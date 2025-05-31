MM Flip CodePro

2.33
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS"



"WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE"


"OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3.0"
Reviews 2
Haitham Mousa Yousef Elayyan
179
Haitham Mousa Yousef Elayyan 2025.11.09 21:15 
 

Very good EA, I try on real account from 25$ to 268$ in just 2 days.I really love the robot.

Recommended products
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high a
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Experts
Introducing Two Hearts Zone Trading EA by VUK (Best to apply at break out, supply and demand zones, reversals etc) – the ultimate tool for ZONE trading enthusiasts. This powerful trading robot is designed to enhance your trading experience by providing automated support in navigating the ZONE trading strategy. With Two Hearts Zone Trading EA, traders can effortlessly engage in ZONE trading with precision and efficiency. Whether you're a seasoned trader or just starting out, this expert advisor
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experts
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA  - is one of the best   Expert Advisor  for   Meta Trader 4 . The unique algorithm of the adviser analyzes the movement of the asset price, taking into account the factors of technical and mathematical analysis, determines profitable entry and exit points, and uses advanced money management and lot multiplier.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimiz
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA  - is one of the best   Expert Advisor  for   Meta Trader 4 . The unique algorithm of the adviser analyzes the movement of the asset price, taking into account the factors of technical and mathematical analysis, determines profitable entry and exit points, and uses advanced money management and lot multiplier.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimiz
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Candle EA MT4
Mansour Babasafary
3.68 (19)
Experts
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
Trend break
Yan Jian Luo
Experts
Note that the default parameters are for the gold variety! Trade logic: Confirm the trend direction, place an order to open a position, and aim for high returns with minimal risk! Please trade on a low-cost, low-spread platform. Before trading with real money, conduct a backtest and use a demo account. Please do not trade directly with real funds and identify suitable trading instruments through testing. Suggested variety of gold usdjpy gbpjpy gbpusd
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experts
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experts
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money is an expert which helps to earn money easily at very less risk as it gives maximum gain at little risk of 2 % of money only.  The settings for this strategy are following- 1) Timeframe
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
GAlpha
Evgenii Tarkov
Experts
A high-frequency analytical tool designed specifically for trading in gold (XAU/USD). It combines modern market analysis techniques, machine learning, and an adaptive risk management strategy to maximize profits in the highly volatile environment typical of the precious metals market. Key Features: Adaptive Volatility-oriented strategy: The operation of an automated correction device (stop loss, take profit) is controlled by a fluid environment using the ATR (Average True Range) indicator. H
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Mk R
Can Pei Pu
Experts
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
Promining Ai Currency
Rene Taborete Repunte
Experts
PROMO SALE!!! FREE TRIAL BOTH DEMO AND REAL ACCOUNT. ITS THE ONLY AUTOMATED TRADING ROBOT THAT NO OPEN TRADES LEAVES BEHIND, AUTO TAKE PROFIT AND AUTO BREAKEVEN. Promining Ai Currency  is a very advanced fully automated trading algorithm. Its a combination premium strategy of multiple HFT indicators and equipped the most advanced filter function which you can control market profitability.   TIMEFRAME: MULTI-TIMEFRAME setfile click here Pairs: GOLD XAUUSD Suitable on Prop firm management by s
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Black Jack v4
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Experts
Forex Bot Black Jack is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack is a trading bot that uses advance
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Harmonic patterns scanner and trader . Some Chart patterns too  Patterns included :  ABCD pattern Gartley pattern Bat pattern Cypher pattern 3Drives pattern Black Swan pattern White Swan pattern Quasimodo pattern or Over Under pattern Alt Bat pattern Butterfly pattern Deep Crab pattern Crab pattern Shark pattern FiveO pattern Head And Shoulders pattern Ascending Triangle pattern One Two Three pattern  And 8 custom patterns  Voenix is a multi timeframe and multi pair harmonic pattern scanner ,sup
FullTrading
Vladislav Filippov
Experts
FullTrading is a fully automated trading advisor. The advisor's methodology is based on initiating a number of sequential processes: aggregating a diversified number of potential deals into a special channel with their subsequent transformation into a special information flow, internal calibration of deals by the indicator of eventuality and validity using a trend verifier and filtering entry and exit points thanks to a special software installation, integrated into an advisor (or indicators).
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Buyers of this product also purchase
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT5 Versi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: Today's success will be tomorrow's fruits SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME! LAST 2 COPIES FOR 299 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI High risk set Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $899 and will increase by $199 after every ten sales. Available copies: 2 Goldex AI - Advanced trading robot with neural networks, trend, and price action. Goldex AI is a high-performance tr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experts
Trend Ai EA is designed to work with the Trend Ai indicator which will do its own market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts and will take over all the signals of the indicator in full auto!  The EA contains a number of external parameters that are fully adjustable and allows the trader to customize the expert according to his choice.  Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Con
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
One of the strongest automated trading systems of 2025 We have transformed one of the most powerful discretionary strategies of 2025 into a fully automated Expert Advisor based on TMA (Triangular Moving Average) with CG logic . Only one more copy is available at $550. After that, the price will increase to $650 and $750, with the final price set at $1200 This EA is designed for precision entries, smart pending orders, and strict risk control , making it suitable for both Forex pairs and Gold (XA
