RaysFX Sniper

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RaysFX Sniper non è un semplice indicatore di segnali, ma un vero e proprio sistema di trading integrato progettato per il MetaTrader 5. Combina l'azione dei prezzi pura, l'analisi multi-temporale e un avanzato motore interno di Simulazione WinRate in tempo reale per fornirti non solo il quando entrare, ma anche la probabilità statistica di successo della tua strategia.

🎯 Il Cuore del Sistema: Logica di Trading

La strategia base si fonda su dinamiche di trend e momentum:

  • Trigger di Segnale: Incrocio delle medie mobili EMA 9 e EMA 21.
  • Conferma Direzionale: Integrato con il VWAP (Volume Weighted Average Price) per filtrare i falsi breakout.
  • Riconoscimento Ritest: L'indicatore non si limita a darti il segnale di ingresso, ma colora dinamicamente le candele per evidenziare i "Retest" della EMA rapida, offrendoti ottime opportunità di entrata in pullback.

🛡️ Filtro Avanzato: RaysFX TMA+CG Integrato

Per affinare la precisione dei segnali ed evitare di operare contro-trend, è integrato un potente filtro basato sull'indicatore RaysFX TMA+CG (Triangular Moving Average Centered Gravity).

  • Logica di Filtraggio Dinamica: Il sistema calcola in tempo reale la linea centrale del TMA.
    • Se il prezzo chiude sopra il TMA, l'indicatore permette esclusivamente segnali SELL (cerca il ritorno verso la media).
    • Se il prezzo chiude sotto il TMA, l'indicatore permette esclusivamente segnali BUY.
  • Supporta l'interpolazione e può essere applicato su Timeframe superiori (Multi-Timeframe) per filtrare i segnali del grafico corrente.

📊 Motore di Simulazione WinRate Realistico (Unico nel suo genere)

La vera differenza del RaysFX Sniper è il suo motore di backtesting integrato. Mentre altri indicatori ti danno solo una freccia, questo indicatore simula istantaneamente la storico delle operazioni basandosi sui parametri attuali, mostrandoti in tempo reale:

  • Win Rate (%) e Profilo Storico: Calcola quanti trade sarebbero stati vincenti o perdenti.
  • Gestione Costi Reale: La simulazione detrà automaticamente commissioni e swap, mostrandoti il profitto netto reale.
  • Multi-Take Profit Integrato: Simola la parzializzazione su 5 livelli di Take Profit e lo spostamento dello Stop Loss a Break-Even.
  • Martingala Simulata: Valuta l'impatto di un sistema di gestione lotti progressivo (Martingale) sul tuo bilancio storico.
  • Modalità Storica o Giornaliera: Analizza l'intera storia o resetta le statistiche ogni giorno.

⚙️ Gestione Avanzata del Rischio (TP/SL)

Ogni segnale è accompagnato da un livello di ingresso, uno Stop Loss dinamico e ben 5 livelli di Take Profit. Tre le modalità di calcolo disponibili:

  1. Manual Pips: TP e SL a distanza fissa di pips.
  2. Auto ATR: Adatta TP e SL in base alla volatilità del mercato (ATR).
  3. Auto Dynamic SL: Cerca automaticamente lo Swing High/Low recente per posizionare lo Stop Loss in zone di struttura, moltiplicato per un fattore ATR.

🖥️ Dashboard HUD Interattiva e Visuals Premium

Nessuna necessità di indicatori esterni per l'analisi. La Dashboard integrata (con logo personalizzato e animazione fluida) ti fornisce:

  • Market Bias: Punteggio in tempo reale (Bull/Bear) basato su 7 fattori (VWAP, RSI, MACD, ADX, EMA Cross, Volumi, RSI MTF).
  • Statistiche Live: Sim WR, Sim Profit, Sim Balance, tutto aggiornato tick-by-tick.
  • Timer Barra: Conto alla rovescia per la chiusura della candela corrente.
  • Disegno Grafico: Linee orizzontali per Entry, SL e TP1-5 disegnate automaticamente sul grafico, con spunta (✓) visiva quando i target vengono raggiunti. Sfondo orario di lavoro configurabile.

📥 Parametri Principali (Totalmente Personalizzabili)

  • Impostazioni Trade: Modifica EMA, RSI, MACD, ADX e VWAP.
  • Filtri Attivabili: RSI, MACD, ADX, Volume, RSI MTF.
  • TMA Filter: Lunghezza, Deviazione Bande, Timeframe indipendente.
  • Simulazione: Capitale iniziale, Lotto base, TP Pips, Martingale On/Off.
  • Visuals: Dimensione font dashboard, offset frecce, sfondo orario.

💡 Consigli d'Uso

  • Timeframe Consigliati: M5, M15, H1 (ottimo per lo scalping intraday e lo swing trading breve).
  • Mercati: Forex (Maggiori e Minor), Indici, Metalli e Crypto.
  • Orario: Imposta l'orario di lavoro (es. 8:00 - 20:00) per evitare range laterali stanca o volatilità eccessiva dei news.

Acquista oggi RaysFX Sniper e porta il tuo trading ad un livello istituzionale, unendo segnali di precisione, gestione del rischio avanzata e analisi statistica reale.


    Reviews 1
    Javi_salvador
    585
    Javi_salvador 2026.08.01 08:17 
     

    Very good indicator, I've been testing it for several days and it really surprised me, I'm getting great results, very intuitive and easy to understand, way better than most of the ones on MQL5.

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    Javi_salvador
    585
    Javi_salvador 2026.08.01 08:17 
     

    Very good indicator, I've been testing it for several days and it really surprised me, I'm getting great results, very intuitive and easy to understand, way better than most of the ones on MQL5.

    Davide Rappa
    5862
    Reply from developer Davide Rappa 2026.08.01 08:54
    Thank you so much, I really appreciate the reviews. If you have any suggestions, please leave them in the comments section. Thanks again.
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