EA Single Moving Average

3.5

 

This expert advisor is very simple and easy to understand, it is based on the single Moving Average.

The indicator settings is fully customized.


Recommended Pairs:

- EURUSD 

- GBPUSD

- AUDUSD

- NZDUSD

 

Expert Advisor Inputs:

- Timeframe : Default value = current

- Ma_Period : Default value = 50

- Ma_Method : Default value = MODE_SMA

- Ma_Applied_Price : Default value = PRICE_CLOSE

- Ma_Shift : Default value = 10

- Shift : Default value = 0

- Buffer_Candle : Default value = 1

- Auto_Lot : Default value = true

- Lot : Default value = 0.1

- Lot_Win : Default value = 0.01

- Lot_Multiple : Default value = 1

- Take_Profit : Default value = 1500

- Stop_Loss : Default value = 1500

- Slip_page : Default value = 3

- Expert_ID : Default value = 12345 


For any suggestion, issues, or question. Feel free to contact me at : http://www.mql5.com/en/users/ridzcode















































Reviews 10
Peccatum
24
Peccatum 2021.11.01 11:31 
 

Gosto muito, obrigado por partilhar. Recomendo!

DUONGDINHPHUONG
14
DUONGDINHPHUONG 2024.07.08 12:55 
 

rất tốt

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Hercs van Wyk
160
Hercs van Wyk 2025.04.30 09:32 
 

Why wait for the "next update" when an update could take you an hour max? That shows that you're in it to make money yourself and sharing with the community.

DUONGDINHPHUONG
14
DUONGDINHPHUONG 2024.07.08 12:55 
 

rất tốt

Peccatum
24
Peccatum 2021.11.01 11:31 
 

Gosto muito, obrigado por partilhar. Recomendo!

41034103
44
41034103 2021.10.10 12:30 
 

Hi My experience with this robot is that after 3 to 4 trades it does To open a new position, he opens and closes the position 27 times in a row so that he can take the new position. There is a small amount of error, it is better to fix the defect.

Bruno Wertz
21
Bruno Wertz 2021.07.07 00:07 
 

Olá, esse Robô está fechando as operações mesmo negativas e sem alcançar TP e SL.

tazz6984
96
tazz6984 2021.05.14 00:21 
 

EA lacks TP & SL/ risk management option. On demo, it killed the account in less than 24 hours. The trades that were winning never reached more than one dollar before the EA closed it.

Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.02.18 11:42 
 

Bon produit malgré des résultats mitigés. Néanmoins, le produit est intéressant et mériterait d être optimisé. Bon travail

cicada999
15
cicada999 2021.01.06 00:44 
 

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raghunn
510
raghunn 2021.01.05 07:20 
 

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Muhammad Ridzwan Bin Abd Razak
4527
Reply from developer Muhammad Ridzwan Bin Abd Razak 2021.01.05 08:41
U r welcome... I will add TP and SL option in the next version.. Hope you enjoy!
Rusuario119911
319
Rusuario119911 2021.01.04 23:12 
 

User didn't leave any comment to the rating

Muhammad Ridzwan Bin Abd Razak
4527
Reply from developer Muhammad Ridzwan Bin Abd Razak 2021.01.05 05:07
Thanks for the review... appreciate!
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