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
ULTRA-OPTIMIZED VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , in its MT4 version, is the most powerful, stable, and refined release to date. HFT is a high-frequency scalper that trades exclusively on Gold (XAUUSD) on TF: M1, executing a large number of trades daily. It supports leverage up to 1:500 and operates with very reasonable lot sizes for a true scalping strategy. Because of this, it requires dedicated scalping accounts (RAW or ECN). ICMarkets is the recommended broker, especially its RAW
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD and XAUUSD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provided by lat
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: contact me after purchase to receive the manual and configuration files Price: The price increases according to the number of licenses sold Available copies: 5 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. The Javier Gold Scalper was developed specifically to integrate these pillars into a robust and sophi
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capybara EA is an advanced automated trend following system based on the Hama indicator.  If the market turns bearish and the indicator turns red the EA will sell, if the market turns bullish and the indicator turns blue the EA will buy.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  All major pairs like eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd and also minor pairs like audcad; nzdcad;
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI is a next-generation automated trading system developed by the expert team at MX Robots , combining cutting-edge Artificial Intelligence with deep financial expertise. This EA has been trained on high-quality market data , including Real Tick, MBP (Market by Price), and MBO (Market by Order) data — the same type of data used by institutional trading systems — to deliver consistent and intelligent decision-making across multiple markets. Titan AI is designed as a portfolio trading system
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Experts
EA Black Dragon runs on the trend indicator. The EA opens a deal by indicator color, then there is the opportunity to increase the network of orders or work with stop loss. Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here:  https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller      Inputs Value  ·       
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader  combines a breakout and a trend-following strategy with a maximum of two trades per day. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my EA's or special sets on telegram, it is only available on Mql5 and my set files are only available on my   blog here .  Be careful of
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introduction to DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Overview DCA CYCLEMAX is a powerful semi-automatic grid trading program (EA) optimized for assets that exhibit strong directional trends in the market. It is especially effective for assets with high volatility and a steady directional trend, such as Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100), and cryptocurrencies. Using the DCA (Dollar-Cost Ave
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experts
Default Settings for Gold M15 test from 2024 year. Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Market Intelligence SPECIAL INTRODUCTORY OFFER: The power of the Smart Regime EA is being released at a fraction of its true value. Secure your license now for $50 , before the price begins its phased, step-by-step increase toward the final valuation of $500 . This is an investment in unparalleled market logic. Unlock the power of adaptive algorithmic trading. The Kaufman Smart Regime EA is not just a strategy;
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp is a short-term bidirectional scalping system that attempts to quickly extract profit from highly accurate entries. Scalp Unscalp live signal coming soon! Current price will be increased. Limited time price 99 USD No grid, no martingale. Every trade is entered on its own Fixed stoploss available, with virtual dynamic trailing stop system Interactive trade panel and precise lot size settings Recommended Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Timeframe: H1 Inputs Lot Size Calculation
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Flash sale 24 hours - Only $199.99 "HFT Pass Prop Firms" is an Expert Advisor (EA) specifically designed to run for the HFT challenge, trading with the US30 pair. For more top Expert Advisors and Indicators, visit: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller I am Los, please subscribe to receive more updates: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ What is HFT? High-frequency trading (HFT) is a trading method that utilizes powerful computer programs to execute a large number
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experts
EA Quantum Scalper GBPUSD is an automated trading system designed for the GBPUSD currency pair. Employing a scalping strategy and sophisticated position management, it aims to deliver high returns while minimizing risk. The EA analyzes tick patterns, price movements, and momentum, using unique entry points to identify potential trading opportunities. To safeguard profits and enhance efficiency,   each trade is equipped with maximum Stop Loss levels and a Trailing Stop feature. Bonus: get free E
More from author
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Mansa Musa Flipping Robot
Allistair Kabelo Mandow
Experts
AFTER PURCHASE TEXT ME DIRECTLY FOR ASSISTANCE!!!! Manual & set files: contact me after purchase to receive the manual and set files Price: The price increases based on the number of licenses sold Available copies: 4 Manual & set files: contact me after purchase to receive the manual and set files Price: The price increases based on the number of licenses sold Available copies: 4 Trading gold, one of the most volatile instruments in the market, demands precision, in-depth ana
Filter:
yargicbaba27
14
yargicbaba27 2025.11.11 03:03 
 

EA IS NICE BUT WHY DOESN'T IT OPEN A TRANSACTION AS IN THE PICTURE?

Haitham Mousa Yousef Elayyan
179
Haitham Mousa Yousef Elayyan 2025.11.09 21:15 
 

Very good EA, I try on real account from 25$ to 268$ in just 2 days.I really love the robot.

Allistair Kabelo Mandow
1329
Reply from developer Allistair Kabelo Mandow 2025.11.11 16:06
SHARE YOUR TESTIMONEY
iamwaqas
29
iamwaqas 2025.11.04 21:12 
 

it work great for few days, but after some days, everything gone... we need news settings

Allistair Kabelo Mandow
1329
Reply from developer Allistair Kabelo Mandow 2025.11.11 20:56
SHARE YOUR RESULTS
Reply to review