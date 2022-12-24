Gator Trend
- Experts
-
Aleksandr ZakhvatkinI am writing Expert Advisors for MT4 and MT5 trading platforms
https://www.mql5.com/ru/users/z.a.m/seller
- Version: 1.2
- Updated: 24 December 2022
- Activations: 5
Советник основан на довольно интересной связке двух классических индикаторов: Аллигатор и Стохастик. Стохастик используется на более старшем таймфрейме для фильтрации направления, а сделки открываются по сигналам Аллигатора.
Настройки советника
Группа "Настройки торговли"
|lot
|размер лота
|new bar control
|включить/отключить явный контроль открытия нового бара
Группа "Настройки Аллигатора"
|working timeframe
|период
|the period for calculating the jaws
|период для расчета челюстей
|horizontal displacement of the jaws
|смещение челюстей по горизонтали
|period for calculating teeth
|период для расчета зубов
|horizontal displacement of teeth
|смещение зубов по горизонтали
|the period for calculating the lips
|период для расчета губ
|horizontal lip displacement
|смещение губ по горизонтали
|type of smoothing
|тип сглаживания
|price type
|тип цены
Группа "Настройки Стохастика"
|timeframe
|период
|period %К
|K-период (количество баров для расчетов)
|period %D
|D-период (период первичного сглаживания)
|slowing down
|окончательное сглаживание
|averaging method
|тип сглаживания
|price type
|способ расчета стохастика
Рекомендации
- Советник не плохо торгует на паре EURUSD. Гибкость настроек позволяет адаптировать его под торговлю на различных парах.
- Советник использует явный контроль открытия баров, что позволяет сократить время на оптимизацию по ценам открытия.
- Период графика не важен, так как рабочий тайм-фрейм прописывается в настройках индикаторов.
- Контроль нового бара включать рекомендуется при тестировании по ценам открытия.