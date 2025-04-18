MarketMind Pro

This MetaTrader 5 Expert Advisor is designed for traders requiring a sophisticated, data-driven trading solution. Built on a robust probability model, it ensures high-confidence trade execution while prioritizing advanced risk management, making it ideal for professional portfolios operating in dynamic markets.

Key Features:

  • Advanced Probability Model: Employs a rigorous probability framework to filter trades, maximizing the likelihood of profitable outcomes across varying market conditions.

  • Comprehensive Risk Management: Features dynamic position sizing, consecutive loss mitigation, and regime-specific risk adjustments to safeguard capital and optimize returns.

  • Adaptive Trade Execution: Seamlessly adjusts strategies to align with real-time market environments, ensuring consistent performance.

  • Intelligent Exit Strategies: Integrates dynamic trailing stops, partial profit-taking, and indicator-driven exits for precise trade closure.

  • Customizable Framework: Offers configurable parameters to tailor risk and performance to institutional trading objectives.

Crafted for the demands of high-stakes financial environments, this EA delivers reliability, precision, and scalability.

Recommended to use this EA on a low spread account and to optimize per market on a monthly schedule.


Recommended products
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Duende" Strategy, Duende is an algorithm that detects patterns of different high and low levels, where they remain constant to make good entries, with a recovery system querying various things like breakeven , and crosses between peers It has proven to control several currencies without problems, with a powerful control of news during the market it is possible to manage it with all the symbols you need My strategy is optimized for "All Forex Market"  but there ar
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
This strategy integrates the  Nadaraya-Watson Envelope , Relative Strength Index (RSI) ,and  ATR Stop Loss Finder to identify high-probability trade setups with dynamic stop-loss placement. It is suitable for both  trend-following and mean-reversion trading styles . How It Works: • Nadaraya-Watson Envelope: A non-parametric regression-based indicator that smooths price action and identifies dynamic support and resistance zones. • RSI: Measures momentum and helps detect overbought/oversold cond
FREE
Mafia Spikes EA
Bonginkosi Innocent Khumalo
Experts
Capitalizing on market volatility trading Boom and Crash spike's . Mafia Spikes EA is a high-performance Boom and Crash index trading robot specifically designed to  catch spikes, operating on 1 minute time-frame, and is engineered to detect and exploit spike movements with outstanding accuracy.Mafia's  spike detection algorithm identifies lucrative spike opportunities in Boom and Crash indices, this robot identifies potential spike opportunities and executes trades automatically. Key Features:
Trade For Search
Vitalii Zakharuk
Experts
Trade Forward: Modern Trading System for the Forex Market General Description Trade Forward is an expert system designed to automate trading on the Forex market. Our goal is to provide traders with a powerful tool that meets the current demands of the financial industry, combining ease of setup with high performance. The system does not make bold promises of profit but instead focuses on the real capabilities and functionality it offers. System Architecture and Functionality Trade Forward featur
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Experts
Multi-Instrument Enabled - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Kindly message for .set files) How It Works: Identifies session highs and lows, executing trades on breakout. Uses dynamic trailing stop to lock in profits. Forward test results included. Input settings available for backtesting customization. Key Features: One to two trades per day for controlled exposure. Multi-year backtesting data available for performance analysis. Max lot size limitation to prevent slippage and unrealistic expectations.
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM Fully Automated Trading EA ForexM EA trades stocks according to professional real-time market analysis. All placed orders are of the market execution type and well weighted due to real-time work of market analysts. EA comes with the best rated initial settings and ready to go. Features: - Fully Automated Trading. - Risk Management. - Works on any number of instruments simultaneously. - No DLLs - VPS (cloud based trading) is fully supported. - Any broker. - Any deposit. - 24/5 trading.
Hannah BTC
Guilherme Jose Mattes
5 (1)
Experts
