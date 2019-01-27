Opening at bar closing

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- Utilities
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Maksim SlovakovYou can write to me here: https://vk.com/s4astliv4ik_1990
- Version: 1.0
- Activations: 10
По факту вы выставляете виртуальные Buy Stop и Sell Stop которые срабатывают после закрытия свечи. Данный помощник позволяет заранее выставить уровень Stop Loss и Take Profit. Так-же имеется демо режим для предварительного расчёта параметра риск/прибыль. Помощник имеет следующие настройки
- "Лот" по умолчанию "0.01"
- "Проскальзывание" по умолчанию "60" (Значение в пунктах)
- "Номер Ордера" по умолчанию "0" (Магический номер ордера)
- "Цвет Комментариев" по умолчанию "Black"
- "Шрифт" по умолчанию "10"
- "Вверх.Вниз" по умолчанию "15" (Перемещает кнопки и текст)
- "Вправо.Влево" по умолчанию "5" (Перемещает кнопки и текст)