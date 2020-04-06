IIFirst Order II PriceII

Primera Orden

Estrategia Robot

=por encima O por debajo

Apertura en el último minuto

Set1: TP 2K / SL1K

Set2: TP 1K / SL 1 K

Rate Prop FTMO Broker.

O Cuenta Real con 200 $.

Sólo par DE40, US100, US30.

Automático añadido Londres Sesión.

Esta versión funciona fijo Lote de compra / venta.

Escríbame privat Mensaje de Preguntas,

cuando indeciso. Código Ex4 a petición.

inp1_TimeStart= Inicio del Tiempo de Trabajo del Robot

inp1_TimeEnd = Fin del Tiempo de Trabajo del Robot

inp8_TimeStart= Hora de Reinicio del Robot

inp8_TimeEnd = Hora de reinicio del robot


Productos recomendados
LVL RSI mt5
LVL Invest
Asesores Expertos
Utilice este asesor experto cuya estrategia se basa esencialmente en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI), así como un toque personal. Otros asesores expertos gratuitos están disponibles en mi espacio personal así como señales, no dudes en visitarme y dejar un comentario, me hará feliz y me dará ganas de ofrecer contenidos. Asesores expertos disponibles actualmente: LVL Creator LVL Creador Pro LVL Bandas de Bollinger El trading no es una solución mágica, así que antes de utilizar este
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Asesores Expertos
¡¡¡¡ Range Auto TP SL es para ti, 100% gratis por ahora, descárgalo y dame una buena crítica y eres libre de usarlo de por vida !!!! Range Auto TP SL es un EA para establecer Stop Loss y Take Profit basado en el rango usando Average True Range (ATR). Funciona tanto en posiciones abiertas manualmente vía PC MT5 Teriminals o MT5 Mobiles como en posiciones abiertas por EA/robots. Puede especificar un número mágico para que funcione o puede funcionar en todas las posiciones. Muchos EA no tienen un
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading algorítmico. El Nascore Scalper EA es un robot de scalping diseñado con precisión e inspirado en la IA y construido exclusivamente para operar con el NAS100 (US Tech 100 Index) . Analiza las huellas del dinero inteligente, las zonas de ruptura y el sesgo del marco temporal alto para capturar entradas de scalping de alta probabilidad. Características principales: Optimizado para NAS100 (US100) - Negociación de índices rápidos basados en el Nasdaq. Conceptos de di
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Asesores Expertos
Visión general SDZ Trend Pro es un Asesor Experto profesional de trabajo para todos los símbolos, recomendar XAUUSD (Oro) el comercio en el marco de tiempo H1 . Combina patrones dinámicos de acción de precios, filtros EMA y una estricta lógica de negociación basada en la sesión para identificar entradas precisas en el mercado con un control óptimo del riesgo. Este EA es ideal para operadores que prefieren una operativa estructurada y filtrada en el tiempo durante las horas activas del mercado
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Asesores Expertos
El EA Arbitrage365 es un script básico para MetaTrader que implementa una estrategia de arbitraje triangular. Identifica y explota las discrepancias de precios entre EURUSD, GBPUSD y EURGBP para beneficiarse de los precios erróneos temporales del mercado. Este EA capitaliza la ley de un precio comprando y vendiendo simultáneamente pares de divisas. Sus ventajas incluyen velocidad, precisión, escalabilidad, consistencia, rentabilidad, contribución a la liquidez del mercado y diversificación de l
FREE
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
Asesores Expertos
FORCE CANDLE PRO MT5 un robot de momentum directo para capturar movimientos fuertes con disciplina y claridad entra sólo cuando el mercado imprime una vela de fuerza real cuerpo dominante controlado mecha opuesta lectura objetiva y ejecución firme no winding up no external dependencies no martingale no grid POR QUÉ FORCE CANDLE PRO LLAMA LA ATENCIÓN busca el momento en el que la energía del precio se concentra en una única vela fuerte cuando esto sucede hay más posibilidades de que el movimiento
