Identificador de Inside Bar

Identificador de Inside Bar

O Inside Bar é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. Esse indicador permite que você identifique um O Inside Bar no gráfico de forma rápida e fácil, lhe permitindo uma tomada de decisão muito rápida e precisa. Sendo ideal para lhe ajudar nas suas diversas estratégias de Day Trade ou swing trade.

O visual e a marca registrada da análise gráfica por esse motivo esse indicador conta com 3 opções visuais para identificar o candle inside. Sendo elas.

1.     Colorir – o indicador ira pintar o candle Inside.

2.     Setas - o indicador ira incluir uma seda acima e outra abaixo do candle inside.

3.     Check - o indicador ira marcar o candle Inside com um sinal de check.


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The trade scheduler is an ideal robot for trading news and performing scheduled trades, with the Trader Scheduler you can specify the exact time that the order will be sent to the broker and all the conditions for sending the order to the broker. Furthermore, if you can control the withdrawal of your order if it is not executed, is the market going in the opposite direction of your expectations or if it is too long since the order placement is passing and your order has not yet been executed. Th
Flex One
Rodrigo Oliveira Malaquias
Utilities
Flex One is able to open and manage orders based on any indicator. Flex One is ideal for you to automate trades with the signals of an indicator you have or even validate the signals received by an indicator are really profitable. In addition to Flex One opening a source based on any indicator you have, it also has numerous options to manage your trade, among these options you can count on: Partial • You can perform up to two partials. • Different volumes can be set for each partial, always resp
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