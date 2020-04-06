IIFirst Order II PriceII

First Order 

Robot Strategy

=over OR under 

Last Minute open

Set1: TP 2K / SL1K

Set2: TP 1K / SL 1 K

Rate Prop FTMO Broker. 

Or Real Account with 200$.

Only Pair DE40, US100, US30.

Automatic added London Session.

This Version works fixed Lot buy/ sell.

Write me privat Message of Questions,

when undecided. Ex4 Code by Request.

inp1_TimeStart= Robot Worktime Start

inp1_TimeEnd  = Robot Worktime Ende

inp8_TimeStart= Time to Robot Reboot

inp8_TimeEnd  = Time to Robot Reboot


Recommended products
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experts
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experts
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Experts
Overview SDZ Trend Pro is a professional Expert Advisor work for all symbol, recommend  XAUUSD (Gold) trading on the H1 timeframe . It combines dynamic price action patterns, EMA filters, and strict session-based trading logic to identify precise market entries with optimal risk control. This EA is ideal for traders who prefer structured, time-filtered trading during active market hours. ️ Core Features Dynamic Stop Loss (SL) logic Automatically sets SL based on candle pattern Chooses the
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Experts
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
Experts
FORCE CANDLE PRO MT5 a momentum robot built to capture strong moves with discipline and clarity it trades only when the market prints a true force candle dominant body controlled opposite wick objective reading and firm execution no fluff no external dependencies no martingale no grid WHY FORCE CANDLE PRO STANDS OUT it looks for the moment when price energy concentrates in one strong candle when that happens probability of continuation tends to increase the robot measures body strength relative
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experts
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
MACD Trader FREE MT5
Konstantin Nikitin
4 (1)
Experts
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The paid version is available here . The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are ad
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experts
The Go Long EA implements an advanced intraday trading strategy based on the principle of systematic daily trading with multiple technical confirmations. While many traders seek complex algorithms, this EA combines simple yet effective concepts with sophisticated risk management and multiple technical filters. The EA opens positions at a specific time each day, but only when market conditions align with multiple technical indicators. This systematic approach helps capture intraday moves while a
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Experts
MultiTrend Commander - Automated Trading System What is it? An automated trading software that: Intelligently identifies market trends Makes decisions based on multiple timeframes Automatically manages risk What does it do? Identify Trends Analyze the market in real time Combine signals from different time frames (15 min, 1 hr, 4 hr) Confirm the trend direction before entering Protect Your Capital Automatically calculates stop losses Adjusts trade size to your risk Stops trading if
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indicators
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Experts
Recommendations Time Frame: 1H Minimum Deposit:$400 USD Currency Pair Gold / XAUUSD Setting: D efault Fully automatic adviser Peri Peri Gold do not use any dangerous trading methods: No Grid , No martingale. The strategy was Back-tested Stable from 2018 to 2023 using every tick based on real ticks in MT4 using Exness Real Ticks 100% tick quality. Live trading is going well on my Exness and ic markets  broker.
FREE
Gbpusd Pivots Trend Master
Tomas Vanek
Experts
The GU_H1_120114111_S_Pi_CF_0712_SQ3 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPUSD using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/gbpusd-pivots-trend-master/ Key details are: Parameters Main Chart: Current symbol and
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experts
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Experts
Please give review to support development of this Expert Advisor NeuroEdge EA is an advanced trend-following scalper designed to adapt dynamically to market behavior. Built with precision algorithms and smart averaging logic, it maintains minimal drawdown while capturing high-probability setups in trending conditions. NeuroEdge continuously analyzes market flow to ensure optimal entries and exits — giving traders the edge they need in volatile markets. ️ Core Features: Adaptive Trend Detection
