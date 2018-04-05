TurboSystems
- Experts
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Andriy Sydorukhttps://www.mql5.com/ru/users/andreys/seller
Large selection of products for different tastes.
e-mail: andriisydoruk@gmail.com
- Version: 1.0
- Activations: 5
TurboSystems - новая разработка бота на основе индикатора Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse system) и автоматического масштабирования всех стопов.
Использование индикатора
Входной сигнал формируется при изменении направления индикатора. Когда точки над ценой закончились, и появилась первая точка под ценой – это сигнал на покупку. Если точки под ценой закончились, и появилась первая точка над ценой – это сигнал на продажу (есть на рисунке).
Автоматическое масштабирование
Уровни стоп-лосса и тейк-профита определяются автоматически по расстоянию от цены до отдаленной (предварительной) точки индикатора Parabolic SAR. Это расстояние является базовым, оно может регулироваться полем (StopFactorMM), за счет которого расстояние можно увеличивать или уменьшать. Стоп-лосс и тейк-профит равны данному расстоянию.
Параметры
- SetName - Для удобства можно указать название настройки.
- TypeFilling - Политика исполнения ордера;
- Sleeps - Интервал между повторными попытками открытия или закрытия ордера (мс)
- Requotes - Реквоты;
- Magic - Магический номер.
- ProhibitNewSeries - Отключение следующих позиций (но есть возможность доработать текущую позицию).
- LotRounding - Закругления лота: для 0.01 - 2, для - 0.1 - 1, для 1.0 - 0.
- LimitSpread - Ограничения по спреду;
- TypeMM - Тип расчета объема, лот может задаваться как просто объем или формироваться от стоп-лосса, от депозита или от свободных средств.
- ValueMM - Значение для расчета объема - величина начисления лота в зависимости от TypeMM.
- StopFactorMM - Коэффициент для масштабирования всех стопов (описан в тексте выше).
- OnLong - Позволяет покупать.
- OnShort - Позволяет продавать.
- PeriodWork - Период, на котором работает бот.
- PeriodSignal - Период, на котором работает Parabolic SAR.
- SignalBar - бар, с которого начинаем смотреть на индикатор (1 - это первый полностью сформированный бар);
- Maximum - Максимум параболика;
- Step - Шаг параболика;