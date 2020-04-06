IIFirst Order II PriceII
- Asesores Expertos
- Niklas Templin
- Versión: 1.0
Primera Orden
Estrategia Robot
=por encima O por debajo
Apertura en el último minuto
Set1: TP 2K / SL1K
Set2: TP 1K / SL 1 K
Rate Prop FTMO Broker.
O Cuenta Real con 200 $.
Sólo par DE40, US100, US30.
Automático añadido Londres Sesión.
Esta versión funciona fijo Lote de compra / venta.
Escríbame privat Mensaje de Preguntas,
cuando indeciso. Código Ex4 a petición.
inp1_TimeStart= Inicio del Tiempo de Trabajo del Robot
inp1_TimeEnd = Fin del Tiempo de Trabajo del Robot
inp8_TimeStart= Hora de Reinicio del Robot
inp8_TimeEnd = Hora de reinicio del robot