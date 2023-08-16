Ajuste MINDOL
- Claudio Rodrigues Alexandre
- Version: 1.0
Este script marca no gráfico do ativo MINDOL da activ trades o ponto de ajuste do contrato futuro do Mini Dolar (WDO),
***ATENÇÃO***
para este script funcionar é necessário autorizar a URL da BMF Bovespa no Meta Trader.
passo a passo:
MetaTrader 5 -> Ferramentas -> Opções -> Expert Adivisors
* Marque a opção "Relacione no quadro abaixo as URL que deseja permitir a função WebRequest"
e no quadro abaixo adicione a URL:
este indicador usa a seguinte página para buscar o ajuste:
-> https://www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/ajustes1.asp
Após baixado o indicador e autorizado o uso da URL é necessário associar o índice a um atalho de teclado para facilitar seu uso.
passo a passo
MetaTrader 5-> Exibir -> Navegador -> Localize o script "Ajuste B3->MINDOL" -> clique sobre o mesmo com o botão direito do mouse e vá na opção "Determinar Tecla de Atalho" -> Na lista localize o script " Ajuste B3->MINDOL" -> Localizado o mesmo adicione uma tecla de controle "Alt" ou "Ctrl" -> Na chave uma tecla qualquer do teclado ex: "Y"
Assim no dia a dia para marcar o ajuste no gráfico do ativo MINDOL basta acionar o atalho "ALT" + "Y" conforme configuração acima.
