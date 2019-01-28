Strategy tester

Тестер поможет протестировать вашу ручную стратегию или проверить чужую . В обращении тестер достаточно прост,есть возможность регулировать скорость теста и лот, отдельно закрывать и модифицировать ордера. У данного тестера имеются следующие настройки:

  • "Начальный лот" по умолчанию"0.01"
  • "Шаг изменения лота" по умолчанию "0.01" 
  • "Шаг изменения скорости" по умолчанию "50" (условная величена, чем она больше, тем быстрее меняется скорость)

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По факту вы выставляете виртуальные Buy Stop и Sell Stop которые срабатывают после закрытия свечи. Данный помощник позволяет заранее выставить уровень Stop Loss и Take Profit. Так-же имеется демо режим для предварительного расчёта параметра риск/прибыль. Помощник имеет следующие настройки "Лот" по умолчанию "0.01" "Проскальзывание" по умолчанию "60"        (Значение в пунктах) "Номер Ордера" по умолчанию "0"               (Магический номер ордера) "Цвет Комментариев" по умолчанию "Black"  "Шрифт
Max Volume
Maksim Slovakov
Indicators
Подкрашивает аномально большие тиковые объёмы в красный цвет. Имеет следующие настройки: "Процент" по умолчанию "70"  (Процент на который аномальный объём должен быть больше предыдущего) "Уровень" по умолчанию "500" (Количество тиков, больше которого будем брать во внимание аномальный объём) Внимание! Данный индикатор был разработан для мелких таймфреймов M1,M5,M15. Идея в том, что на таких Таймфреймах увеличение количества тиков говорит об увеличении количество сделок, увеличения интереса к цен
Razgon
Maksim Slovakov
Experts
Acceleration of the deposit. The EA has 7 settings: 1.Comment (Comment on orders) 2. Lot (The lot is changed only manually in the settings) 3. Target in currency (The target in the deposit currency, having reached which the adviser closes the position and does not trade) 4. Magik (Order Number) 5. RSi (The RSi period to determine the potential entry point) 6. RSi output (The RSi period to determine the exit point) 7. addition to the entry price (Indent in points from the level of potent
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