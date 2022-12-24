Gator Trend

Weekly grid Aleksandr Zakhvatkin Experts

Советник в начале торговой недели выставляет сетку отложенных ордеров (stop или limit) и пытается достичь недельной прибыли, указанной в настройках. В пятницу, если целевая прибыль не достигнута, то советник в течение дня либо ждет любого положительного или нулевого результата за неделю и закрывает остатки сетки и открытые позиции, либо в последний час торгов принудительно закрывает все. Настройки советника Automatic lot calculation Автоматический расчет лота Risk in automatic lot calculation