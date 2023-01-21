Apex Trader MT4

推出促銷： 僅售 5 份，售價 199 美元

介紹我們外匯交易機器人系列的最新成員 - Apex Trader 。

Apex Trader 利用多年創建專家顧問的經驗開發而成，是外匯市場的強大交易工具。

作為一名開發者，我投入了大量的時間和資源來研究和創造這個機器人。

我一直在使用各種不同的策略，包括均值回歸和趨勢跟踪，以確保 Apex Trader 能夠適應任何市場條件。

結果是機器人能夠應對最具挑戰性的市場條件。





Apex Trader 專門從事 AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD 貨幣對交易，利用具有可變止盈水平的智能網格系統。

該機器人還具有安全措施，可防止賬戶爆倉，這通常是網格系統的風險，使其成為各級交易者的合適選擇。

智能網格系統允許 Apex Trader 開多個頭寸，增加從趨勢中獲利的機會。

它還使用智能管理止盈水平，以適應市場條件。

這可確保鎖定潛在利潤，同時將虧損風險降至最低。

這也意味著當網格變大，風險增加時，當網格成功關閉時，也會有更高的潛在回報。

因此，與風險與潛在回報相比非常高的普通網格系統不同，使用 Apex Trader， 當風險增加時，潛在回報也會顯著增加。

這為網格系統的長期可持續性提供了更高的可能性。





如何運行 EA 進行實時交易或回測：

對於回溯測試，只需在 AUDCAD、AUDNZD 或 NZDCAD M15 上運行，並使用此處提供 的 5 種可用預設之一運行 EA 。 但是禁用 OneChartSetup 進行回測。

對於實時交易，建議使用 OneChartSetup，並運行 1 個 EURUSD M15 圖表以從 1 個圖表自動執行所有優化的貨幣對。

該 EA 針對 2020-2023 年期間進行了優化，但也已確認 2016-2020 年期間的樣本外測試。

請閱讀手冊





有關設置風險的重要信息：

低於 2000$ 的賬戶 -> 使用“超保守網格集”，LotsizeStep=2000 或更大



賬戶餘額介於 2000 美元和 5000 美元之間 -> 使用“保守網格”設置，LotsizeStep = 3000 或更大

賬戶餘額介於 5000 美元和 15000 美元之間 -> 使用“高架網格”集，LotsizeStep = 4000 或更大

賬戶餘額大於 15000$ -> 使用“最優網格”集，LotsizeStep = 15000 或更大

極端設置（5K 或更大的賬戶）：你更喜歡賭博而不是交易，並且目標是極端結果 -> 使用“最佳網格”設置，其中 LotsizeStep = 5000

在將設置應用於真實賬戶之前，最好先對設置進行回測