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
Experts
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average (MA) crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA deli
FREE
Golden Buzzer MT5
Moses Ngala Charo
1 (1)
Experts
Overview: Golden Buzzer MT5 is a powerful two-in-one Expert Advisor designed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It operates using two distinct strategies — Strategy 1 and Strategy 2 — both based on similar trading principles but with slightly different logic for trade execution. Users can choose to run either strategy independently or both simultaneously , offering flexibility and strategic diversity. Main Features: Specifically built for Gold (XAUUSD) trading D
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.8 (35)
Experts
AOT MT5 - Next-Generation AI Multi-Currency System Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  | [Satellite Signal] | AOT Official Channel   IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions: Resource Description Understanding AOT's Trading Frequency Why the bot doesn't trade every day How to Set Up AOT Bot Step-by-step installation guide Set files AOT MT5 is an advanced Expert Advisor powered by AI sentiment analysis and Adapt
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (19)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 8 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 5 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. EA will be sold in limited quantities to ensure th
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (86)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Experts
S pecial price of  $109  (regular price: $365) . Setup & Usage Guide :  ABS Channel . Real-Time Monitoring:   ABS Signal .  Setup file from live signal Basic setup file What is ABS EA? ABS EA is a professional trading robot developed specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It is based on a Martingale system with built-in risk controls . Designed for both new and experienced traders, ABS EA is easy to set up, fully automated, and customizable to fit different trading styles. Ke
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
A new step forward | AI-Driven Precision meets Market Logic With Argos Rage , a new level of trading automation is introduced – powered by an embedded DeepSeek AI system that analyzes market behavior in real time. While it builds on the strengths of Argos Fury, this EA follows a different strategic path: more flexibility, broader interpretation and stronger market engagement. Live Signal Timeframe: M30 Leverage:  min 1:20 Deposit:  min $100 Symbol:  XAUUSD, EURUSD Broker:  all After purchasi
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone is not your average Expert Advisor. It combines years of research and asset management. Live: Remstone Club   ICMarkets   Darwinex Christmas discount : $1,750 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Since 2018 , my last company Armonia Capital provided the signal ARF to Darwinex, a FCA-regulated asset manager, raising 750K.  You can now find Remstone at Darwinex under Darwin VHR ! Master 4 asset classes with a single advisor! No promises
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — a professional expert advisor for trading any assets without martingale or grids from an author with 25+ years of experience. Most top advisors work with rising gold. They look brilliant in tests... as long as gold is rising. But what happens when the trend exhausts itself? Who will protect your deposit? HTTP EA does not believe in eternal growth — it adapts to the changing market and is designed to widely diversify your investment portfolio and protect your deposit.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Experts
Real monitoring. Honest tests. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Before we go into technical details, there are two things you must know: PipsHunter is confirmed by a real-money monitoring signal. The EA has been running live for several months on a real account (Pepperstone), and the monitoring is fully public. No simulations, no hidden accounts, no “perfect backtests only” — real trading results confirm the actual performance. Backtests are 100% honestNo curve-fitting, no history man
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
BLACK FRIDAY 50% OFF - NANO MACHINE GPT Regular price: $997 to Black Friday: $498.50 (Discounted price will be reflected during the promotion.) Sale begins: November 27, 2025 - limited-time Black Friday event. Black Friday Giveaway: All Nano Machine GPT buyers during the Black Friday event can enter a random drawing for: 1 x Syna activation 1 x AiQ activation 1 x Mean Machine GPT activation How to participate: 1) After your purchase, send me a private message to receive the Nano Machine GPT m