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto de red neuronal basado en dos medias móviles con el modo de entrenamiento. Entrene el Asesor Experto en ejemplos seleccionados y obtenga beneficios en la vida real. El EA puede trabajar en cualquier instrumento y en cualquier marco de tiempo. Algoritmo de negociación del EA Dos medias móviles son analizadas por el núcleo de la red neuronal, que produce comandos para comprar o vender. Los valores de dos medias móviles, rápida (FMA) y lenta (SMA), se proporcionan a la primera ca
FREE
MACD Trader FREE MT5
Konstantin Nikitin
4 (1)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto automatizado que opera utilizando los indicadores MACD y Envelopes . La versión de pago está disponible aquí . La versión gratuita tiene las siguientes limitaciones. No tiene panel para abrir órdenes. La operativa está limitada al par de divisas EURUSD y similares. Sólo se pueden abrir órdenes con el lote mínimo, no se pueden abrir más de 5 órdenes en la misma dirección, hasta un total de 10 órdenes. La pausa tras el cierre de todas las órdenes es de 6000 minutos. Duran
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Asesores Expertos
MultiTrend Commander - Sistema de Trading Automatizado ¿Qué es? Un software de trading automatizado que: Identifica de forma inteligente las tendencias del mercado Toma decisiones basadas en múltiples marcos temporales Gestiona automáticamente el riesgo ¿Qué hace? Identificar tendencias Analiza el mercado en tiempo real Combina señales de diferentes marcos temporales (15 min, 1 h, 4 h) Confirma la dirección de la tendencia antes de entrar Proteger su capital Calcula automáticamente l
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
News Scalper EA es un Asesor Experto para operar los pares EURUSD - GBPUSD - XAUUSD, posicionando sus posiciones durante las noticias. Desarrollado por un trader experimentado con más de 17 años de experiencia en el trading. News Scalper EA utiliza un calendario de noticias de MQL5 y opera de acuerdo a ellas. Con una sofisticada estrategia y gestión de riesgos, el EA protege sus posiciones de grandes pérdidas. News Scalper EA le permite cerrar el SL después del tiempo establecido (1 minuto, prev
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indicadores
Trading Sessions de Mahefa R es un indicador para MetaTrader 5 que identifica visualmente las cuatro principales sesiones de negociación: Nueva York, Londres, Tokio y Sydney . Diseñado para proporcionar una visión de mercado limpia, intuitiva y profesional, destaca los periodos más activos del mercado Forex utilizando una visualización inteligente de los rangos de las sesiones , los colores de las velas específicos de cada sesión y los separadores diarios . Características principales: Detecci
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Recomendaciones Marco temporal: 1H Depósito mínimo:$400 USD Par de Divisas Oro / XAUUSD Ajuste: Por defecto Asesor totalmente automático Peri Peri Gold no utiliza ningún método de negociación peligroso: No Grid , No martingala. La estrategia fue Back-tested Estable de 2018 a 2023 utilizando cada garrapata basada en garrapatas reales en MT4 utilizando Exness Real Ticks 100% de calidad de garrapata. Trading en vivo va bien en mi broker Exness y ic markets.
FREE
Gbpusd Pivots Trend Master
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El GU_H1_120114111_S_Pi_CF_0712_SQ3 es una estrategia de negociación algorítmica para MetaTrader, probado en GBPUSD utilizando el marco de tiempo H1 del 1 de abril de 2004 al 24 de abril de 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/gbpusd-pivots-trend-master/
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Asesores Expertos
30 DÍAS DE PRUEBA COMPLETAMENTE FUNCIONAL - ¡EXPERIMENTE EL PODER DE BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid es el sistema de trading grid más avanzado y flexible para MetaTrader 5, ahora mejorado con nuestro Neural Model Brain impulsado por IA para decisiones de trading verdaderamente adaptativas e inteligentes. Tanto si es un trader algorítmico profesional como un novato ambicioso, Bitbot V6 le ofrece el rendimiento, la seguridad y la transparencia que necesita p
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Asesores Expertos
