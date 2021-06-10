Советник "Lions share ATR line" работает на любых валютных парах. Сигналы на покупку и продажу вычисляются индикатором "ATR Line". Все вычисления производятся только по предыдущим барам графика инструмента. Торговые операции происходят в момент открытия нового бара графика. Оптимизацию советника можно проводить в режиме - "По ценам открытия", это не влияет на результат и ускоряет оптимизацию. Вы быстро сможете оптимизировать параметры советника под любые валютные пары. Советник открывает только одну позицию в BUY или SELL. Советник не открывает позиции BUY, если после сигнала на покупку предыдущая свеча закрылась ниже цены открытия. Если следующая свеча закроется выше цены открытия, откроется позиция BUY. Количество баров, которое ждёт советник "Бычью" свечу, после сигнала на покупку, устанавливается в параметре - Signal_Duration. Для позиций на продажу всё аналогично.

Параметры советника:

Lot size - Количество лотов открываемой позиции.

ATR Period - период расчёта ATR.

MA Period - период расчёта средней цены.

MA Type - метод расчёта средней цены.

ATR ratio - коэффициент на который умножается значение ATR.

Signal MA period - период сигнальной скользящей средней.

Signal MA type - метод расчёта сигнальной скользящей средней.

Signal MA Price - используемая цена для расчёта сигнальной скользящей средней.

Signal_Duration - сколько баров ждёт советник "правильную" свечу.

Take profit for buy orders - Тейк профит для ордеров на покупку в процентах от цены открытия.

Stop loss for buy orders - Стоп лосс для ордеров на покупку в процентах от цены открытия .

Take profit for sell orders - Тейк профит для ордеров на продажу в процентах от цены открытия .

Stop loss for sell orders - Стоп лосс для ордеров на продажу в процентах от цены открытия .