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.61 (49)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Experts
The world's first public arbitrage algorithm between Gold and Bitcoin! Deals open every day! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Recommended brokers over time as:   IC Markets Traded pairs:   XAUUSD, BTCUSD Symbol for attachment:   XAUUSD H1 Be sure to check that   the traded currency pairs are added   to the   Market Watch   window! Account Type: ECN/Raw Spread Prefix Settings: If your broker has a currency pair with a symbol prefix, for example - XAUUSD   _i Then ente
More from author
HFT slow EA MT5
Niklas Templin
4.4 (5)
Experts
HFT EA -Set in Pictures -DE40, US30, US500, USTEC -recommend Prop Firm Broker -EA can Trade with every Broker  only DE40 with this Standart Settings (Change the Compare Count to 3 or higher 10 for better Results) for other Indizes or Pairs Set the Stop Loss x10 to actuall Spread or higher, and Set Take Profit x40 from Spread, PriceOffset x4 from Spread or higher Recomment  M5, M15, M30, H1, D1 minimum 1000$/€ ...Lot 1 in first 3 Weeks Expert have auto Lot Settings, to delete auto Lot...Set Volu
FREE
Algo Edge Floating Term EA MT5
Niklas Templin
4.6 (5)
Experts
Algo Edge EA  DE40 / Tec100 Tipp:Change Robot Worktime to10:01-10:10 few Min. Worktime high WIN  floating Term. Set EA Chart Start no Settings optimization.  DE40 , US30, Tec100, US500and much more.  Multifunctional  Expert Advisor can trade with every Indize without any Changes. Tipp: Swipe manuell next Robot open Trade Stop Loss immediately opening Level.  Close your the Profit and shut down the Robot when your Profit Target is reached. Recomment M1 EA can Trade with every Broker. M1 high,M30
FREE
HFT Three Sixty Dollar EA
Niklas Templin
1 (1)
Experts
Three Sixty Dollar EA M1 FTMO  Strategy: over/under  actual Price inp_1:Worktime inp_4/9:Lot Settings Real Account with 200$. Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added London Session. This Version works with fixed Lot buy/ sell. Write me privat Message of Questions when undecided. Gratis ex5 Code by Request. Mq5 Source Code for 30$ for Payment of a EA on my Page.
FREE
HFTslow EA
Niklas Templin
3.4 (5)
Experts
HFT EA -Set in Pictures -DE40, US30, US500, USTEC -IC Market Recomment Broker -EA can Trade with every Broker  only DE40 with this Standart Settings (Change the Compare Count to 3 or higher 10 for better Results) for other Indizes or Pairs Set the Stop Loss x10 to actuall Spread or higher, and Set Take Profit x40 from Spread, PriceOffset x4 from Spread or higher Recomment  M5, M15, M30, H1, D1 minimum 1000$/€ ...Lot 1 in first 3 Weeks Expert have auto Lot Settings, to delete auto Lot...Set Volu
FREE
Long Term Buy Trades
Niklas Templin
5 (1)
Experts
Long Term Buy  Set1: TP/SL20kpip. Set2: TP/SL10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4: TP/SL 2k pip. Set5: TP/SL 500pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works only with fixed Lot and buy. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Experts
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experts
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Experts
Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experts
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
First Hour Market EA
Niklas Templin
1 (1)
Experts
DE40, US30, Tec100 EA work on Pending Order  Robot makes just 2 Trades a Day. The Power in the EA is in High Impact Candels Open a Order over and under the Market Opening CandleID (1). Change Robot Worktime: to your Timezone Market Opening. FTMO recomment Broker. Change than RoTimeStamp: to one Minute before Market Opening.  EA have no Problem with High Impact News Candel. M1 is a good Timeframe to Trade. 10.000$/€ FTMO Challenge conform with the right Lot Settings.  By a Change from Settings f
FREE
Algo Edge Boost Sell MT5
Niklas Templin
Experts
Algo Edge EA  This EA only SELL download the second EA for BUY and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
First Minute Balance
Niklas Templin
Experts
First Minute Balance  Rate Prop FTMO Broker. Only for DE40, US100, US30. This Version works with fixed Lot. Automatic add London and US Session. One Trade a Day when SL and TP on 10k pip. Robot Strategy: Trade open = First Tick in Direction. TP and SL can be 10k pips for a different Balance Strategy. Write me a Message of a few Questions when you are undecided. Ex4 Code by Request.
FREE
First Hour Stretch EA
Niklas Templin
Experts
First Hour Stretch EA Information: DE40, US100, US30 Timeframe to trade M1. Rate FTMO or Topstep Broker. Work with 2-4 Trades a Day. Fixed SL and TP Funktion. Fixed Lot is auto Standard added.  Automatic add London and US Session. Robot Entry Signals:Strategy Buy and Sell. Robot enter Trade with 2 Candle in Direction. EA makes more Trades when Working-Time higher. Strong Code for error Warning, Calculation and more. Write me a Message of Questions when you are undecided.