Por favor, dar revisión para apoyar el desarrollo de este Asesor Experto NeuroEdge EA es un avanzado scalper de seguimiento de tendencias diseñado para adaptarse dinámicamente al comportamiento del mercado. Construido con algoritmos de precisión y la lógica de promedios inteligentes, que mantiene la reducción mínima, mientras que la captura de configuraciones de alta probabilidad en condiciones de tendencia. NeuroEdge analiza continuamente el flujo del mercado para garantizar entradas y salidas
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
Asesores Expertos
Grid Scalper MA MT5 EA Entre en el carril rápido del comercio de divisas con Grid Scalper MA MT5 EA , un potente asesor experto diseñado para MetaTrader 5 que convierte la volatilidad del mercado en su patio de recreo. Este no es un EA común, es una máquina de scalping de precisión impulsada por una estrategia de negociación de cuadrícula dinámica, que combina señales de cruce de medias móviles (MA) con un sólido conjunto de características personalizables. Si usted es un scalper caza rápida p
FREE
Golden Buzzer MT5
Moses Ngala Charo
1 (1)
Asesores Expertos
Visión General: Golden Buzzer MT5 es un potente Asesor Experto dos en uno diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. Opera utilizando dos estrategias distintas - Estrategia 1 y Estrategia 2 - ambas basadas en principios de negociación similares pero con una lógica ligeramente diferente para la ejecución de las operaciones. Los usuarios pueden optar por ejecutar cualquiera de las estrategias de forma independiente o ambas simultáneamente , ofreciendo flex
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
HFT slow EA MT5
Niklas Templin
4.4 (5)
Asesores Expertos
HFT EA -Set in Pictures -DE40, US30, US500, USTEC -recomendar Prop Firm Broker -EA puede operar con cualquier Broker Sólo DE40 con esta configuración estándar (Cambiar el recuento de comparar a 3 o superior 10 para obtener mejores resultados) Para otros Índices o Pares Fije el Stop Loss x10 al Spread actual o superior, y Fije el Take Profit x40 del Spread, PriceOffset x4 del Spread o superior. Recomendar M5, M15, M30, H1, D1 Mínimo 1000$/€ ...Lote 1 en las 3 primeras Semanas El Experto tiene aj
FREE
Algo Edge Floating Term EA MT5
Niklas Templin
4.6 (5)
Asesores Expertos
Algo Edge EA DE40/Tec100 Enlace a Algo Edge Trail EA y Mega Boost Versión COMPRA/VENTA: Laden Sie Handelsroboter (Expert Advisor) 'Algo Edge' para MetaTrader 5 en MetaTrader Market herunter (mql5.com) El EA de autoaprendizaje simplemente configura el EA en el gráfico y no inicia ninguna optimización de configuración. DE40, US30, Tec100, US500 y mucho más. El Asesor Experto multifuncional puede operar con todos los Indize sin ningún cambio. Recomendar M1 EA puede comerciar con todos los corredore
FREE
HFT Three Sixty Dollar EA
Niklas Templin
1 (1)
Asesores Expertos
Tres sesenta dólares EA M1 FTMO Estrategia: por encima/por debajo Precio real inp_1:Tiempo de trabajo inp_4/9:Configuración del lote Cuenta Real con 200$. Solo Par DE40, US100, US30. Sesión de Londres añadida automáticamente. Esta Versión trabaja con Lote fijo compra/venta. Escríbame Mensaje privado de Preguntas cuando indeciso. Código ex5 gratis a petición. Código Fuente Mq5 por 30$ por Pago de un EA en mi Página.
FREE
Long Term Buy Trades
Niklas Templin
5 (1)
Asesores Expertos
Compra a largo plazo Set1: TP/SL20kpip. Conjunto2: TP/SL10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4: TP/SL 2k pip. Set5: TP/SL 500pip. Rate Prop FTMO Broker. Sólo par DE40, US100, US30. Añadido automático EU London Session. Esta Versión funciona solo con Lote fijo y compra. Estrategia del Robot: Comercio abierto = Primera "Ronda Precio-Número de entrada". Escríbame un Mensaje de Preguntas cuando indeciso. Envío ex4 Código por Solicitud.
FREE
HFTslow EA
Niklas Templin
3.4 (5)
Asesores Expertos
HFT EA -Set en imágenes -DE40, US30, US500, USTEC -IC Market Recomment Broker -EA puede operar con cualquier broker Sólo DE40 con esta configuración estándar (Cambie el recuento de comparación a 3 o superior a 10 para obtener mejores resultados) para otros Índices o Pares Fije el Stop Loss x10 al Spread actuall o superior, y Fije el Take Profit x40 del Spread, PriceOffset x4 del Spread o superior Recomendar M5, M15, M30, H1, D1 Mínimo 1000$/€ ...Lote 1 en las 3 primeras Semanas El Experto tiene
