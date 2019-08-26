Rectangle Control простой индикатор который отображает на графике панель для рисования прямоугольников с различными настройками, будет удобен тем кто рисует на графике зоны поддержки, сопротивления.

Прямоугольник можно нарисовать с заливкой или без, различной толщины и цвета. А также выбрать таймфрейм на котором нарисованный прямоугольник будет отображаться. При нажатой кнопке алерт будет срабатывать оповещение (если прямоугольник находиться ниже цены на верхнем его краю, если прямоугольник находиться выше цены то на нижнем его краю)

Параметры