Introducing HANNAH BTC   — Expert Advisor engineered to capture high-precision moves in Bitcoin. Leveraging advanced pattern recognition, HANNAH BTC identifies key breakout zones, including triangle formations for bullish entries and rounded bottom (basin) patterns for bearish setups—executing fully automated trades with robust risk management. SETFILE NEW SETS ARE UPCOMING SOON! NOW THE EA IS ABLE TO RUN MORE ASSESSMENTS LIVE SIGNAL SETFILES   V7 - BTCUSD M15/ XAUUSD H1 Instrument & Timeframe
Grid Beast
Irina Selezneva
Experts
Dear Ladies and Gentlemen, We are pleased to present our advanced machine learning technology designed for successful trading on the FOREX market. Our experts in finance and deep learning have developed a mean reversion strategy for the EURGBP currency pair, which demonstrates a 10-fold improvement in performance compared to traditional indicator-based systems. Our strategy exclusively uses prices and their derivatives as features, which helps avoid overfitting and ensures stable results. The
Accurate Trend Finder
Machel Delaurence Miller
Experts
The "Accurate Trend Finder" EA combines the power of 10 technical indicators, 10 candlestick patterns, and precise analysis of support and resistance levels to make highly accurate and reliable decisions on trend direction, ensuring you stay ahead in the market. This EA is a sophisticated trading tool designed to automate trading decisions based on a combination of technical indicators and candlestick patterns. This EA is engineered to help traders make informed and precise trading decisions by
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experts
DO YOU WANT TRADING ROBOTS? READ THIS. Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robo
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Experts
This EA designed to pass propfirm challenge specially for FTMO with swing account. This EA use max 3 trades, and max 2 entry in 1 day (will open the next day if still in negative balance). use with XAUUSD timeframe M1. Adjust balance for your own need, normally lotsize 0.1 for $10.000 account. Please use with your own risk, I dont guarantee for the loss of your account.
Visual Volatility Clustering mt5
Andriy Sydoruk
Indicators
The   Visual Volatility Clustering   indicator clusters the market based on volatility. The indicator does not redraw and gives accurate data, does not use closing prices. Uses the opening prices or the highs or lows of the previous completed bar. Therefore, all information will be clear and unambiguous. The essence of the indicator is to divide the price market into certain areas according to a similar type of volatility. This can be done in any way. In this example, the indicator is configure
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experts
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
Indicators
The   Visual Volatility Clustering   indicator clusters the market based on volatility. The indicator does not redraw and gives accurate data, does not use closing prices. Uses the opening prices or the highs or lows of the previous completed bar. Therefore, all information will be clear and unambiguous. The essence of the indicator is to divide the price market into certain areas according to a similar type of volatility. This can be done in any way. In this example, the indicator is configure
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experts
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
EmpireInvestBot 700
Ruy Christian Hoffmann
5 (1)
Experts
Manual de Instalação     Update 1.4     Update 1.8     Update 1.9   Update 1.10   Update 1.12   Update 1.19 Mercado : B3 - BM&F Índices WIN - Contas Netting ou Hedge Timeframe : M6 (gráfico de Candle em 6 minutos) Capital Mínimo : R$ 1.000,00 Capital Máximo : R$ 100.000,00 Período de uso indicado : Ano inteiro VPS : Bastante recomendado uso de VPS, este robô tem melhor performance com velocidades de conexões mais rápidas. Martingale : NÃO, ou seja, operações únicas e com clara visibilidade de ga
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Experts
Forex Bot Black Jack   is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack   is a trading bot that uses adv
Bitcoin Minter
Haolong Liu
Experts
Bitcoin Minter EA   is a specialized trading robot designed to capitalize on Bitcoin (BTCUSD)   during the London trading session. The EA employs an analyzing the market structure to identify high-probability trade setups with controlled risk. Key Features:   London Session Focus   – Trades only during the   8:00 AM   window.   Breakout Logic   – Determines trend direction from the   market  (bullish/bearish) for clean, rules-based entries.   Aggressive Yet Safe   – Uses  stop-loss  and
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicators
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Cadire M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
