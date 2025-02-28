MT5 Fimathe Canal de referencia e zona neutra

Esse indicador mede o 1º Canal de referencia e a 1º  Zona Neutra

* configurar o canal macro para verificar a frequencia MAIOR H1 H4 1D

* configurar o canal micro para verificar a frequencia Menor 1M 5M 15M

Como instalar o Indicador fimathe. E uma pré mentoria

tem uma estrategia Secreta bonus nesse video .

assitao o video para enteder as logicas que podemos iniciar com esse indicador.


https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg54MWVGlJzzKuaEntFbyI4ospQi3Kw2


Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicators
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicators
This dashboard shows the latest available   harmonic patterns   for the selected symbols, so you will save time and be more efficient /   MT4 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays res
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicators
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me This indicator plots breakout detection zones, referred to as “Smart Breakout Channels”, which are based on volatility-normalized price movement. These zones are shown as dynamic boxes with volume overlays. The tool detects temporary accumulation or distribution ranges using a custom nor
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicators
Entry points at the bar close,  without redrawing .  Trend scanner  across all assets,  MTF - mode  and much more in one tool. We recommend using it together with   RFI LEVELS. ИНСТРУКЦИЯ RUS   /   INSTRUCTIONS  ENG         /         VERSION MT4   Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains valid! This is a significant distinction from repainting indicators that might provide a signal and then alter it, potentially leading to deposit losses. Now,
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicators
The ACB Breakout Arrows indicator provides a crucial entry signal in the market by detecting a special breakout pattern. The indicator constantly scans the chart for a settling momentum in one direction and provide the accurate entry signal right before the major move. Get multi-symbol and multi-timeframe scanner from here - Scanner for ACB Breakout Arrows MT 5 Key features Stoploss   and Take Profit levels are provided by the indicator. Comes with a MTF Scanner dashboard which tracks the brea
