Ajuste MINDOL

5

Este script marca no gráfico do ativo MINDOL da activ trades o ponto de ajuste do contrato futuro do Mini Dolar (WDO),


***ATENÇÃO*** 

para este script funcionar é necessário autorizar a URL da BMF Bovespa no Meta Trader.

passo a passo:

MetaTrader 5 -> Ferramentas -> Opções -> Expert Adivisors

* Marque a opção "Relacione no quadro abaixo as URL que deseja permitir a função WebRequest"

e no quadro abaixo adicione a URL:

https://www2.bmf.com.br/

este indicador usa a seguinte página para buscar o ajuste:

-> https://www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/ajustes1.asp

Após baixado o indicador e autorizado o uso da URL é necessário associar o índice a um atalho de teclado para facilitar seu uso.

passo a passo 

MetaTrader 5-> Exibir -> Navegador -> Localize o script "Ajuste B3->MINDOL" -> clique sobre o mesmo com o botão direito do mouse e vá na opção "Determinar Tecla de Atalho" -> Na lista localize o script " Ajuste B3->MINDOL" -> Localizado o mesmo adicione uma tecla de controle "Alt" ou "Ctrl" -> Na chave uma tecla qualquer do teclado ex: "Y"

Assim no dia a dia para marcar o ajuste no gráfico do ativo MINDOL basta acionar o atalho "ALT" + "Y" conforme configuração acima.


Reviews 1
Viniappolinario
24
Viniappolinario 2023.08.17 13:23 
 

Excelente

