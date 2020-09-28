PanelCME

PanelCME - это инструмент для помощи трейдеру в ручной торговле.

Данная панель автоматически выставляет стоп лосс и тейк профик к каждому ордеру. Имеет функцию перевода позиции в безубыток и функцию трала стоп лосса.

Основное преимущество данной панели то, что тейк профит выставляется встречным лимитным ордером , что позволяет избежать проскальзывания при закрытии позиции.

Данная панель делалась для скальпинга на СМЕ, но может так же работать и на форексе.

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varo1n
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varo1n 2022.11.25 22:27 
 

User didn't leave any comment to the rating

Vasiliy Kolesov
3760
Reply from developer Vasiliy Kolesov 2022.11.26 08:15
Спасибо большое за Ваш отзыв. Наверно не много народу торгуют скальпинг на CME)
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