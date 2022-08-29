Identificador de Inside Bar

O Inside Bar é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. Esse indicador permite que você identifique um O Inside Bar no gráfico de forma rápida e fácil, lhe permitindo uma tomada de decisão muito rápida e precisa. Sendo ideal para lhe ajudar nas suas diversas estratégias de Day Trade ou swing trade.

O visual e a marca registrada da análise gráfica por esse motivo esse indicador conta com 3 opções visuais para identificar o candle inside. Sendo elas.

1. Colorir – o indicador ira pintar o candle Inside.

2. Setas - o indicador ira incluir uma seda acima e outra abaixo do candle inside.

3. Check - o indicador ira marcar o candle Inside com um sinal de check.



