Painel De Expert Com Teclado

Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são:

V = venda

C = compra

Z = zerar posições a mercado

S = zerar posições opostas e depois a mercado

X = zerar posições opostas


Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de:
lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEvent)


A biblioteca deixa o usuario customizar os botões (v,c,z) na chamada das funções, os parametros padrões ja estão configurados para facilitar o programador. Funciona com conta HEDGE ou NETTING


É possivel usar objetos Label ou Comment(), caso queira customizar o texto é possivel obter a lista de objetos com uma função da biblioteca e depois alterar os objetos, assim é possível embutir em seus Experts já existentes


Exemplo de codigo da imagem criada, funcionando com Comment e Labels, em vermelho os Labels:

#property copyright "Roberto Spadim"
#import "SpadimTeclado.ex5"
void SpadimTeclado_painel_event(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam,string sym="",ulong magic_id=0, double volume=0, bool   compra_liberada=true,bool   compra_partial_close=false,double compra_preco=0, double compra_stop_loss=0, double compra_stop_gain=0,bool   venda_liberada=true,bool   venda_partial_close=false,double venda_preco=0, double venda_stop_loss=0, double venda_stop_gain=0,bool   zerar_liberado=true,string comentario="", string comentario_prefix_compra="Teclado ",string comentario_prefix_venda="Teclado ",string comentario_prefix_zerar="Teclado ",string comentario_sufix_compra="",string comentario_sufix_venda="",string comentario_sufix_zerar="",long botao_compra=67,long botao_venda=86,long botao_zerar=90);
void SpadimTeclado_apagar_painel(string prefixLabel="LabelPosicaoMAGICID");
void SpadimTeclado_criar_painel(ulong magic_id=0, bool usar_comment=true, string prefixLabel="LabelPosicaoMAGICID", long labelX=0, long labelY=0, long label_stepY=12,int casas_volume=0, int casas_preco=2);
void SpadimTeclado_criar_painel(ulong magic_id=0, bool usar_comment=true, bool nao_voltar_mes_na_semana=true, string prefixLabel="LabelPosicaoMAGICID", long labelX=0, long labelY=0, long label_stepY=12, int casas_volume=0, int casas_preco=2);
bool SpadimTeclado_lista_objetos(string &lista[], string prefixLabel="LabelPosicaoMAGICID");
#import
input ulong magic_id=0;
input double volume=100;
int OnInit(){
   SpadimTeclado_criar_painel(magic_id, true, "SpadimPainel", 200);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnDeinit(const int reason){
   SpadimTeclado_apagar_painel("SpadimPainel");
}
void OnTick(){
   SpadimTeclado_criar_painel(magic_id, true, "SpadimPainel", 200);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam){
   SpadimTeclado_painel_event(id,lparam,dparam,sparam, _Symbol, magic_id, volume);
}



