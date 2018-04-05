TurboSystems - новая разработка бота на основе индикатора Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse system) и автоматического масштабирования всех стопов.





Использование индикатора

Входной сигнал формируется при изменении направления индикатора. Когда точки над ценой закончились, и появилась первая точка под ценой – это сигнал на покупку. Если точки под ценой закончились, и появилась первая точка над ценой – это сигнал на продажу (есть на рисунке).





Автоматическое масштабирование

Уровни стоп-лосса и тейк-профита определяются автоматически по расстоянию от цены до отдаленной (предварительной) точки индикатора Parabolic SAR. Это расстояние является базовым, оно может регулироваться полем (StopFactorMM), за счет которого расстояние можно увеличивать или уменьшать. Стоп-лосс и тейк-профит равны данному расстоянию.





Параметры