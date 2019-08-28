MT4 receiver with MT5

Утилита предназначена для приёма котировок из терминала МТ5 и МТ4 и открытие оффлайн графиков для дальнейшего анализа.

Котировки передаются по тем символам которые находятся в "Обзоре рынка" в терминале МТ5. 

Утилита служит исключительно для приёма котировок, не производит никаких торговых операций и не выводит ни какой информации на оффлайн графике.

Передатчик котировок из МТ5: https://www.mql5.com/ru/market/product/41628

Для отображение оффлайн графиков нужно сделай всё по инструкции:

1.  Открыть любой график и запустить на нем советник MT4 receiver with MT5, задав в параметре UpdatePeriod периодичность обновления котировок в секундах;

2.  В параметре SymbolMap задать строку соответствия, какие символы MT5 в какие символы MT4 будут загружены (только для символов MT5, которых нет в MT4): <ТикерMT5_1>:<ТикерMT4_1>,<ТикерMT5_2>:<ТикерMT4_2>,.., например  "BSPB:AUDNZD,ALRS:AUDCAD"

3. Убедиться, что в журнале Эксперты появились записи загрузки котировок вида <ТикерMT5>,<Таймфрейм> -> <ТикерMT4>,<Таймфрейм>,

например BSPB, H4 -> AUDNZD, H4

4. После этого можно открывать оффлайн-графики любых копируемых символов ( H4, Daily, Weekly или Monthly). Пока работают оба советника графики будут обновляться с заданной периодичностью, а в левом верхнем углу графика будет показан символ MT5. На графики можно помещать любые индикаторы.


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Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
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Grid Trade Panel MT5
Dmitriy Sapegin
Utilities
Торговая панель предназначена для установки сетки ордеров с различными параметрами. Добавлено все что есть у версии для МТ4. Предназначена для форекс счетов с хеджированием. Имеет несколько основных функций по установке ордеров в заданном диапазоне и с заданным риском, закрытию части ордеров из сетки, переносом в безубыток, закрытие части по профиту на определённом уровне, а также отображает информацию по текущему риску и отображает все сетки которые были выставлены по определённой паре при этом
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Rectangle control
Dmitriy Sapegin
Indicators
Rectangle Control простой индикатор который отображает на графике панель для рисования прямоугольников с различными настройками, будет удобен тем кто рисует на графике зоны поддержки, сопротивления. Прямоугольник можно нарисовать с заливкой или без, различной толщины и цвета. А также выбрать таймфрейм на котором нарисованный прямоугольник  будет отображаться. При нажатой кнопке алерт будет срабатывать оповещение (если прямоугольник находиться ниже цены на верхнем его краю, если прямоугольник нах
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Trade Panel Navigator
Dmitriy Sapegin
Indicators
Торговая панель с основной необходимой информацией на графике. Панель отображает: - Баланс и свободные средства - Маржу - Количество ордеров на продажу и их общий объем (по той паре на которой установлен) - Количество ордеров на покупку и их общий объем (по той паре на которой установлен ) - Количество отложенных ордеров и их направление (по той паре на которой установлен ) - Просадка в % и в деньгах на текущий момент - Расчет % стопа при указании лота и размер стопа в пунктах - Оповещения при с
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Profile Map
Dmitriy Sapegin
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Indicators
Market Profile helps the trader to identify the behavior if major market players and define zones of their interest. The key feature is the clear graphical display of the range of price action, in which 70% of the trades were performed. Understanding of the location of volume accumulation areas can help traders increase the probability of success. The tool can be used as an independent system as well as in combination with other indicators and trading systems. this indicator is designed to suit
Grid Trade Panel
Dmitriy Sapegin
5 (4)
Utilities
Торговая панель предназначена для установки сетки ордеров с различными параметрами на основных  FOREX валютных парах. Панель не предназначена для торговли фьючерсов, золота, нефти и других подобных инструментов! Только для валютных пар.  Имеет несколько основных функций по установке ордеров в заданном диапазоне и с заданным риском, закрытию части ордеров из сетки, переносом в безубыток, закрытие части по профиту на определённом уровне, а также отображает информацию по текущему риску и отображае
Prof Engine
Dmitriy Sapegin
Experts
The trading strategy is a "grid" technology with elements of martingale.  The robot is designed for drawdowns of 700-800 points without a rollback. The main currency pairs, such as EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, and USDCAD, are suitable for trading.  General settings Allow trading on Sell - Allow | Disallow opening Sell orders and placing SellStop pending orders. Allow opening the first order - Allow | deny the bot to open the first Sell grid order on its own. Close all Sell ord
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Indicators
Market Profile helps the trader to identify the behavior if major market players and define zones of their interest. The key feature is the clear graphical display of the range of price action, in which 70% of the trades were performed. Understanding of the location of volume accumulation areas can help traders increase the probability of success. The tool can be used as an independent system as well as in combination with other indicators and trading systems. this indicator is designed to suit
Grid Trade Panel MT5 Netting
Dmitriy Sapegin
Utilities
Торговая панель предназначена для установки сетки ордеров с различными параметрами. Предназначена для торговли акциями, где в одном лоте будет одна акция, на неттинговых видах счетов. Панель не дает дает открывать сетки на продажу, если уже стоят ордера на покупку и наоборот, есть возможность только управления текущей сеткой.  Имеет несколько основных функций по установке ордеров в заданном диапазоне и с заданным риском, закрытию части ордеров из сетки, переносом в безубыток, закрытие части по п
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