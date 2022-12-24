Gator Trend

Советник основан на довольно интересной связке двух классических индикаторов: Аллигатор и Стохастик. Стохастик используется на более старшем таймфрейме для фильтрации направления, а сделки открываются по сигналам Аллигатора.

Настройки советника

Группа "Настройки торговли"

lot размер лота
new bar control  включить/отключить явный контроль открытия нового бара

Группа "Настройки Аллигатора"

working timeframe
период
the period for calculating the jaws
период для расчета челюстей
horizontal displacement of the jaws
смещение челюстей по горизонтали
period for calculating teeth
период для расчета зубов
horizontal displacement of teeth
смещение зубов по горизонтали
the period for calculating the lips
период для расчета губ
horizontal lip displacement
смещение губ по горизонтали
type of smoothing
тип сглаживания
price type
тип цены

Группа "Настройки Стохастика"

timeframe
период
period %К
K-период (количество баров для расчетов)
period %D
D-период (период первичного сглаживания)
slowing down
окончательное сглаживание
averaging method
тип сглаживания
price type
способ расчета стохастика

Рекомендации

  • Советник не плохо торгует на паре EURUSD. Гибкость настроек позволяет адаптировать его под торговлю на различных парах.
  • Советник использует явный контроль открытия баров, что позволяет сократить время на оптимизацию по ценам открытия.
  • Период графика не важен, так как рабочий тайм-фрейм прописывается в настройках индикаторов.
  • Контроль нового бара включать рекомендуется при тестировании по ценам открытия.

