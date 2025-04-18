MarketMind Pro
Samuel Alfred Preston
This MetaTrader 5 Expert Advisor is designed for traders requiring a sophisticated, data-driven trading solution. Built on a robust probability model, it ensures high-confidence trade execution while prioritizing advanced risk management, making it ideal for professional portfolios operating in dynamic markets.
Key Features:
Advanced Probability Model: Employs a rigorous probability framework to filter trades, maximizing the likelihood of profitable outcomes across varying market conditions.
Comprehensive Risk Management: Features dynamic position sizing, consecutive loss mitigation, and regime-specific risk adjustments to safeguard capital and optimize returns.
Adaptive Trade Execution: Seamlessly adjusts strategies to align with real-time market environments, ensuring consistent performance.
Intelligent Exit Strategies: Integrates dynamic trailing stops, partial profit-taking, and indicator-driven exits for precise trade closure.
Customizable Framework: Offers configurable parameters to tailor risk and performance to institutional trading objectives.
Crafted for the demands of high-stakes financial environments, this EA delivers reliability, precision, and scalability.Recommended to use this EA on a low spread account and to optimize per market on a monthly schedule.