEED TO GET“ACCESS” FROM GUARD

MAIN PRICE CONDITIONS NEED TO CLOSE OUTSIDE THE GUARD, EVERY BREAK NEEDS A RETRACEMENT. SO WAIT FOR THE NEW RETRACEMENT LOOK FOR SETUP FOR ENTRY.


LEVEL HI/LO ROCK (150.00) H1/L1 (161.8)

• ROCK TO ROCK MEANS OFTEN WHEN THE PRICE DOES NOT "BREAK"
 LEVEL ROCK (150.00) PRICE WILL GO TO THE OPPOSING LEVEL ROCK .. FROM LO ROCK TO HI ROCK.

• CHANCE TO WIN BETWEEN 20 - 40 PIP IF ENTRY IS AT ROCK LEVEL.

• HOW TO ENTRY IN TF H1 CONFIRMATION IN M15. IN TF H4 CONFIRMATION IN TF H1.

• IF THERE IS A REJECTION CANDLE THAT EXCEEDS 2 3 4 THE CANDLE SHOWS PRICE IS NOT AFFORDABLE TO BREAK AND WILL APPLY RETRACE OR REVERSAL.

• OFTEN PRICE WILL RE -ENTER THE "NEUTRAL ZONE" BY OPPORTUNITY SCALPING BETWEEN 10-20 PIPS.

• GENERALLY ENTRY AT LEVEL ROCK IS SOMEWHAT RISK UNLESS THERE IS OTHER UNDERSTANDING.

• “ALWAYS” APPLIES WHEN THE PRICE “STARTS TO MOVE” FROM THE ROCK LEVEL IT WILL END AT END CYCLE (END LO / HI).

• EXAMPLE IF STARTING FROM LO ROCK WILL END AT END HI.


LEVEL HI/LO PULLBACK (200.00) H2/L2 (261.8).

• LEVELS THAT HAVE HIGH RISK N HIGH REWARD.

• AT THIS LEVEL “OFTEN” APPLY 3R (Rejection, Retracement, Reversal).

• SITUATIONS OCCUR AT EVERY TIME FRAME AND PAIR.

• ENTRY OPPORTUNITY “WATCH” THE ENTIRE MOVEMENT PRICE IN TIME FRAME H4, DAILY, WEEK.

• PRICE OFTEN “STARTS MOVING” AT THE PULLBACK LEVEL AND END IN END ZONE (HI/LO).

• TF H4 "MUST" BE FOCUSED WHEN PRICE IS AT LEVEL SUCH.

• FOR ENTRY MAKE SURE “WAIT MANDATORY” CANDLE CLOSED.


ROUTING 4 (R4) IS THE * BACKBONE * IN FIBO PANDA

• THIS IS RELATED TO DAILY, WEEKLY, MONTHLY AND ANNUAL VOLUME.

• DAILY VOLUME TF H1, WEEKLY TF H4, MONTHLY TF D1, ANNUAL TF WEEK.

• PRICE * MANDATORY * TOUCH LEVEL END HI OR END LO TO COMPLETE PRICE MOVEMENT AT EACH TIME FRAME.

• MAKE SURE THE SIZE / SETTING IN EACH TF IS CORRECT AND ACCURATE.

• WITH FULLY UNDERSTANDING THE MOVEMENT OF ROUTING 4, THIS IS CERTAIN WILL BE ABLE TO READ * MARKET DIRECTIONS * AND CLEAR PRICE MOVEMENT FOR ENOUGH VOLUME, YOU MUST LOOK FOR END HI OR END LO

• FOR MORE CLEAR PLEASE DO A BACK TEST AND SEE THE PRICE MOVEMENT ON AVERAGE 90% PRICE TOUCH END HI AND END LO.