Recommended products
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
The Last Fractals MT5
Marta Gonzalez
Experts
The Last Fractals , is a trading system that uses fractals to determine market corrections. The Last Fractals,   is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial loting of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained, but if it goes in your favor the lotage is increased to improve your profit. You can download the demo and test it y
Platinum Wolf
Jean Christophe Paput
Experts
Platinum Wolf  The Platinum Wolf trading robot is designed to deliver both high performance and stability, with a primary focus on trading the EURUSD pair. Its annual goal is to multiply per 3 (X3) starting capital  by taking optimized positions that capture the most probable market movements. Strategy Overview Platinum Wolf' s strategy relies on continuous equity monitoring to maintain a balanced state. It uses moving average (MA) to determine precise entry and exit points. The robot also emp
AI Bolinger Rsi PRO
Saniyat Nabiyeva
Experts
AI Bollinger + RSI PRO — The Evolution of a Classic. It belongs to the EA AI PRO series, which means the code is 100% designed and written by Artificial Intelligence, and it is equipped with 24 different institutional-level position management functions. AI Bollinger + RSI PRO — This is a professional trading algorithm. At the core of the Expert Advisor lies a time-tested trend and counter-trend strategy, enhanced by modern filtering and an entry confirmation system. The decision-making logic i
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
EA Seven MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses a reverse strategy. To detect trading signals, the following indicators are used: Moving Average, Relative Vigor Index, Average True Range, Alligator and other custom indicators . Each pair has a stop loss, take profit, breakeven and trailing stop. The EA trades on many major currency pairs and timeframes. The EA uses timeframes: MetaTrader 4 MetaTrader 5     M1,   M5,   M15, M30, H1  M1,   M2,   M3,   M4,  M5, M10, M12 ,   M15,   M20,   M30,  H1 , H2 Real monitoring 1 :  https://www
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experts
The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
SMA Macd Grid EA
Christoph Kreher
Experts
Simple EA with two indicators (SMA + MACD) and Grid. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when MACD value crosses MACD signal line in a special constellation. It then uses a simple grid strategy if the position turns into a loss. Grid levels can be defined specific to the market. It depends on your personal preferences and the respective market which parameters should be set and how. You have to test it yourself. The EA is programmed in such a way that optimization ru
WR Prop Firm
WEALTHROAD LTD
Experts
Wealth Road Bot for Passing   Prop Firm Challenges An Expert Advisor specifically designed to pass the challenge and verification phases of funded account companies, with full compliance to drawdown and daily loss rules. Why Wealth Road Bot for Funded Accounts? Very low drawdown based on our internal testing Most of our clients successfully pass the challenge when following the recommended settings and risk management rules. Automatically avoids trading during restricted hours Respects the rule
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experts
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Recovery Master
Anesu Mavhura
Experts
Visit Tradinbots4u.com to download this bot and receive a 50% discount The Recovery Master is a precision-engineered system for restoring trading accounts with confidence. Built on the proven zone recovery strategy and safeguarded by a maximum drawdown cap, it prevents runaway martingale behavior while reclaiming the bulk of your trading losses. Past updates introduced powerful support for scalping and rapid-fire strategies without compromising recovery integrity. New updates simplify its usabil
Tortuga Loonie Raider MT5
Stefan Norbert Rudolf
Experts
Tortuga Loonie Raider is an advanced adaptive grid system engineered specifically for the Canadian Dollar crosses AUDCAD and NZDCAD. It is not a blind "hit and miss" grid that survives by stacking averaging orders. It enters on real market structure, manages every basket with adaptive logic, and — new in this version — can actively reduce a basket instead of only waiting for it to recover. How it works On the M15 timeframe the EA looks for statistically stretched, mean-reverting conditions us
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experts
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
Neural Gear Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experts
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Neural Gear Overlord AI (MT5) [Subtitle: Fractal Breakout | EMA Trend | Ironclad Risk Management] Introduction Neural Gear Overlord AI is a professional-grade Breakout System designed for precision trading. It combines the proven reliability of Fractal Theory with a powerful EMA Trend Filter to capture significant market movements. But its true strength lies in its "Ironclad" Risk Management Core , which automatically calculates trade v
London Trap Breaker EA
Ray Pracious Chidhungwana
Experts
London Trap Breaker EA — Smart Reversal Trading at the London Open London Trap Breaker EA is a powerful expert advisor built to detect fakeouts and trap breaks that occur during the London session open . It uses a unique combination of price action, smart range logic, trend filtering, and candlestick pattern recognition to catch high-probability reversal trades — right when the market traps early breakouts . This EA is tailored for the GBPUSD pair on the M1 (1-minute) timeframe and is optimized
Riftline
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Riftline — Multi-Asset Confluence Trading Engine Riftline is a fully automated multi-asset trading engine built for traders who are tired of single-indicator systems that fall apart the moment market conditions shift. Instead of relying on one signal, Riftline scans up to six instruments simultaneously — XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, and BTCUSD by default, fully customizable — and scores every opportunity across multiple independent dimensions before ever placing a trade. How the Confl
ADM Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
ADM Trade X MT5 is an EA based onAverage Directional Movement Index. Average Directional Movement Index parameters such as Period, BuyShift1, BuyShift2, SellShift1, and SellShift2 can be adjusted. ADM Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through ADM Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Experts