CADIRE GBPCAD: Robô de Negociação Automatizado para o Par GBPCAD O CADIRE GBPCAD é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no mercado de câmbio (Forex), com foco no par de moedas GBPCAD (Libra Esterlina vs. Dólar Canadense). Ele combina estratégias técnicas para aprimorar a eficiência de suas operações de negociação. Principais Características: 1. Estratégia de Negociação: • O CADIRE GBPCAD utiliza análise técnica e padrões de preços para identificar oportunidades no par
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (195)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen, the newest and a very powerful addition to the Quantum Family of Expert Advisors. My specialty? GOLD. Yes, I trade the XAUUSD pair with precision and confidence, bringing you unparalleled trading opportunities on the glittering gold market. I am here to prove that I am the most advanced Gold trading Expert Advisor ever created. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Myfx
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (13)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Myfxbook verified signal :   CHECK MY PROF
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (435)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details MyFxbook Verified signal : CHECK MY PROFIL
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.94 (101)
Experts
Quantum Bitcoin EA : There is no such thing as impossible, it's only a matter of figuring out how to do it! Step into the future of Bitcoin trading with Quantum Bitcoin EA , the latest masterpiece from one of the top MQL5 sellers. Designed for traders who demand performance, precision, and stability, Quantum Bitcoin redefines what's possible in the volatile world of cryptocurrency. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup i
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.5 (24)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Post: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762740 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller Burning Grid needs a " HEDGING " Account. No
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.29 (7)
Experts
Scalp Unscalp is a short-term bidirectional scalping system that attempts to quickly extract profit from highly accurate entries. Scalp Unscalp live signal coming soon! Current price will be increased. Limited time price 199 USD No grid, no martingale. Every trade is entered on its own Fixed stoploss available, with virtual dynamic trailing stop system Interactive trade panel and precise lot size settings Recommended Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Timeframe: H1 Inputs Lot Size Calculatio
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
8 copies left at 699 USD Next price 799 USD I am pleased to introduce the Expert Advisor I developed following numerous requests from users of my proprietary trading strategy and indicator, Divergence Bomber . Detailed installation and setup instructions –  link How it performs: Live Signal: "Bomber M15 Channel" -   link Test results: "Bomber M15 Channel" portfolio -  link --- Live Signal: "Bomber H1 Channel" – link Test results "Bomber H1 Channel" portfolio - link So, I created the Expert Advi
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
4.69 (16)
Experts
AlphaCore X The AlphaCore X EA is a cutting-edge trading system that masters the complexity of financial markets with a unique combination of AI-driven analyses and data-based algorithms. By integrating ChatGPT-o1 , the latest GPT-4.5 , advanced machine learning models, and a robust big data approach, AlphaCore X achieves a new level of precision, adaptability, and efficiency. This Expert Advisor impresses with its innovative strategy, seamless AI interaction, and comprehensive additional featu
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (4)
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. - REAL SIGNAL  Low Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - High Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Full installation instructions for EA AI Gold Sniper to work properly are updated at   comment #3 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (3)
Experts
AxonShift — Algorithmic System with Adaptive Execution Logic AxonShift is an autonomous trading algorithm specifically designed and optimized for trading XAUUSD under H1 conditions. Its architecture is based on structured logic modules that interpret market behavior through a combination of short-term dynamics and intermediate trend impulses. The system avoids reactive overfitting or high-frequency exposure, instead focusing on controlled trade cycles triggered by predefined structural condition
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.9 (10)
Experts
Aria Connector EA (7 AIs + Voting System + Audit and Auto-Optimize system with Aria API on Render! ) Public channel:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea Many EAs on the market claim to use artificial intelligence or "neural networks" when in reality they only run traditional logic or connect with unreliable sources. Aria Connector EA was created with a clear and transparent purpose: to directly connect your MT5 platform with OpenAI’s AI — no middlemen, no shady scripts. From its fir
