IIFirst Order II PriceII

First Order 

Robot Strategy

=over OR under 

Last Minute open

Set1: TP 2K / SL1K

Set2: TP 1K / SL 1 K

Rate Prop FTMO Broker. 

Or Real Account with 200$.

Only Pair DE40, US100, US30.

Automatic added London Session.

This Version works fixed Lot buy/ sell.

Write me privat Message of Questions,

when undecided. Ex4 Code by Request.

inp1_TimeStart= Robot Worktime Start

inp1_TimeEnd  = Robot Worktime Ende

inp8_TimeStart= Time to Robot Reboot

inp8_TimeEnd  = Time to Robot Reboot


Produits recommandés
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Gold Quant Ai
Hizbullah Mangal
5 (3)
Experts
Special Offer: If you buy Gold Quant AI, you will receive Gold Range Breaker EA for FREE! Gold Trading with Precision    Important Broker Note All development, signals, and backtests for Gold Quant AI are done on IC Markets . If you use a different broker, your results may differ due to spreads, execution speed, and liquidity conditions. Launch Pricing Roadmap Launch Offer: Only $99 This is a limited launch offer for the first buyers only. First 10 buyers: $99 After the first 10 sales: price
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 349$ Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   Faible risque en direct   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Le Viper EA utilise des entrées de « retour à la moyenne » nettes et efficaces pendant la période de variation des séances de trading (entre 23h et 1h GMT+2, US DST).    Ces transactions ont déjà un taux de réussite très élevé, mais si le marché s
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experts
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Force Trade X MT5 is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experts
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Système de Trading Algorithmique Avancé La paire EUR/USD est l’instrument de devises le plus échangé au monde , réputé pour sa liquidité et ses mouvements directionnels nets. Pourtant, beaucoup de traders perdent à cause de virages de tendance discrets et de faux breakouts. EUR/USD TRIPLE FUSION AI est un expert advisor de nouvelle génération conçu spécialement pour maîtriser les particularités du couple euro-dollar. Contrairement aux robots à stratégie unique q
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Experts
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor opérant en période de fort contraste, utilisant l'indicateur stochastique et l'indicateur d'indice des matières premières, et utilisant les points de surachat ou de survente, ou l'indicateur ADX, pour clôturer les transactions. Il dispose également d'un stop-loss agissant sur un pourcentage de différence de prix, avec une mise à l'échelle progressive des lots à mesure que le solde augmente, tout en surveillant l'appel de marge du compte. Découvrez quels paramètres offrent les
AnacottTrading MultiAI BTC Edition
Oliver Jung
Experts
AnacottTrading MultiAI – The Honest Multi-Asset Trading Robot AnacottTrading MultiAI is not just another “blender EA” promising dream-like revenues with fake backtests. This is a transparent, professional trading system built on 15+ years of market experience. AnacottTrading   MultiAI  trades with discipline: Only one position at a time No Martingale, no Grid, no trade spam Full risk control for every single trade This EA uses a rolling optimization approach – always tuned to the last 3 months o
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (376)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.79 (33)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.88 (17)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (85)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.76 (17)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (14)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (82)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (61)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (12)
Experts
P rix spécial de  $109  (prix régulier: $365) . Guide de configuration et d'utilisation :  ABS Channel . Surveillance en temps réel:   ABS Signal .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce qu'ABS EA? ABS EA est un robot de trading professionnel développé spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur la période H1. Il est basé sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés . Conçu pour les traders débutants et expérimentés, ABS EA est
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (24)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.35 (49)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.6 (5)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]   Caractéristi