Classic SNR MetaTrader 5 Expert Advisor | Multi-Symbol Support & Resistance Trading with Trend-Based Logic Overview Classic SNR Breakout EA is a professional trading robot that identifies structural Support & Resistance levels using daily swing points and executes trades based on H1 price action relative to these levels. The EA applies   dual logic : in an uptrend, it sells on H1 rejection below an SNR level; in a downtrend, it buys on H1 rejection above an SNR level. Breakout confirmations are
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experts
HTF CAD JPY is a fully automated Expert Advisor designed for CAD JPY trading. It is based on cluster analysis of machine learning and genetic algorithms. The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns and standard trading indicators.  The entry and exit logic works only when a bar closes. It filters market noise, greatly speeds up optimization, avoids stop-loss hunting and ensures correct operation at any broker with a reasonable spread. The Expert
SF90 Scuderia
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted price. The price will increase by $50 for every 10 purchases. Final price: $4999 For traders seeking a professional and disciplined approach to gold trading, SF90 Scuderia was developed exclusively for XAUUSD, utilizing an advanced combination of quantitative analysis, mathematical models, trend identification, and institutional market movement analysis. Unli
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
Nuclear
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experts
NUCLEAR EA – Precision Breakout Trading System NUCLEAR EA is a professional breakout Expert Advisor designed for traders who demand discipline, stability, and strict risk control . Built with prop-firm rules in mind, this EA focuses on high-quality breakout and fake-breakout setups while fully avoiding dangerous strategies.  What NUCLEAR EA Does NOT Use No Martingale No Hedging No Grid No Risky Recovery Logic Every trade is independent, controlled, and calculated. Core Trading Logic Smart break
Steel MT5
Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando Take Profit e Stop Loss e sfrutta il Trailing Stop Loss per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo, quand
MACD Master
AMS Trading
Experts
MACD Master Our MACD Master is the Expert Advisor you were searching for. It is easy to set up and brings Money Management such as automated or fixed Stop loss, risk management with fixed amount or percentage on the Account Balance or Account Equity and the most important for a solid system, the definition of the risk ratio - CRV. How does the system work? The system is based on the original idea of the MACD. Whenever the fast EMA and the slow EMA of the MACD are crossing a sell or buy signal i
Golden Commander MT5
Evgenii Kapustin
Experts
Walking through the abandoned archives of old trading systems, you notice a strange golden glint under a thick layer of dust. Wiping the dirt away with your palm, you discover a heavy metal terminal in a solid gold casing. Suddenly, the device emits a quiet hum, the screen flashes with a warm amber light, and lines of initialization code begin to run rapidly across it... SYSTEM INITIALIZATION SEQUENCE... GOLDEN COMMANDER ROBOT MEMORY: 100% NATIVE MQL5 CODE (NO DLL DETECTED) DETECTING SUB-SYSTEM
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Zenith Flow EA
Ngo Manh Quan
Experts
ZENITH FLOW EA — Real math. No illusions. A fully automated, rules-based Expert Advisor for XAUUSD (Gold) on H1 . No grid. No martingale. No curve-fitting to one lucky year — just a multi-timeframe trend engine with strict, broker-side risk control, validated across 13 years of real-tick history . IMPORTANT: After purchasing, please send me a private message to receive the optimized Set Files and the exclusive Installation Manual. LAUNCH PROMO: EARLY BIRD PRICING To reward early adopte
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Experts
TrendGap Hunter TrendGap Hunter   is an automated advisor for MetaTrader 5 that combines a proven trend strategy based on SuperTrend and Fair Value Gap (FVG) analysis for precise entries and exits. Main features Combination of   SuperTrend   and   FVG Breakout   indicators to filter out false signals Flexible methods of volume calculation: Fixed lot % of balance or free margin Several ways to set stop loss: By SuperTrend level Along the Fair Value Gap Join our community   and share your results
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.5 (8)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.51 (41)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (146)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (104)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (9)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
Lizard
Marco Scherer
4.16 (43)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.29 (28)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.81 (27)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.87 (15)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (507)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Vexora sera
Fatima Zohra Ed Dachraoui
5 (2)
Experts
Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.2 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
More from author
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
Elder Momentum
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
Советник основан на классической трендовой стратегии "Моментум Элдера" Дополнительные возможности: Фильтр важных новостей Режим невидимки Возможность торговать по тренду Фильтр ложных пересечений сигнальной линии Моментума Отправка уведомлений в мобильный терминал о событиях Регулировка стандартной зеленой зоны (100 пунктов) и отрисовка её на графике Описание настроек: Группа "Настройки торговли" Lot Размер лота Profit-to-loss ratio Отношение возможной прибыли к возможному убытку Use stealth
Bollinger Turbo
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
Советник основан на популярной стратегии и использованием связки из двух индикаторов: Bollinger Bands + RSI. Добавлена функция добавления новых позиций при определенной просадке. Количество добавляемых позиций и размер просадки регулируются. Описание настроек Группа "Настройки торговли" Lot Size Размер лота Drawdown Просадка TakeProfit Тейк профит Count Счетчик доливок (не более 10) New bar control Включение явного контроля открытия нового бара (для тестера) Группа "Настройки Bollinger B
Weekly grid
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
Советник в начале торговой недели выставляет сетку отложенных ордеров (stop или limit) и пытается достичь недельной прибыли, указанной в настройках. В пятницу, если целевая прибыль не достигнута, то советник в течение дня либо ждет любого положительного или нулевого результата за неделю и закрывает остатки сетки и открытые позиции, либо в последний час торгов принудительно закрывает все. Настройки советника Automatic lot calculation Автоматический расчет лота Risk in automatic lot calculation 
Filter:
No reviews
Reply to review