NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer

NSA Prop Firm Robot EA für MT4 ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der speziell für Trader optimiert ist, die Prop Firm Challenges wie FTMO, MyForexFunds oder FundedNext bestehen wollen. Ich habe diesen EA persönlich über mehrere Wochen hinweg getestet und war beeindruckt, wie effizient er Rentabilität und Risiko ausbalanciert - ein Schlüsselfaktor für jede Funded Account Strategie.

Der EA arbeitet mit strenger Drawdown-Kontrolle und stetiger Gewinnakkumulation. Was den NSA Prop Firm Robot EA von anderen automatisierten Systemen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, geringe Schwankungen des Eigenkapitals aufrechtzuerhalten und dennoch ein beständiges Wachstum zu erzielen. In Backtests zeigte das System eine glatte Equity-Kurve mit minimalen Drawdowns, was auf eine starke interne Kapitalmanagement-Logik hinweist.

NSA Prop Firm Robot EA Empfohlene Einstellungen

  • Währungspaare: EURUSD , XAUUSD (Gold), NAS100
  • Zeitrahmen: M30 - H1
  • Mindesteinlage: $200 (oder Standard-Prop-Konto-Mindestbetrag)
  • Hebelwirkung: 1 :100 oder höher
  • Kontotyp: ECN oder Prop-Firm-kompatibles Konto
  • Risikolevel: Niedrig bis mittel (geeignet für 5-10% Drawdown-Limits)

Nach meiner Erfahrung lieferten EURUSD M30 und XAUUSD H1 die stabilste Performance, während NAS100 ein schnelleres Wachstum, aber eine etwas höhere Volatilität lieferte. Der EA ist mit allen wichtigen Brokern kompatibel und arbeitet nahtlos mit FTMO-Regeln, wenn er richtig konfiguriert ist.

Eigenschaften von NSA Prop Firm Robot EA für MT4

Der NSA Prop Firm Robot EA wurde mit einem Ziel entwickelt - die Herausforderungen der Finanzierung zu bestehen, indem er sich an ein strenges Risikomanagement hält. Nach mehreren Vorwärtstests haben sich die folgenden Merkmale herauskristallisiert:

  • FTMO-kompatible Risikokontrolle: Der EA respektiert sowohl tägliche als auch allgemeine Drawdown-Limits automatisch.
  • Intelligenter Einstiegsalgorithmus: Identifiziert momentumbasierte Setups mit Bestätigung durch Volatilitätszonen.
  • Automatischer Stop-Loss und Take-Profit: Jeder Handel wird durch dynamische Risikoniveaus geschützt, die auf der aktuellen ATR (Average True Range) basieren.
  • Tägliche Gewinnziel-Logik: Sobald das Gewinnziel erreicht ist, stoppt der EA den Handel für den Tag, um unnötiges Risiko zu vermeiden.
  • Equity Protection System: Pausiert neue Trades, wenn das Eigenkapital unter einen vordefinierten Prozentsatz fällt.
  • Prop-Friendly Configuration: Speziell entwickelt , um Prop-Firm-Phasen mit Konsequenz statt Aggression zu überstehen.
  • Plug-and-Play-Setup: Funktioniert sofort nach dem Auspacken, bietet aber dennoch Anpassungsmöglichkeiten für erfahrene Händler.

Ich fand das System sehr diszipliniert in der Ausführung - es übertreibt selten und hält logische Abstände zwischen den Eingängen ein. Der Spread-Filter funktioniert ebenfalls gut und verhindert Trades in Zeiten geringer Liquidität.

Strategie

Die Strategie hinter NSA Prop Firm Robot ist ein hybrider Ansatz, der den Momentum-Handel mit der Logik der Trendfortsetzung kombiniert. Er identifiziert wichtige Marktzonen, führt Trades an Retracement-Punkten aus und steigt bei strukturierten Gewinnzielen aus.

Der EA verwendet ein volatilitätsadaptives Modell, d. h. er reagiert bei ruhiger und bei auffälliger Nachrichtenlage unterschiedlich. Zum Beispiel:

  • Während stabiler Sitzungen (London oder New York) baut er Gewinne schrittweise durch präzise Einstiege auf.
  • Während volatiler Sitzungen begrenzt es die Handelshäufigkeit und gibt dem Schutz Vorrang vor dem Gewinn.

Bei meinen Tests schnitt er in direktionalen Märkten - sowohl in moderaten Aufwärts- als auch in Abwärtstrends - am besten ab, während er in flachen oder unruhigen Phasen konservativ blieb. Dieses Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive macht ihn ideal für Prop-Herausforderungen, bei denen Beständigkeit wichtiger ist als der reine Gewinn.

Handelssignale

Der NSA Prop Firm Robot verwendet eine intelligente Handelsfilterung, um sicherzustellen, dass nur hochwertige Setups ausgeführt werden.

  • Kaufsignal: Wird ausgelöst , wenn das kurzfristige Kursmomentum mit der Trendrichtung übereinstimmt und die Volatilität abnimmt, wodurch ein Einstiegsfenster signalisiert wird.
  • Verkaufssignal: Wird ausgelöst , wenn der Kursverlauf das Umkehrpotenzial unter starkem Momentumdruck bestätigt.
  • Ausstiegslogik: Der EA schließt Positionen, sobald voreingestellte Gewinnziele oder Trailing Stops erreicht werden, um emotionale oder späte Ausstiege zu vermeiden.
  • Sicherheitspause: Deaktiviert den Handel automatisch , wenn tägliche Verlustlimits oder Spread-Schwellenwerte überschritten werden.

In meinen Backtests erzielte das System ein durchschnittliches monatliches Wachstum von 2-4 % bei einem maximalen Drawdown von weniger als 5 %, wodurch es sich gut für die Bedingungen von Prop Firm eignet.

Fazit

Nach ausgiebiger praktischer Anwendung kann ich mit Zuversicht sagen, dass der NSA Prop Firm Robot EA für MT4 einer der diszipliniertesten und ausgewogensten EAs ist, die ich für FTMO- und Prop Firm-Herausforderungen getestet habe. Er priorisiert die Sicherheit und die Einhaltung von Regeln, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Der EA funktioniert am besten auf EURUSD und Gold und passt sich gut an strukturierte Marktbedingungen an. Er strebt nicht nach extremen Gewinnen, sondern baut mit minimalem emotionalen Einsatz kontinuierlich Eigenkapital auf - genau das, was Prop Trader brauchen.

NSA Prop Firm Robot EA ist eine verlässliche Wahl für Händler, die es ernst meinen, die Herausforderungen eines finanzierten Kontos zu bestehen. Seine eingebauten Sicherheitsebenen, die Eigenkapitalkontrolle und die anpassungsfähige Strategie machen ihn zu einem professionellen Werkzeug für beständiges, risikoarmes Wachstum.

Auswahl:
Chin85
56
Chin85 2023.06.25 14:49 
 

Poor customer service. No settings advised or given. Ea does not work. Don’t waste your time.

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3301
Antwort vom Entwickler Tshivhidzo Moss Mbedzi 2023.06.25 19:37
We are sorry for what you went through. But we never received a message single message from you so we advise you to message us and we will tell you how it works and the settings.
Antwort auf eine Rezension