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (64)
Experts
Let me introduce you to an Expert Advisor, built on the foundation of my manual trading system — Algo Pumping . I seriously upgraded this strat, loaded it with key tweaks, filters, and tech hacks, and now I’m dropping a trading bot that: Crushes the markets with the advanced Algo Pumping Swing Trading algorithm, Slaps Stop Loss orders to protect your account, Perfectly fits both "Prop Firm Trading" and "Personal Trading", Trades clean without martingale or crazy grid systems, Runs on the M15 tim
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.85 (13)
Experts
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe A few copies left at 469$ - Future price is 999$; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro is your dedicated, powerful Expert Advisor (EA) engineered exclusively for trading Gold (XAUUSD) on the H1 timeframe . Unlike EAs that rely on overhyped AI or neural network fads, Lux Oro is built on a foundation of pure, disciplined technical analysis , offering a transparent and reliable strategy for serious traders.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.37 (82)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.72 (108)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.86 (7)
Experts
DeepLayer Dynamics Multisymbol Neural Scalper with Quad-Strategy Adaptive Architecture DeepLayer Dynamics represents a next-generation evolution in the Dynamics series — a cutting-edge Expert Advisor built on advanced algorithmic logic and a multi-symbol operational framework. It is designed to run simultaneously across the following 10 instruments : XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF The system combines high-precision scalping with real-time responsiv
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.9 (31)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (89)
Experts
Hello everyone, let me introduce myself: I am Quantum StarMan, the electrifying, freshest member of the Quantum EAs family. I'm a fully automated, multicurrency EA with the power to handle up to 5 dynamic pairs: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, and USDCAD . With the utmost precision and unwavering responsibility, I'll take your trading game to the next level. Here's the kicker: I don't rely on Martingale strategies. Instead, I utilize a sophisticated grid system that's designed for peak performa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (22)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.41 (41)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (4)
Experts
AOT MT5 – Advanced Multi-Currency Trading Expert Advisor AOT MT5 is an Expert Advisor (EA) designed to assist traders by utilizing advanced AI for market analysis across 16 currency pairs , including EURUSD, GBPUSD, and AUDUSD. This EA is suitable for prop firm challenges and personal trading accounts , combining analytical tools with risk management features to support your trading strategy. Live Account 1 | Live Account 2 | Official Channel Why Choose AOT MT5? AI-Powered Analysis : Leverages a
Syna
William Brandon Autry
Experts
Introducing Syna Version 3+ - The Revolutionary Dual-Function AI Trading System I'm thrilled to unveil Syna Version 3+, a groundbreaking leap forward in AI-powered trading technology. This release features unprecedented direct API access to leading AI providers including OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek, and OpenRouter's extensive model ecosystem. Now with Vision input capabilities, automated API key management, and refined AI prompting protocols, Syna delivers an intui
NeonScalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.67 (12)
Experts
NeonScalper EA - Safe & Reliable Gold Trading Robot Professional Automated Trading for XAUUSD (Gold) on M5 Timeframe NeonScalper EA is an expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the 5-minute timeframe (M5). It employs a breakout-based scalping strategy with strict risk management, delivering consistent performance without relying on high-risk methods such as Martingale or Grid trading. Important : Use a low  spread account  for optimal performance. After  purchasing, contact the sel
Smart Prop Firm EA
Ralph Jordan Lipata De Jesus
3.04 (23)
Experts
Smart Prop Firm EA - Built by a 7-Figure Funded Trader   - Developed by an experienced funded trader with multiple verified prop firm certificates   - Optimized specifically for XAUUSD (Gold) on M15 timeframe   Triple-Purpose Design - Suitable For Challenge, Funded and Live Accounts Challenge Accounts - Optimized to pass prop firm evaluations   Funded Accounts - Maintains strict compliance with all prop firm rules   Personal Live Accounts - Fully customizable risk settings for personal tradin
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Experts
