Графический калькулятор для быстрого расчёта сеток ордеров или стратегий усреднения. Показывает объёмы ордеров по уровням, коэффициент мартингейла, шаг сетки, просадку каждого ордера и всей сетки, уровень безубытка (Loss = 0). Чтобы программа выполнила расчёты достаточно натянуть сетку на график, перетащив мышкой начальный (Level 1) или контрольный (Level control) уровни.

Параметры по умолчанию можно изменить через окно настроек. Оно появляется при первой загрузке Grid calculator либо при выборе программы в окне "Список индикаторов". Здесь можно задать:

количество уровней сетки (т.е. количество ордеров) включая Level control. На контрольном уровне ордер не учитывается, но относительно этого уровня выполняются расчёты. Например, если вы задали 7 уровней, калькулятор вычислит, какой будет просадка ордеров с 1 по 6 когда цена достигнет уровня 7 (Level control);

базовый шаг, с которым сетка выгружается на график;

цену начального уровня ( Level 1). Если цена не задана, то по умолчанию линия Level 1 рисуется по цене Ask.

коэффициент мартингейла;

объём стартового лота;

параметры линий;

размер шрифта и расстояние между надписями и линиями. Это пригодится, если шаг сетки небольшой.

Информация выводится:

над линией Level control коэффициент мартингейла, шаг сетки, тип ордеров сетки и их суммарную просадку;

Level control коэффициент мартингейла, шаг сетки, тип ордеров сетки и их суммарную просадку; над линиями уровней Level 1, 2 и т.д - объёмы соответствующих ордеров;

в Print - характеристику ордера каждого уровня и просадку от него.

Удалить индикатор можно через окно Список индикаторов (мгновенно) либо удалив линию Level 1 или линии Level control (программа выгрузится при поступлении следующего тика).

Важно! Графический калькулятор – это ваш автомат помощник. Однако он не исключает рисков рыночной торговли. Правильность его настроек и окончательные решения о входе/выходе из рынка пользователь должен принимать сам.