Strategy tester
- Utilities
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Maksim SlovakovYou can write to me here: https://vk.com/s4astliv4ik_1990
- Version: 1.0
Тестер поможет протестировать вашу ручную стратегию или проверить чужую . В обращении тестер достаточно прост,есть возможность регулировать скорость теста и лот, отдельно закрывать и модифицировать ордера. У данного тестера имеются следующие настройки:
- "Начальный лот" по умолчанию"0.01"
- "Шаг изменения лота" по умолчанию "0.01"
- "Шаг изменения скорости" по умолчанию "50" (условная величена, чем она больше, тем быстрее меняется скорость)