Aurus Queen

Aurus Queen: Эталон премиальной торговли золотом

Aurus Queen — это не просто торговый робот. Это архитектура безупречного исполнения, созданная для тех, кто ценит элегантность решений и дисциплину капитала. Разработанный с нуля для единственного короля рынков — золота (XAUUSD), этот советник воплощает в себе философию разумного консерватизма, где каждая сделка подчинена строгой логике, а риск никогда не переступает черту дозволенного.

В основе Aurus Queen лежит симбиоз двадцати независимых торговых стратегий, работающих как отлаженный механизм швейцарского хронометра. Скальпинг, трендовые алгоритмы, пробойные модели и разворотные паттерны — все они сплетены в единую гармонию, где каждая стратегия страхует друг друга, создавая тот самый идеальный баланс, который отличает профессиональную торговлю от азартной игры.

👑 Почему Aurus Queen выбирают профессионалы?

Двадцать автономных алгоритмов
Представьте, что за вашим депозитом следят 20 лучших трейдеров одновременно. Каждый со своим почерком, своим чутьем и своей тактикой. Но они не конкурируют — они дополняют друг друга. Если один алгоритм временно уходит в минус, девятнадцать других работают на результат. Это не диверсификация — это абсолютная многомерная защита.

Абсолютный контроль через фиксированные стопы и профиты
В мире хаоса и импульсов есть только одна непоколебимая истина: дисциплина. Aurus Queen не использует опасных догонов, не усредняет убытки и не играет в рулетку с сеточными структурами. Каждая сделка открывается с четко заданным Stop Loss и Take Profit. Это железное правило, которое превращает волатильность золота в предсказуемый поток возможностей. Вы знаете свой риск до входа в сделку — и это знание стоит дороже любых сверхприбылей.

Интеллектуальный щит — Новостной Фильтр
Рынок золота содрогается от каждого слова Джерома Пауэлла. Aurus Queen знает это лучше других. Встроенный модуль автоматически отслеживает экономический календарь, за 15 минут до выхода ключевых данных (CPI, NFP, ставка ФРС) останавливая всю активность и возобновляя её только после успокоения рыночного безумия. Это не просто фильтр — это страховка от эмоциональных качелей.

Бескомпромиссная защита от спреда и проскальзываний
Каждая миллисекунда имеет значение. Модуль контроля спреда подобно хирургическому скальпелю отсекает попытки открыть сделку во время ролловера или расширения спреда. Ваш ордер исполняется только в идеальных рыночных условиях — так, как и должно быть в премиальном сегменте.

🛡 Техническое совершенство

  • Фиксированный Stop Loss и Take Profit для каждой позиции — никаких скрытых рисков, полная прозрачность перед трейдером.

  • Динамический трейлинг-стоп — защита наращенной прибыли в сильных трендах, когда золото идет в вашу сторону без оглядки.

  • Многоуровневый Trailing Take Profit — позволяет "выжать" максимум из импульсных движений, не закрывая позицию раньше времени.

  • Автоматический управляемый капиталом (Auto-MM) — робот сам рассчитывает идеальный объем лота под ваш депозит и выбранный уровень риска. Достаточно выбрать один из четырёх стилей: Conservative, Balanced, Dynamic или Professional.

📋 Идеальные условия для Aurus Queen

Параметр Рекомендация
Инструмент XAUUSD (Золото)
Таймфрейм M5 / M15
Минимальный капитал от $500 (центовый счет) / от $1000 (стандартный ECN)
Тип счета ECN, Raw, Razor с нулевым стоп-уровнем
Исполнение VPS с пингом < 20 мс — всё остальное для избранных

🚀 Установка — три простых шага к величию

  1. Активируйте доступ к новостному серверу в настройках MT5 (Сервис → Настройки → Советники → Разрешить WebRequest).

  2. Перенесите Aurus Queen на график XAUUSD, выберите пресет (консервативный или умеренный).

  3. Включите кнопку "Алгоритмическая торговля" и наблюдайте за тем, как ваше золото работает на вас.

⚖️ Философия риска

Aurus Queen не обещает чудес. Он обещает порядок.

Торговля золотом — это искусство управления неопределенностью. Aurus Queen не нарушает законов рынка, но он позволяет вам смотреть на его хаос с холодной головой и ясным планом. Фиксированные стопы, строгие профиты и абсолютное отсутствие сеточных усреднений делают этот советник идеальным выбором для тех, кто ставит сохранность капитала превыше всего.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высокими рисками. Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыли. Мы настоятельно рекомендуем тестировать советник на демо-счете и использовать только те риски, которые вы готовы принять.

Aurus Queen. Торгуйте золотом с королевским достоинством.


