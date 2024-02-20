RaysFX Candlestick Signals
RaysFX Candlestick Signals è un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading su MT4. Questo indicatore personalizzato è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire segnali di trading precisi e tempestivi basati su specifiche configurazioni di candele e l’indicatore RSI.
Caratteristiche principali:
-
Segnali di acquisto e vendita: L’indicatore genera segnali di acquisto e vendita basati su specifiche configurazioni di candele e valori dell’indicatore RSI. Questi segnali possono aiutarti a identificare potenziali opportunità di trading.
-
Notifiche personalizzabili: Puoi scegliere di ricevere avvisi, notifiche o e-mail quando si verifica un segnale di trading. Questo ti permette di rimanere sempre aggiornato sulle opportunità di trading, anche quando non stai guardando direttamente i grafici.
-
Visualizzazione grafica: L’indicatore visualizza i segnali di trading direttamente sul grafico, rendendo facile e intuitivo capire quando e dove si sono verificati i segnali.