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.67 (48)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.31 (39)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.14 (21)
Experts
INFORMATION IMPORTANTE ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 15 mois, l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (27)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Plus de l'auteur
HFT slow EA MT5
Niklas Templin
4.4 (5)
Experts
HFT EA -Set in Pictures -DE40, US30, US500, USTEC -recommend Prop Firm Broker -EA can Trade with every Broker  only DE40 with this Standart Settings (Change the Compare Count to 3 or higher 10 for better Results) for other Indizes or Pairs Set the Stop Loss x10 to actuall Spread or higher, and Set Take Profit x40 from Spread, PriceOffset x4 from Spread or higher Recomment  M5, M15, M30, H1, D1 minimum 1000$/€ ...Lot 1 in first 3 Weeks Expert have auto Lot Settings, to delete auto Lot...Set Volu
FREE
Algo Edge Floating Term EA MT5
Niklas Templin
4.6 (5)
Experts
Algo Edge EA DE40/Tec100 Lien vers Algo Edge Trail EA et Mega Boost Version ACHAT/VENTE : Téléchargez le robot manuel (conseiller expert) 'Algo Edge' pour le MetaTrader 5 sur le marché MetaTrader (mql5.com) EA auto-apprenant définit simplement l’EA sur le graphique et ne démarre aucune optimisation des paramètres. DE40, US30, Tec100, US500 et bien plus encore. Le conseiller expert multifonctionnel peut échanger avec chaque Indize sans aucune modification. Recomment M1 EA peut négocier avec tous
FREE
HFT Three Sixty Dollar EA
Niklas Templin
1 (1)
Experts
Three Sixty Dollar EA M1 FTMO  Strategy: over/under  actual Price inp_1:Worktime inp_4/9:Lot Settings Real Account with 200$. Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added London Session. This Version works with fixed Lot buy/ sell. Write me privat Message of Questions when undecided. Gratis ex5 Code by Request. Mq5 Source Code for 30$ for Payment of a EA on my Page.
FREE
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Experts
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
HFTslow EA
Niklas Templin
3.4 (5)
Experts
HFT EA -Set in Pictures -DE40, US30, US500, USTEC -IC Market Recomment Broker -EA can Trade with every Broker  only DE40 with this Standart Settings (Change the Compare Count to 3 or higher 10 for better Results) for other Indizes or Pairs Set the Stop Loss x10 to actuall Spread or higher, and Set Take Profit x40 from Spread, PriceOffset x4 from Spread or higher Recomment  M5, M15, M30, H1, D1 minimum 1000$/€ ...Lot 1 in first 3 Weeks Expert have auto Lot Settings, to delete auto Lot...Set Volu
FREE
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Experts
Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
FREE
First Hour Market EA
Niklas Templin
1 (1)
Experts
DE40, US30, Tec100 EA work on Pending Order  Robot makes just 2 Trades a Day. The Power in the EA is in High Impact Candels Open a Order over and under the Market Opening CandleID (1). Change Robot Worktime: to your Timezone Market Opening. FTMO recomment Broker. Change than RoTimeStamp: to one Minute before Market Opening.  EA have no Problem with High Impact News Candel. M1 is a good Timeframe to Trade. 10.000$/€ FTMO Challenge conform with the right Lot Settings.  By a Change from Settings f
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experts
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
Algo Edge Boost Sell MT5
Niklas Templin
Experts
Algo Edge EA  This EA only SELL download the second EA for BUY and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experts
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
First Minute Balance
Niklas Templin
Experts
First Minute Balance  Rate Prop FTMO Broker. Only for DE40, US100, US30. This Version works with fixed Lot. Automatic add London and US Session. One Trade a Day when SL and TP on 10k pip. Robot Strategy: Trade open = First Tick in Direction. TP and SL can be 10k pips for a different Balance Strategy. Write me a Message of a few Questions when you are undecided. Ex4 Code by Request.
FREE
First Hour Stretch EA
Niklas Templin
Experts
First Hour Stretch EA Information: DE40, US100, US30 Timeframe to trade M1. Rate FTMO or Topstep Broker. Work with 2-4 Trades a Day. Fixed SL and TP Funktion. Fixed Lot is auto Standard added.  Automatic add London and US Session. Robot Entry Signals:Strategy Buy and Sell. Robot enter Trade with 2 Candle in Direction. EA makes more Trades when Working-Time higher. Strong Code for error Warning, Calculation and more. Write me a Message of Questions when you are undecided.
FREE
Three Sixty Dollar EA super unlimited Default SELL
Niklas Templin
Experts
