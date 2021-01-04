EA Single Moving Average
- Experts
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- Version: 3.0
- Updated: 15 February 2021
This expert advisor is very simple and easy to understand, it is based on the single Moving Average.
The indicator settings is fully customized.
Recommended Pairs:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
Expert Advisor Inputs:
- Timeframe : Default value = current
- Ma_Period : Default value = 50
- Ma_Method : Default value = MODE_SMA
- Ma_Applied_Price : Default value = PRICE_CLOSE
- Ma_Shift : Default value = 10
- Shift : Default value = 0
- Buffer_Candle : Default value = 1
- Auto_Lot : Default value = true
- Lot : Default value = 0.1
- Lot_Win : Default value = 0.01
- Lot_Multiple : Default value = 1
- Take_Profit : Default value = 1500
- Stop_Loss : Default value = 1500
- Slip_page : Default value = 3
- Expert_ID : Default value = 12345
For any suggestion, issues, or question. Feel free to contact me at : http://www.mql5.com/en/users/ridzcode
Gosto muito, obrigado por partilhar. Recomendo!