FREE
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Experts
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
RexIIIClaw vs ClusterIIIEA
Niklas Templin
4.75 (4)
Experts
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Recomment
FREE
Three Sixty Dollar EA super unlimited Default SELL
Niklas Templin
Experts
Three Sixty Dollar EA Version SELL IC Market Recomment Broker -THIS EA ONLY SELL The Performance is the same als the Gratis Version on DE40 you have only more Settings to Change for other Indizes or Pairs. (See on Pictures) only DE40 -minimum 3000$/€ ...Lot 1-5 -M1 -maximal 30min per Day Robot Worktime Version 1 SELL only -this EA only SELL you have to buy my second version to get trades to buy. -Trade only on the DE40 indices - Don't close trades the robot will close everything automatically
FREE
Eweldes Price Lop
Niklas Templin
Experts
EWELDE PRICE LOP MT4 Test the EA first in a Demo Account. Unlimited default Settings to Change for other Indizes or Pairs.Recomment Broker "IC Market, FTMO”. This Settings only Indize DE40 and 1000$/€ Startcapital, 1-5 Lot in first Week Timeframe M1 or M5.This EA BUY and SELL in one EA, 09:00-18:00 Clock Robo- Worktime. The EA Buy and Sell over and under the 50 Level. For DE40 you must nothing Change, set the EA on your MT4 Desktop and Start.
FREE
Level Green EA
Niklas Templin
Experts
High Impact Level EA DE40, US30,  FTMO Recomment Broker. EA can Trade with every Broker that have Volume 0.01 by Indizes. Dont let the Robot Work alone. Important  must  be Change in Settings for DE40 or US30 inp1_VolumeSize: 0.1 inp1_VolumePercent: 0.00001 inp1_GridStartOffset: 1000.0 inp1_GridStartRoundNumbers:  1000.0 inp1_GridSize:  1000.0 inp2_VolumeSize: 0.1 inp2_VolumePercent: 0.00001 inp2_GridStartOffset:  1000.0 inp2_GridStartRoundNumbers:  1000.0 inp2_GridSize:  1000.0 inp1_GridSizeTP:
FREE
IIIDinoIIIIIPendelIII
Niklas Templin
Experts
THE_____ IIIDinoIIIIIPendelIII EA______ Set1: Price Offset: 100, Stop Loss 60, Take   Profit 2000,  "Object Chart Sub Window" 18:01- 18:03 Set2: Price Offset: 200, Stop Loss 60, Take Profit 2000,  .". Set1: Price Offset: 100, Stop Loss 60, Take Profit 2000,   Set2: Price Offset: 200, Stop Loss 60, Take Profit 2000,   Set3: Price Offset: 100, Stop Loss 60, Take Profit 1000,   Set4: Price Offset: 200, Stop Loss 60, Take Profit 1000,   Indize: DE40  “FTMO" "E8" Recomment Broker THIS EA „IIIDINOI
FREE
Plate EA Version
Niklas Templin
Experts
THE PLATE EA IC Market or FTMO Recomment Broker. This EA „PLATE“ BUY and SELL in one.  Only DE40 with this Standart Settings (You can Change the Take Profit to 500 for other Endpoints or the Stopp Loss to 60 or higher) M1, M5, M15, M30, H1. Minumum 1000$/€ ...Lot 1 in first Week. The EA work with a small Stop Loss and a good Take Profit Risk Ratio. When you a undecided or have any Question write me a Message.
FREE
Three Sixty Dollar EA super unlimited Default BUY
Niklas Templin
Experts
Three Sixty Dollar EA   IC Market Recomment Broker -THIS EA ONLY BUY -only DE40 -minimum 3000$/€ ...Lot 1-5 -M1 -maximal 30min per Day Robot Worktime Version 1 BUY only -this EA only BUY Trade only on the DE40 indices - Don't close trades the robot will close everything automatically on point. -The maximum working time of the robot is 30 minutes since the broker has a maximum of trading messages per day Test the trading news per day with your broker first with a demo account or read about it i
FREE
Lucky EA Random Output
Niklas Templin
2 (1)
Experts
Lucky EA Random Outputs Test the EA first in a Demo Account. This EA RUN on a Random Strategie and open Trades per coincidence Strategie. Recommend Broker "IC Market, FTMO”. 1000$/€ 1-5 Lot in first Week, Timeframe M1. DE40 with this Settings only for other Indizes or Pairs please change the Settings appropriately to the actual Spread. You musst for DE40 nothing Change Set the EA to your MT4 Desktop and START. Worktime is from 09:01-18:00 Servertime. Unlimited Default Settings you can Change the
FREE
LiveExpertVisitor
Niklas Templin
Experts
THE LiveExpertVisitor Please make this Change than the Robot Work.  Stop Loss to 60 or higher and Take Profit to 2000 or 1000. Indize: DE40, US30 “IC Market or FTMO” Recomment Broker. This EA „LiveExpertVisitor“ BUY and SELL in one. Only DE40 with this Standart Settings Stopp Loss 50 Take Profit 2000 or 1000. For other Indizes or Pairs Set the Stopp Loss to actuall Spread and maximal the Take Profit x40 to Spread Points. -Recomment  M5 -minimum 1000$/€ ...Lot 1 in first Week Strong Code for Err
FREE
Filter:
No reviews
Reply to review