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*****The main trading is XAUUSD. If testing, it is recommended to adjust to XAUUSD. Other trading targets cannot guarantee profitability********* If you need to test, please leave a message (I will reply as soon as I see it). In order to protect the work results, specific parameters need to be entered. The default parameters of the system cannot achieve the effect shown in the screenshot pullback! If you need to test, please leave a message (I will reply as soon as I see it). In order to prot
Artificial Intelligence ML
Omega J Msigwa
Libraries
This product has been on development for the past 3 years, It is the most advanced codebase for working with all kinds of Artificial intelligence and machine learning code in MQL5 programming language. It has been used to create many AI powered trading robots and indicators in MetaTrader 5. This is a premium version of the free and open source project on machine learning for MQL5, linked here:  https://github.com/MegaJoctan/MALE5 . The free version has fewer features, less documented, and poorly
Shawrie
Kevin Kipkoech
Libraries
This Pine Script implements a Gaussian Channel + Stochastic RSI Strategy for TradingView . It calculates a Gaussian Weighted Moving Average (GWMA) and its standard deviation to form an upper and lower channel. A Stochastic RSI is also computed to determine momentum. A long position is entered when the price closes above the upper Gaussian band and the Stoch RSI K-line crosses above D-line . The position is exited when the price falls back below the upper band. The script includes commission, cap
More from author
News Vertical Bar
Roberto Spadim
Utilities
This indicator get all events/countries/values from metatrader terminal calendar and print veritical lines at chart, you can configure anything with inputs (string to filter names/url/code/countries/currencies), select period to filter, nws interval before and after current time (every information about time is seconds based), you can filter importance, type, sector, unit, multiplier, impact, timemode, frequency, forecast/previous % increase/decrease interval, actual/previous % increase/decrease
FREE
Export Deals To CSV
Roberto Spadim
Utilities
Export Deals to CSV - Excell File location: HistoryDeals/<SERVER>/<LOGIN>.<DATETIME>.csv Works as an Script, reading all DEALS in history and exporting it as a plain text CSV file There's no option to change. There's no WebRequest. There's no DLL use. I need to write 300 characters to allow this product being exposed at MQL5 market place. It's simple to use, plug it in graph and wait completion.
FREE
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
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Indicators
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Spadim Order Beep Email Notification
Roberto Spadim
Utilities
This indicator sends a message (notification), an email, and plays a custom sound when a Limit (Buy/Sell) or Limit Stop (Buy/Sell) or Take Profit, Stop Loss, Stop Out is executed. A user can change the sound file name, and select if they receive notifications/emails. It runs as an indicator, and only one indicator is locked (used) by a user account/login. Parameters soundFile - sound file Save your file at the terminal folder, for example: " C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds\Order Executed.
Fractional calculus Indicator
Roberto Spadim
Indicators
From https://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_calculus: Fractional calculus  is a branch of  mathematical analysis  that studies the several different possibilities of defining  real number  powers or  complex number  powers of the  differentiation operator   D This indicator execute fracional differentiation on data, you can select the differentiation D value and execute some tweaks like execute Log(value)  before difefrentiation or execute a window normalization on last [diffNormalizeWindow]
Brazil Options Greeks
Roberto Spadim
Indicators
This indicator works in Brazil market, it should be used on options symbols. the indicator create 8 buffers, Delta, Gamma, Vega, Rho, Theta, Time(working days), Implied Volatility, R (interest rate), and can be used to view greeks over time. It shouldn't be used to trade, since it's cpu intensive, it's just a historic viewer, you can see what happened with greeks and teach friends :)
Scanner Didi BB
Roberto Spadim
Utilities
This script use DIDI+BB indicators and display alerts, send mail, send notifications, and play sounds. Scanner can monitor market watch using  ***MARKET***  as symbol name, with  all timeframes Inputs: media_lenta=3 media_base=8 media_longa=20 bb_periodo=20 bb_shift=0 bb_deviation=1.96 symbols - Symbol list, separated by ;   when using ***MARKET*** symbols from marketwatch will be included wait_interval_between_signals - Seconds between signals, default =60, but high frequency signals should red
Option as Tax
Roberto Spadim
Indicators
This indicator represent option and basis values as a tax, using this formula: Tax = ( ( strike / ( basis - option ) ) - 1 ) * 100 It's not time based (don't use time to expire information)  You can set a fixed strike value, and a fixed basis symbol if needed. Some exchanges/brokers don't provide this information at marketdata and that's the only method to use this information when not provided.
Export OMS to CSV Realtime
Roberto Spadim
Utilities
This Service, export the account Orders/History Orders/Deals/Position on each new change. It save at a common folder with path = <DATE>\\<Server Name>.<Login>.<DATE>.<filetype>.csv Each file type have an header You can use it to receive OMS changes and source SQL Servers outside metatrader with bash scripts or others tools, each time the file change you can read it and get new updates, it works using SharedRead option when opening/flock the file.
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