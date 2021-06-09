Grid calculator

Графический калькулятор для быстрого расчёта сеток ордеров или стратегий усреднения. Показывает объёмы ордеров по уровням, коэффициент мартингейла, шаг сетки, просадку каждого ордера и всей сетки, уровень безубытка (Loss = 0). Чтобы программа выполнила расчёты достаточно натянуть сетку на график, перетащив мышкой начальный (Level 1) или контрольный (Level control) уровни. 

Параметры по умолчанию можно изменить через окно настроек. Оно появляется при первой загрузке Grid calculator либо при выборе программы в окне "Список индикаторов". Здесь можно задать:

  • количество уровней сетки (т.е. количество ордеров) включая Level control. На контрольном уровне ордер не учитывается, но относительно этого уровня выполняются расчёты. Например, если вы задали 7 уровней, калькулятор вычислит, какой будет просадка ордеров с 1 по 6 когда цена достигнет уровня 7 (Level control);
  • базовый шаг, с которым сетка выгружается на график;
  • цену начального уровня (Level 1). Если цена не задана, то по умолчанию линия Level 1 рисуется по цене Ask.
  • коэффициент мартингейла;
  • объём стартового лота;
  • параметры линий;
  • размер шрифта и расстояние между надписями и линиями. Это пригодится, если шаг сетки небольшой.

Информация выводится:

  • над линией Level control коэффициент мартингейла, шаг сетки, тип ордеров сетки и их суммарную просадку;
  • над линиями уровней  Level 1, 2 и т.д - объёмы соответствующих ордеров;
  • в Print - характеристику ордера каждого уровня и просадку от него.

Удалить индикатор можно через окно Список индикаторов (мгновенно) либо удалив линию Level 1 или линии Level control (программа выгрузится при поступлении следующего тика).

Важно! Графический калькулятор – это ваш автомат помощник. Однако он не исключает рисков рыночной торговли. Правильность его настроек и окончательные решения о входе/выходе из рынка пользователь должен принимать сам.

Video Grid calculator
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Oleksandr Nozemtsev
Indicators
Graphing calculator for quick calculation of order grids or averaging strategies. This is an improved English version of the "Grid calculator" program, which shows order volumes by level (lot), martingale ratio (MG), grid step (step), drawdown of each order and the entire grid,  breakeven level (Line Breakeven). For the program to perform calculations, it is enough to pull the grid onto the chart by dragging the initial (Level 1) or control (Control line) levels with the mouse. The default param
Acacia Market
Oleksandr Nozemtsev
Experts
Acacia_Market trades on the EURUSD pair. The direction of trade is determined by the MACD divergence, as well as the type of cut on a larger timeframe with the "WINDOW" period. Decision on entry / cancellation - CCI and MACD readings of a smaller (working) timeframe with a "window" period. By default, the optimal settings for Stop Loss, Take Profit and indicators are set, which have shown themselves well over the past few years of trading on the EURUSD pair. The information in the setting panel
GridOpposit
Oleksandr Nozemtsev
Experts
2 in 1. Is this the answer to the question, what is GridOpposit? The EA likes trends, so it's trending – this is the TIME. But, like any bot, GridOpposit can make mistakes and then it becomes grid or averaging – these are TWO. The main thing is to act without fuss, according to a competent trading algorithm. GridOpposit also knows how to do this, using not a static, but a flexible, dynamic order step that corresponds to the market situation. After all, it is on static grids that most averaging p
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