Painel De Expert Com Teclado
- Libraries
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- Version: 1.52
- Updated: 11 February 2019
- Activations: 5
Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são:
V = venda
C = compra
Z = zerar posições a mercado
S = zerar posições opostas e depois a mercado
X = zerar posições opostas
Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de:
lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEvent)
A biblioteca deixa o usuario customizar os botões (v,c,z) na chamada das funções, os parametros padrões ja estão configurados para facilitar o programador. Funciona com conta HEDGE ou NETTING
É possivel usar objetos Label ou Comment(), caso queira customizar o texto é possivel obter a lista de objetos com uma função da biblioteca e depois alterar os objetos, assim é possível embutir em seus Experts já existentes
Exemplo de codigo da imagem criada, funcionando com Comment e Labels, em vermelho os Labels:
#property copyright "Roberto Spadim" #import "SpadimTeclado.ex5" void SpadimTeclado_painel_event(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam,string sym="",ulong magic_id=0, double volume=0, bool compra_liberada=true,bool compra_partial_close=false,double compra_preco=0, double compra_stop_loss=0, double compra_stop_gain=0,bool venda_liberada=true,bool venda_partial_close=false,double venda_preco=0, double venda_stop_loss=0, double venda_stop_gain=0,bool zerar_liberado=true,string comentario="", string comentario_prefix_compra="Teclado ",string comentario_prefix_venda="Teclado ",string comentario_prefix_zerar="Teclado ",string comentario_sufix_compra="",string comentario_sufix_venda="",string comentario_sufix_zerar="",long botao_compra=67,long botao_venda=86,long botao_zerar=90); void SpadimTeclado_apagar_painel(string prefixLabel="LabelPosicaoMAGICID"); void SpadimTeclado_criar_painel(ulong magic_id=0, bool usar_comment=true, string prefixLabel="LabelPosicaoMAGICID", long labelX=0, long labelY=0, long label_stepY=12,int casas_volume=0, int casas_preco=2); void SpadimTeclado_criar_painel(ulong magic_id=0, bool usar_comment=true, bool nao_voltar_mes_na_semana=true, string prefixLabel="LabelPosicaoMAGICID", long labelX=0, long labelY=0, long label_stepY=12, int casas_volume=0, int casas_preco=2); bool SpadimTeclado_lista_objetos(string &lista[], string prefixLabel="LabelPosicaoMAGICID"); #import input ulong magic_id=0; input double volume=100; int OnInit(){ SpadimTeclado_criar_painel(magic_id, true, "SpadimPainel", 200); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason){ SpadimTeclado_apagar_painel("SpadimPainel"); } void OnTick(){ SpadimTeclado_criar_painel(magic_id, true, "SpadimPainel", 200); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam){ SpadimTeclado_painel_event(id,lparam,dparam,sparam, _Symbol, magic_id, volume); }