Venom US30 Scalp — Pure Precision for US30 Trading Venom US30 Scalp is a fully automated Expert Advisor built for US30 (Dow Jones Index) on the M30 timeframe . It runs on a proprietary mathematical engine — no indicators, no martingale, no grid — just clean, logic-based trading. SIGNAL : Click Here Next price in 24h: $399 and rising. Future pricing will reflect its true market value. Next price 480$ Core Features Trend-following strategy with multi-layer confirmations Default risk: 0.01 lot per
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.6 (127)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (9)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
GbpUsd Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.71 (134)
Experts
The GBPUSD Robot MT5 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the   GBP/USD   currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to   identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD.  The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-E
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (16)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
AI ZeroPoint Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.69 (13)
Experts
AI ZeroPoint Dynamics EA Cognitive Signal Architecture | Multi-Asset Precision Engine “Not an EA. Not a strategy. A living system of inference, adaptation, and execution.” BORN FROM THE ZERO POINT AI ZeroPoint Dynamics EA is not built — it is calibrated. Not coded — but architected to function as a real-time cognitive organism , responding to markets with a depth of reasoning that mirrors human decision-making — yet surpasses it in scale, consistency, and velocity. At the heart of ZeroPoint lie
More from author
Gaussian Scalper XD
Samuel Alfred Preston
Indicators
Gaussian scalper indicator based off the same logic used in my gaussian scaler ea. Enjoy!! The Gaussian Scalper is a precision scalping indicator designed for high-probability trend entries based on advanced filtering techniques. It utilizes a combination of Least Squares Moving Average (LSMA) and Gaussian filtering to detect trend direction and trade signals. The strategy is reinforced by ADX-based trend confirmation, MACD filtering, and a volume threshold for trade validation. Risk management
Gaussian Scalper
Samuel Alfred Preston
Experts
The Gaussian Scalper EA is a precision scalping expert advisor designed for high-probability trend entries based on advanced filtering techniques. It utilizes a combination of Least Squares Moving Average (LSMA) and Gaussian filtering to detect trend direction and trade signals. The strategy is reinforced by ADX-based trend confirmation, MACD filtering, and a volume threshold for trade validation. Risk management is handled through ATR-based stop loss and take profit levels, ensuring dynamic tra
Flagged trends
Samuel Alfred Preston
Indicators
This trend-following indicator calculates dynamic trailing stops using a modified (or unmodified) ATR method with a Wilder's moving average for smoothing. It displays separate bullish (green) and bearish (red) trailing stop lines that adjust as the market moves. recommended to be used in conjution with  Gaussian Scalper XD indicator for trade entry with multiple confirmations. Gaussian Scalper XD:  https://www.mql5.com/en/market/product/132204?source
Adaptive Momentum CCI
Samuel Alfred Preston
Indicators
AdaptiveMomentumCCI Indicator The AdaptiveMomentumCCI is a custom technical indicator for MetaTrader 5 that enhances the traditional Commodity Channel Index (CCI) by incorporating adaptive period adjustments, momentum analysis, and signal filtering. It calculates a smoothed CCI based on a user-defined price source (e.g., HLC/3, OHLC/4, or close), with its period dynamically adjusted using the Average True Range (ATR) to reflect market volatility. The indicator features a dual-line system with
Strobe
Samuel Alfred Preston
Experts
The Strobe EA , is an Expert Advisor crafted for the trader seeking a professional edge in the financial markets. This sophisticated trading system embodies a multi-strategy philosophy, adeptly navigating market conditions using decisive breakouts, calculated reversals, strategic pullbacks and momentum-driven opportunities. By harnessing an advanced ensemble of technical indicators, including the Hull Moving Average, Keltner Channels, Ichimoku Cloud, and a suite of other precision tools, the Str
Stroben
Samuel Alfred Preston
Indicators
The StrobeIndicatorDynamic is the indicator counterpart to the Strobe Expert Advisor, delivering a sophisticated trading strategy that generates precise entry signals through the integration of multiple technical indicators. Designed for MetaTrader 5, this advanced tool combines robust analytical capabilities with a streamlined user experience, catering to traders seeking both performance and ease of use. Key Features: Optimized Input Presets : Features a simplified input structure with five dis
Filter:
No reviews
Reply to review