FREE
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA -DE40/ Tec100 EA trabajando con alta y baja de la última vela. Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-21:30 -inp1_ =Hora de trab
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Asesores Expertos
Mil Pip Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4: TP/SL 2k pip. Set5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Sólo par DE40, US100, US30. Añadido automático EU London Session. Esta Versión funciona con Lote fijo y compra/venta. Estrategia del Robot: Comercio abierto = Primera "Ronda Precio-Número de entrada". Escríbame un Mensaje de Preguntas cuando indeciso. Envío ex4 Código por Solicitud.
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA Este EA solo COMPRA descarga el segundo EA para VENDER y Ejecutarlo ambos. -DE40/ Tec100 Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-2
FREE
First Hour Market EA
Niklas Templin
1 (1)
Asesores Expertos
DE40, US30, Tec100 EA trabajar en orden pendiente Robot hace sólo 2 operaciones al día. El Poder del EA está en las Velas de Alto Impacto Abra una Orden por encima y por debajo de la Vela de Apertura del Mercado (1). Cambiar Robot Worktime: a su zona horaria de apertura de mercado. FTMO recomment Broker. Cambie el RoTimeStamp: a un minuto antes de la apertura del mercado. EA no tiene problemas con las velas de noticias de alto impacto. M1 es un buen marco de tiempo para el comercio. 10.000$/€ F
FREE
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Asesores Expertos
Algo Edge EA Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización de configuración. EA trabajar con alta y baja de la última vela. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. El Asesor Experto Multifuncional puede operar con cualquier Par de Divisas o Índice. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-21:30. -inp1_ =Hora de trabajo del rob
FREE
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Asesores Expertos
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Conjunto2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss 500 Take Profit 1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement Indize: DE40 "IC Market" Recomm
FREE
First Minute Balance
Niklas Templin
Asesores Expertos
Balance del primer minuto Tasa Prop FTMO Broker. Sólo para DE40, US100, US30. Esta Versión funciona con Lote fijo. Automático añadir Londres y EE.UU. Sesión. Una operación al día cuando SL y TP en 10k pip. Estrategia Robot: Operación abierta = Primer Tick en Dirección. TP y SL puede ser 10k pips para una estrategia de equilibrio diferente. Escríbeme un Mensaje de algunas Preguntas cuando estés indeciso. Código Ex4 a petición.
FREE
Algo Edge Boost Sell MT5
Niklas Templin
Asesores Expertos
Algo Edge EA Este EA sólo VENDER descargar el segundo EA para COMPRAR y Ejecutarlo tanto. -DE40/ Tec100 Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30
FREE
First Hour Stretch EA
Niklas Templin
Asesores Expertos
Primera Hora Tramo EA Información: DE40, US100, US30 Timeframe para operar M1. Tasa FTMO o Topstep Broker. Trabaja con 2-4 Operaciones al Día. Fijo SL y TP Funktion. Lote fijo es auto estándar añadido. Automático añadir Londres y EE.UU. Sesión. Robot de señales de entrada: Estrategia de compra y venta. Robot entrar en el comercio con 2 velas en la dirección. EA hace más operaciones cuando el tiempo de trabajo superior. Código fuerte para la advertencia de error, cálculo y mucho más. Escríbame un
FREE
RexIIIClaw vs ClusterIIIEA
Niklas Templin
4.75 (4)
Asesores Expertos
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Conjunto2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss 500 Take Profit 1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement Indize: DE40 "IC Market" Recomment
FREE
Level Green EA
Niklas Templin
Asesores Expertos
