PanelCME
- Utilities
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- Version: 1.15
- Updated: 28 November 2022
- Activations: 5
PanelCME - это инструмент для помощи трейдеру в ручной торговле.
Данная панель автоматически выставляет стоп лосс и тейк профик к каждому ордеру. Имеет функцию перевода позиции в безубыток и функцию трала стоп лосса.
Основное преимущество данной панели то, что тейк профит выставляется встречным лимитным ордером , что позволяет избежать проскальзывания при закрытии позиции.
Данная панель делалась для скальпинга на СМЕ, но может так же работать и на форексе.
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