Grid Trade Panel

5

Торговая панель предназначена для установки сетки ордеров с различными параметрами на основных  FOREX валютных парах. Панель не предназначена для торговли фьючерсов, золота, нефти и других подобных инструментов! Только для валютных пар. 

Имеет несколько основных функций по установке ордеров в заданном диапазоне и с заданным риском, закрытию части ордеров из сетки, переносом в безубыток, закрытие части по профиту на определённом уровне, а также отображает информацию по текущему риску и отображает все сетки которые были выставлены по определённой паре при этом даёт возможность управлять каждой сеткой отдельно.  Так же можно задать уровень для автоматической фиксации прибыли AUTOFIX, с автоматическим переводом в бу остатка покупки или продажи и отменой оставшихся отложек. 

В настройках можно указать каким образом будет считаться новый риск, а также % объёма первой сделки в сетке. Для ноутбуков и маленьких экранов есть возможность сделать шрифт меньше. Но разрешение экрана не должно быть меньше 1920 на 1080 пикселей. 

(В тестере стратегий работа торговых панелей не тестируется).

Основные настройки:

  • Risk Type - параметр расчёта риска от размера баланса или эквити;
  • First Order Persent - процент первой сделки в сетке от общего объёма;
  • Start Orders - количество ордеров в сетке;
  • Text Size - размер шрифта в панели.


Reviews 6
xaltor
19
xaltor 2023.02.07 20:28 
 

Супер удобно!

Evgenii Lemeshko
129
Evgenii Lemeshko 2022.11.21 18:38 
 

Огонь!!!

RUSESCOBAR
39
RUSESCOBAR 2019.12.18 09:25 
 

Офигенная тема ,очень облегчает расставлять ордера сеткой ,а так же легко считать риски не нужен калькулятор !

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Rectangle Control простой индикатор который отображает на графике панель для рисования прямоугольников с различными настройками, будет удобен тем кто рисует на графике зоны поддержки, сопротивления. Прямоугольник можно нарисовать с заливкой или без, различной толщины и цвета. А также выбрать таймфрейм на котором нарисованный прямоугольник  будет отображаться. При нажатой кнопке алерт будет срабатывать оповещение (если прямоугольник находиться ниже цены на верхнем его краю, если прямоугольник нах
FREE
Trade Panel Navigator
Dmitriy Sapegin
Indicators
Торговая панель с основной необходимой информацией на графике. Панель отображает: - Баланс и свободные средства - Маржу - Количество ордеров на продажу и их общий объем (по той паре на которой установлен) - Количество ордеров на покупку и их общий объем (по той паре на которой установлен ) - Количество отложенных ордеров и их направление (по той паре на которой установлен ) - Просадка в % и в деньгах на текущий момент - Расчет % стопа при указании лота и размер стопа в пунктах - Оповещения при с
FREE
Profile Map
Dmitriy Sapegin
5 (12)
Indicators
Market Profile helps the trader to identify the behavior if major market players and define zones of their interest. The key feature is the clear graphical display of the range of price action, in which 70% of the trades were performed. Understanding of the location of volume accumulation areas can help traders increase the probability of success. The tool can be used as an independent system as well as in combination with other indicators and trading systems. this indicator is designed to suit
MT4 receiver with MT5
Dmitriy Sapegin
Utilities
Утилита предназначена для приёма котировок из терминала МТ5 и МТ4 и открытие оффлайн графиков для дальнейшего анализа. Котировки передаются по тем символам которые находятся в "Обзоре рынка" в терминале МТ5.  Утилита служит исключительно для приёма котировок, не производит никаких торговых операций и не выводит ни какой информации на оффлайн графике. Передатчик котировок из МТ5:  https://www.mql5.com/ru/market/product/41628 Для отображение оффлайн графиков нужно сделай всё по инструкции: 1.   От
FREE
Prof Engine
Dmitriy Sapegin
Experts
The trading strategy is a "grid" technology with elements of martingale.  The robot is designed for drawdowns of 700-800 points without a rollback. The main currency pairs, such as EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, and USDCAD, are suitable for trading.  General settings Allow trading on Sell - Allow | Disallow opening Sell orders and placing SellStop pending orders. Allow opening the first order - Allow | deny the bot to open the first Sell grid order on its own. Close all Sell ord
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Indicators
Market Profile helps the trader to identify the behavior if major market players and define zones of their interest. The key feature is the clear graphical display of the range of price action, in which 70% of the trades were performed. Understanding of the location of volume accumulation areas can help traders increase the probability of success. The tool can be used as an independent system as well as in combination with other indicators and trading systems. this indicator is designed to suit
Grid Trade Panel MT5 Netting
Dmitriy Sapegin
Utilities
Торговая панель предназначена для установки сетки ордеров с различными параметрами. Предназначена для торговли акциями, где в одном лоте будет одна акция, на неттинговых видах счетов. Панель не дает дает открывать сетки на продажу, если уже стоят ордера на покупку и наоборот, есть возможность только управления текущей сеткой.  Имеет несколько основных функций по установке ордеров в заданном диапазоне и с заданным риском, закрытию части ордеров из сетки, переносом в безубыток, закрытие части по п
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xaltor
19
xaltor 2023.02.07 20:28 
 

Супер удобно!

Evgenii Lemeshko
129
Evgenii Lemeshko 2022.11.21 18:38 
 

Огонь!!!

Rainer F Santos
1007
Rainer F Santos 2020.02.26 22:17 
 

User didn't leave any comment to the rating

RUSESCOBAR
39
RUSESCOBAR 2019.12.18 09:25 
 

Офигенная тема ,очень облегчает расставлять ордера сеткой ,а так же легко считать риски не нужен калькулятор !

Easily
87
Easily 2019.12.14 13:52 
 

User didn't leave any comment to the rating

ckjdj1
25
ckjdj1 2019.12.13 01:23 
 

Отличная вещь, позволяет собирать равномерно объём на покупку В соотвествии с желаемым риском, что добавляет объективности в систему, лишая соблазна похамить

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