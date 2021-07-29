Grid Trade Panel MT5

Торговая панель предназначена для установки сетки ордеров с различными параметрами. Добавлено все что есть у версии для МТ4. Предназначена для форекс счетов с хеджированием.

Имеет несколько основных функций по установке ордеров в заданном диапазоне и с заданным риском, закрытию части ордеров из сетки, переносом в безубыток, закрытие части по профиту на определённом уровне, а также отображает информацию по текущему риску и отображает все сетки которые были выставлены по определённой паре при этом даёт возможность управлять каждой сеткой отдельно. Так же можно задать уровень для автоматической фиксации прибыли AUTOFIX, с автоматическим переводом в бу остатка покупки или продажи и отменой оставшихся отложек.

В настройках можно указать каким образом будет считаться новый риск, а также % объёма первой сделки в сетке. Для ноутбуков и маленьких экранов есть возможность сделать шрифт меньше.

(В тестере стратегий работа торговых панелей не тестируется).

Основные настройки:



Risk Type - параметр расчёта риска от размера баланса или эквити;

- параметр расчёта риска от размера баланса или эквити; First Order Persent - процент первой сделки в сетке от общего объёма;

- процент первой сделки в сетке от общего объёма; Start Orders - количество ордеров в сетке ;

; Text Size - размер шрифта в панели.



