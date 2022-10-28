Ajuste BRA50

4.33

Este script marca no gráfico do ativo BRA50 da active trades o ponto de ajuste do contrato futuro do Mini Índice Brasileiro (WIN),


***ATENÇÃO*** 

para este script funcionar é necessário autorizar a URL da BMF Bovespa no Meta Trader.

passo a passo:

MetaTrader 5 -> Ferramentas -> Opções -> Expert Adivisors

* Marque a opção "Relacione no quadro abaixo as URL que deseja permitir a função WebRequest"

e no quadro abaixo adicione a URL:

https://www2.bmf.com.br/

este indicador usa a seguinte página para buscar o ajuste:

-> https://www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/ajustes1.asp

Após baixado o indicador e autorizado o uso da URL é necessário associar o índice a um atalho de teclado para facilitar seu uso.

passo a passo 

MetaTrader 5-> Exibir -> Navegador -> Localize o script "Ajuste B3->BRA50" -> clique sobre o mesmo com o botão direito do mouse e vá na opção "Determinar Tecla de Atalho" -> Na lista localize o script " Ajuste B3->BRA50" -> Localizado o mesmo adicione uma tecla de controle "Alt" ou "Ctrl" -> Na chave uma tecla qualquer do teclado ex: "U"

Assim no dia a dia para marcar o ajuste no gráfico do ativo BRA50 basta acionar o atalho "ALT" + "U" conforme configuração acima.

Reviews 9
Rodrigo Cezarino Farrapeira
186
Rodrigo Cezarino Farrapeira 2024.04.16 21:01 
 

Muito bom!!! parabéns pelo script!! ajuda muito!

Menahel
16
Menahel 2023.09.20 03:39 
 

Infelizmente não consegui entender o funcionamento deste robô... Alguém poderia me dizer para o que serve este robô? parheza@yahoo.com.br

Yasin Emre Aydin
47
Yasin Emre Aydin 2023.05.28 20:35 
 

ty.

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Bookeepr is an advanced MQL5 trading bookkeeping software that automates trade logging, tracks real-time P&L, and integrates a ledger-style financial system for deposits, withdrawals, and expenses. It supports multi-currency assets , generates detailed performance reports , and provides risk management tools to help traders optimize their strategies. With secure cloud storage, exportable reports, and seamless MetaTrader 5 integration , Bookeepr ensures accurate, transparent, and hassle-free fina
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this indicator has the finality of show in graph the size of candle in formation to show the force of market in some moments of the day. This indicator is free and based on example disponible on the comunity. I'm disponibilizing here to anyone who don't know about programing. Please enjoy this indicator and leave a coment or a rate to help this indicator to other people who needs.
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Eitu Sarkar
44
Eitu Sarkar 2026.04.02 15:19 
 

A useful script for traders dealing with the Brazilian Mini Index (WIN).

Rodrigo Cezarino Farrapeira
186
Rodrigo Cezarino Farrapeira 2024.04.16 21:01 
 

Muito bom!!! parabéns pelo script!! ajuda muito!

Shigeo Sorihashi
99
Shigeo Sorihashi 2024.03.24 11:14 
 

よくわかりません。

Menahel
16
Menahel 2023.09.20 03:39 
 

Infelizmente não consegui entender o funcionamento deste robô... Alguém poderia me dizer para o que serve este robô? parheza@yahoo.com.br

Viniappolinario
24
Viniappolinario 2023.08.17 13:23 
 

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Yasin Emre Aydin
47
Yasin Emre Aydin 2023.05.28 20:35 
 

ty.

spectrus
114
spectrus 2023.03.25 00:01 
 

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Anderson Keiber
35
Anderson Keiber 2023.02.17 18:47 
 

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Pedro Cecconello
18
Pedro Cecconello 2022.11.06 02:29 
 

Beleza!

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