Three Sixty Dollar EA Version SELL IC Market Recomment Broker -THIS EA ONLY SELL The Performance is the same als the Gratis Version on DE40 you have only more Settings to Change for other Indizes or Pairs. (See on Pictures) only DE40 -minimum 3000$/€ ...Lot 1-5 -M1 -maximal 30min per Day Robot Worktime Version 1 SELL only -this EA only SELL you have to buy my second version to get trades to buy. -Trade only on the DE40 indices - Don't close trades the robot will close everything automatically
FREE
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Experts
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
RexIIIClaw vs ClusterIIIEA
Niklas Templin
4.75 (4)
Experts
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Recomment
FREE
Lucky EA Random Output
Niklas Templin
2 (1)
Experts
Lucky EA Random Outputs Test the EA first in a Demo Account. This EA RUN on a Random Strategie and open Trades per coincidence Strategie. Recommend Broker "IC Market, FTMO”. 1000$/€ 1-5 Lot in first Week, Timeframe M1. DE40 with this Settings only for other Indizes or Pairs please change the Settings appropriately to the actual Spread. You musst for DE40 nothing Change Set the EA to your MT4 Desktop and START. Worktime is from 09:01-18:00 Servertime. Unlimited Default Settings you can Change the
FREE
Eweldes Price Lop
Niklas Templin
Experts
EWELDE PRICE LOP MT4 Test the EA first in a Demo Account. Unlimited default Settings to Change for other Indizes or Pairs.Recomment Broker "IC Market, FTMO”. This Settings only Indize DE40 and 1000$/€ Startcapital, 1-5 Lot in first Week Timeframe M1 or M5.This EA BUY and SELL in one EA, 09:00-18:00 Clock Robo- Worktime. The EA Buy and Sell over and under the 50 Level. For DE40 you must nothing Change, set the EA on your MT4 Desktop and Start.
FREE
Level Green EA
Niklas Templin
Experts
High Impact Level EA DE40, US30,  FTMO Recomment Broker. EA can Trade with every Broker that have Volume 0.01 by Indizes. Dont let the Robot Work alone. Important  must  be Change in Settings for DE40 or US30 inp1_VolumeSize: 0.1 inp1_VolumePercent: 0.00001 inp1_GridStartOffset: 1000.0 inp1_GridStartRoundNumbers:  1000.0 inp1_GridSize:  1000.0 inp2_VolumeSize: 0.1 inp2_VolumePercent: 0.00001 inp2_GridStartOffset:  1000.0 inp2_GridStartRoundNumbers:  1000.0 inp2_GridSize:  1000.0 inp1_GridSizeTP:
FREE
LiveExpertVisitor
Niklas Templin
Experts
THE LiveExpertVisitor Please make this Change than the Robot Work.  Stop Loss to 60 or higher and Take Profit to 2000 or 1000. Indize: DE40, US30 “IC Market or FTMO” Recomment Broker. This EA „LiveExpertVisitor“ BUY and SELL in one. Only DE40 with this Standart Settings Stopp Loss 50 Take Profit 2000 or 1000. For other Indizes or Pairs Set the Stopp Loss to actuall Spread and maximal the Take Profit x40 to Spread Points. -Recomment  M5 -minimum 1000$/€ ...Lot 1 in first Week Strong Code for Err
FREE
IIIDinoIIIIIPendelIII
Niklas Templin
Experts
THE_____ IIIDinoIIIIIPendelIII EA______ Set1: Price Offset: 100, Stop Loss 60, Take   Profit 2000,  "Object Chart Sub Window" 18:01- 18:03 Set2: Price Offset: 200, Stop Loss 60, Take Profit 2000,  .". Set1: Price Offset: 100, Stop Loss 60, Take Profit 2000,   Set2: Price Offset: 200, Stop Loss 60, Take Profit 2000,   Set3: Price Offset: 100, Stop Loss 60, Take Profit 1000,   Set4: Price Offset: 200, Stop Loss 60, Take Profit 1000,   Indize: DE40  “FTMO" "E8" Recomment Broker THIS EA „IIIDINOI
FREE
Plate EA Version
Niklas Templin
Experts
THE PLATE EA IC Market or FTMO Recomment Broker. This EA „PLATE“ BUY and SELL in one.  Only DE40 with this Standart Settings (You can Change the Take Profit to 500 for other Endpoints or the Stopp Loss to 60 or higher) M1, M5, M15, M30, H1. Minumum 1000$/€ ...Lot 1 in first Week. The EA work with a small Stop Loss and a good Take Profit Risk Ratio. When you a undecided or have any Question write me a Message.
FREE
Three Sixty Dollar EA super unlimited Default BUY
Niklas Templin
Experts
Three Sixty Dollar EA   IC Market Recomment Broker -THIS EA ONLY BUY -only DE40 -minimum 3000$/€ ...Lot 1-5 -M1 -maximal 30min per Day Robot Worktime Version 1 BUY only -this EA only BUY Trade only on the DE40 indices - Don't close trades the robot will close everything automatically on point. -The maximum working time of the robot is 30 minutes since the broker has a maximum of trading messages per day Test the trading news per day with your broker first with a demo account or read about it i
FREE
Long Term Buy Trades
Niklas Templin
5 (1)
Experts
Long Term Buy  Set1: TP/SL20kpip. Set2: TP/SL10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4: TP/SL 2k pip. Set5: TP/SL 500pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works only with fixed Lot and buy. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis