Aurus Queen

Aurus Queen: Эталон премиальной торговли золотом

Aurus Queen — это не просто торговый робот. Это архитектура безупречного исполнения, созданная для тех, кто ценит элегантность решений и дисциплину капитала. Разработанный с нуля для единственного короля рынков — золота (XAUUSD), этот советник воплощает в себе философию разумного консерватизма, где каждая сделка подчинена строгой логике, а риск никогда не переступает черту дозволенного.

В основе Aurus Queen лежит симбиоз двадцати независимых торговых стратегий, работающих как отлаженный механизм швейцарского хронометра. Скальпинг, трендовые алгоритмы, пробойные модели и разворотные паттерны — все они сплетены в единую гармонию, где каждая стратегия страхует друг друга, создавая тот самый идеальный баланс, который отличает профессиональную торговлю от азартной игры.

👑 Почему Aurus Queen выбирают профессионалы?

Двадцать автономных алгоритмов
Представьте, что за вашим депозитом следят 20 лучших трейдеров одновременно. Каждый со своим почерком, своим чутьем и своей тактикой. Но они не конкурируют — они дополняют друг друга. Если один алгоритм временно уходит в минус, девятнадцать других работают на результат. Это не диверсификация — это абсолютная многомерная защита.

Абсолютный контроль через фиксированные стопы и профиты
В мире хаоса и импульсов есть только одна непоколебимая истина: дисциплина. Aurus Queen не использует опасных догонов, не усредняет убытки и не играет в рулетку с сеточными структурами. Каждая сделка открывается с четко заданным Stop Loss и Take Profit. Это железное правило, которое превращает волатильность золота в предсказуемый поток возможностей. Вы знаете свой риск до входа в сделку — и это знание стоит дороже любых сверхприбылей.

Интеллектуальный щит — Новостной Фильтр
Рынок золота содрогается от каждого слова Джерома Пауэлла. Aurus Queen знает это лучше других. Встроенный модуль автоматически отслеживает экономический календарь, за 15 минут до выхода ключевых данных (CPI, NFP, ставка ФРС) останавливая всю активность и возобновляя её только после успокоения рыночного безумия. Это не просто фильтр — это страховка от эмоциональных качелей.

Бескомпромиссная защита от спреда и проскальзываний
Каждая миллисекунда имеет значение. Модуль контроля спреда подобно хирургическому скальпелю отсекает попытки открыть сделку во время ролловера или расширения спреда. Ваш ордер исполняется только в идеальных рыночных условиях — так, как и должно быть в премиальном сегменте.

🛡 Техническое совершенство

  • Фиксированный Stop Loss и Take Profit для каждой позиции — никаких скрытых рисков, полная прозрачность перед трейдером.

  • Динамический трейлинг-стоп — защита наращенной прибыли в сильных трендах, когда золото идет в вашу сторону без оглядки.

  • Многоуровневый Trailing Take Profit — позволяет "выжать" максимум из импульсных движений, не закрывая позицию раньше времени.

  • Автоматический управляемый капиталом (Auto-MM) — робот сам рассчитывает идеальный объем лота под ваш депозит и выбранный уровень риска. Достаточно выбрать один из четырёх стилей: Conservative, Balanced, Dynamic или Professional.

📋 Идеальные условия для Aurus Queen

Параметр Рекомендация
Инструмент XAUUSD (Золото)
Таймфрейм M5 / M15
Минимальный капитал от $500 (центовый счет) / от $1000 (стандартный ECN)
Тип счета ECN, Raw, Razor с нулевым стоп-уровнем
Исполнение VPS с пингом < 20 мс — всё остальное для избранных

🚀 Установка — три простых шага к величию

  1. Активируйте доступ к новостному серверу в настройках MT5 (Сервис → Настройки → Советники → Разрешить WebRequest).

  2. Перенесите Aurus Queen на график XAUUSD, выберите пресет (консервативный или умеренный).

  3. Включите кнопку "Алгоритмическая торговля" и наблюдайте за тем, как ваше золото работает на вас.

⚖️ Философия риска

Aurus Queen не обещает чудес. Он обещает порядок.

Торговля золотом — это искусство управления неопределенностью. Aurus Queen не нарушает законов рынка, но он позволяет вам смотреть на его хаос с холодной головой и ясным планом. Фиксированные стопы, строгие профиты и абсолютное отсутствие сеточных усреднений делают этот советник идеальным выбором для тех, кто ставит сохранность капитала превыше всего.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высокими рисками. Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыли. Мы настоятельно рекомендуем тестировать советник на демо-счете и использовать только те риски, которые вы готовы принять.

Aurus Queen. Торгуйте золотом с королевским достоинством.


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5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
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4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
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