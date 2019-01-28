Strategy tester

Open charts Maksim Slovakov Utilities

Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30; (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0"; (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True"; (True=пр