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Experts
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Experts
SmartChoise Battery EA A refined and stable continuation of the classic SmartChoise Expert Advisor (v8.2) trained up to October 31  2025 The user manual is available via the link on my profile page This edition retains the earlier neural logic and classic filter system that many traders appreciated for its steady, predictable behavior. It’s designed for those who prefer the original trading flow, focusing on clarity and simplicity rather than constant evolution. The Battery EA includes
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Experts
THE GOLD DIGGER - A SCALPER LIKE NO OTHER Precision. Purpose. Performance. NOT JUST AN EA – A PRECISION ENGINEERED XAUUSD SCALPING SYSTEM PythonX M1 Scalper isn’t just another Gold EA — it’s a specialized, high-performance scalping framework built exclusively for XAUUSD on the M1 timeframe . It has been engineered to deliver precise entries, smart risk control, and consistent returns over time — not just in ideal conditions, but across 9 major brokers over multi-year periods. With a starting bal
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Experts
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Experts
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Experts
ORB Revolution — MetaTrader 5 Expert Advisor ORB Revolution is a professional-grade Opening Range Breakout (ORB) Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for disciplined, risk-controlled automated trading . Built with institutional standards in mind, this system prioritizes capital protection , repeatable execution , and transparent decision logic — ideal for serious traders and prop-firm challenge participants. ORB Revolution fully supports NETTING and HEDGING accounts and includes internal saf
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Gold Wizard AI — Neuro-Scalper for XAUUSD. Trading at Quantum Speed Forget about traditional trading. While others are looking for reversals on daily charts, the Gold Wizard AI neural network has already profited from micro-movements and is ready for the next impulse. This is not just an expert advisor, but a high-frequency computing complex designed exclusively for the anomalous nature of gold (XAUUSD). Where a person sees chaos in quotes, the algorithm reads the hidden geometry of the market.
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Mine Advisor MT5: Your Personal Digital Mine in the Forex Market Are you looking for more than just another indicator, but a monumental technological solution for preserving and growing your capital? Welcome to the era of institutional algorithmic trading. Gold Mine Advisor is the pinnacle of programming and financial engineering, created exclusively for the MetaTrader 5 trading platform. This expert advisor was developed with a single purpose: to transform the dynamic fluctuations of t
Gold Spark AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Gold Spark AI — Fully Automated XAUUSD Trading Gold Spark AI is a high-tech trading expert developed specifically for the highly volatile gold market ( XAUUSD ). The robot combines advanced reversal point detection algorithms and strict mathematical capital controls to turn the precious metal's price fluctuations into stable profits. The algorithm is based on the proprietary momentum indicator / scalping on rollbacks / breakout of price channels , which eliminates random transactions and minimi
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XAU Ultra EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
XAU Ultra is a professional algorithmic Expert Advisor for the MetaTrader 5 terminal, designed for fully automated high-frequency scalping on spot gold (XAUUSD). Below is an extended, technically detailed specification of the robot. 1. Architecture and mathematical basis The robot operates on the M5 timeframe, using every tick analysis to reduce execution delays. [M5 Tick Data Stream] [Session and Spread Filter] (Blocking when spread widens/news) [Adaptive IQ Block] (Tick Volume + A
Aqua Regia
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Aqua Regia — an adaptive system for trading XAUUSD. Dissolve market noise. Keep pure results. The gold market doesn't forgive impulsive decisions and chaotic actions. Aqua Regia is designed for those who value cold calculation and are looking for a highly accurate tool for trading the XAUUSD pair. The algorithm finds stable price movement vectors, completely ignoring market turbulence. Algorithm Philosophy: Chemical Purity of Transactions The system's name refers to the unique ability of Aqua
Nugget Flow
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Nugget Flow — an intelligent gold trading system Follow the market movement, not randomness Gold trading requires speed, discipline, and precise calculations. Nugget Flow is designed for traders who need a reliable automated tool for trading XAUUSD. The advisor analyzes market conditions in real time and opens trades only when conditions are favorable. What makes Nugget Flow different? The system is based on a comprehensive analysis model that combines price action, technical filters, and
Bullion Wave
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
BULLION WAVE — THE GOLDEN ALGORITHM OF ACCURACY "Catch the trend wave without getting lost in the market noise" Why Bullion Wave? Because in the world of XAUUSD, the stakes are too high to rely on luck. We've transformed complex analysis into flawless entry points. Meet Bullion Wave : a professional MT5 expert advisor where math meets the art of trading. WHAT'S THE POWER OF BULLION WAVE? Our algorithm doesn't just "look at a chart." It's a multidimensional scanner that combines price patte
Infinity Impulse MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Infinity Impulse MT5 – An Effective Trading Robot for XAU/USD Infinity Impulse MT5 Features - Versatility and Adaptability Versatility: Infinity Impulse supports a variety of trading approaches and concepts. Automation: Frees users from constant market monitoring. Customizability: Can be adapted to specific tasks and market conditions. Market Analysis Technical Indicators: Uses moving averages, Bollinger Bands and price channels for analysis. Fluctuation Filtering: Effectively filters out ran
Gold Horizon M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Horizon M5: Asian Session Liquidity Cyber Arbitrage Introducing not just a trading robot, but a next-generation high-frequency algorithmic system— Gold Horizon M5 . This specialized computing system is designed to extract superprofits from the most volatile asset of our time—gold (XAUUSD). The core of the advisor is a deeply layered Asian Range Breakout strategy that has undergone a radical architectural refactoring. The algorithm is adapted to the extreme dispersion and clustered volatilit
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