Alto nivel de impacto EA DE40, US30, FTMO Recomment Broker. EA puede comerciar con todos los corredores que tienen volumen 0.01 por Indizes. No deje que el robot de trabajo solo. Importante debe ser el cambio en la configuración de DE40 o US30 inp1_VolumeSize: 0.1 inp1_VolumePercent: 0.00001 inp1_GridStartOffset: 1000.0 inp1_GridStartRoundNumbers: 1000.0 inp1_GridSize: 1000.0 inp2_VolumeSize: 0.1 inp2_VolumePercent: 0.00001 inp2_GridStartOffset: 1000.0 inp2_GridStartRoundNumbers: 1000.0 inp2_Gri
FREE
Three Sixty Dollar EA super unlimited Default SELL
Niklas Templin
Asesores Expertos
Tres Sesenta Dólar EA Versión VENDER IC Mercado Recomment Broker -ESTE EA SOLO VENDE El rendimiento es el mismo que la versión gratuita en DE40 sólo tiene más ajustes para cambiar para otros Indizes o Pares. (Ver Fotos) solo DE40 -mínimo 3000$/€ ...Lote 1-5 -M1 -máximo 30min por Día de Trabajo del Robot Versión 1 VENDER sólo -este EA sólo VENDER usted tiene que comprar mi segunda versión para obtener oficios para comprar. -Comercio sólo en los índices DE40 -No cierre las operaciones el robot c
FREE
Eweldes Price Lop
Niklas Templin
Asesores Expertos
EWELDE PRICE LOP MT4 Pruebe el EA primero en una Cuenta Demo. Configuración predeterminada ilimitada para cambiar para otros Indizes o Pairs.Recomment Broker "IC Market, FTMO". Esta configuración sólo Indize DE40 y 1000 $ / € Startcapital, 1-5 Lote en la primera semana Timeframe M1 o M5.This EA COMPRA y VENTA en una EA, 09:00-18:00 Reloj Robo- Worktime. El EA Comprar y Vender por encima y por debajo del nivel 50. Para DE40 debe nada Cambio, establezca la EA en su MT4 Desktop y Start.
FREE
IIIDinoIIIIIPendelIII
Niklas Templin
Asesores Expertos
THE_____ IIIDinoIIIIIPendelIII EA______ Set1: Price Offset: 100, Stop Loss 60, Take Profit 2000, "Object Chart Sub Window" 18:01- 18:03 Set2: Price Offset: 200, Stop Loss 60, Take Profit 2000, .". Set1: Price Offset: 100, Stop Loss 60, Take Profit 2000, Set2: Price Offset: 200, Stop Loss 60, Take Profit 2000, Set3: Price Offset: 100, Stop Loss 60, Take Profit 1000, Set4: Price Offset: 200, Stop Loss 60, Take Profit 1000, Indize: DE40 "FTMO" "E8" Recomment Broker ESTE EA "IIIDINOIIIIIPENDEL
FREE
Three Sixty Dollar EA super unlimited Default BUY
Niklas Templin
Asesores Expertos
Tres sesenta dólares EA IC Market Recomment Broker -SÓLO COMPRA ESTE EA -solo DE40 -mínimo 3000$/€ ...Lote 1-5 -M1 -máximo 30min por Día Robot Tiempo de Trabajo Version 1 BUY only -este EA solo COMPRA Opere solo en los indices DE40 -No cierre operaciones el robot cerrara todo automaticamente en su punto. -El tiempo máximo de trabajo del robot es de 30 minutos ya que el broker tiene un máximo de mensajes de trading por día Pruebe las noticias de trading por día con su broker primero con una cuen
FREE
Lucky EA Random Output
Niklas Templin
2 (1)
Asesores Expertos
Salidas aleatorias de Lucky EA Pruebe el EA primero en una Cuenta Demo. Este EA Ejecutar en un azar Strategie y las operaciones abiertas por coincidencia Strategie. Recomendar Broker "IC Market, FTMO". 1000$/€ 1-5 Lote en la primera Semana, Timeframe M1. DE40 con esta configuración sólo para otros Indizes o Pares por favor cambie la configuración adecuada a la propagación real. Usted musst para DE40 nada Cambio Establecer la EA a su MT4 Desktop y START. El tiempo de trabajo es de 09:01-18:00 Ser
FREE
Plate EA Version
Niklas Templin
Asesores Expertos
LA PLACA EA IC Mercado o FTMO Recomment Broker. Este EA "PLATE" COMPRA y VENTA en uno. Sólo DE40 con esta configuración Standart (Usted puede cambiar el Take Profit a 500 para otros puntos finales o el Stopp Loss a 60 o superior) M1, M5, M15, M30, H1. Minumum 1000 $ / € ...Lote 1 en la primera semana. El EA trabaja con un pequeño Stop Loss y un buen Take Profit Risk Ratio. Cuando un indeciso o tiene alguna pregunta escríbeme un mensaje.
FREE
LiveExpertVisitor
Niklas Templin
Asesores Expertos
EL VISITANTE EXPERTO EN VIVO Por favor, haga este Cambio que el Robot de Trabajo. Stop Loss a 60 o superior y Take Profit a 2000 o 1000. Indize: DE40, US30 "IC Mercado o FTMO" Recomment Broker. Este EA "LiveExpertVisitor" COMPRA y VENTA en uno. Sólo DE40 con este Standart Ajustes Stopp Loss 50 Take Profit 2000 o 1000. Para otros Indizes o Pares Ajuste el Stopp Loss a actuall Spread y maximal el Take Profit x40 a Spread Points. -Recomment M5 -minimum 1000$/€ ...Lote 1 en la primera Semana Strong
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario