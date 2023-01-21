Apex Trader MT4
- Experts
- Profalgo Limited
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 30 maggio 2023
- Attivazioni: 10
PROMOZIONE LANCIO:
- Solo 2 copie disponibili a 199 $
- Prezzo finale: 999$
- NOVITÀ: acquista ora e ricevi 1 EA gratis! (per 2 account commerciali)
Risultati in tempo reale:
https://www.mql5.com/en/signals/1836525high risk account
Ti presentiamo l'ultima aggiunta alla nostra linea di robot per il forex trading: l'Apex Trader .
Sviluppato utilizzando anni di esperienza nella creazione di consulenti esperti, Apex Trader è un potente strumento di trading per il mercato forex.
Come sviluppatore, ho dedicato molto tempo e risorse alla ricerca e alla creazione di questo robot.
Ho utilizzato una varietà di strategie diverse, tra cui mean-reversion e trend following, per garantire che Apex Trader sia in grado di adattarsi a qualsiasi condizione di mercato.
E il risultato è un robot in grado di gestire anche le condizioni di mercato più difficili.
Apex Trader è specializzato nel trading delle coppie di valute AUDCAD, AUDNZD e NZDCAD, utilizzando un sistema smart grid con livelli di take-profit variabili.
Il robot dispone anche di misure di sicurezza per evitare di far saltare in aria il conto, che di solito è il rischio con i sistemi a griglia, rendendolo una scelta adatta per i trader di tutti i livelli.
Il sistema smart grid consente ad Apex Trader di aprire più posizioni, aumentando le possibilità di trarre profitto dal trend.
Utilizza anche una gestione intelligente dei livelli di take-profit, che si adatta alle condizioni del mercato.
Ciò garantisce che i potenziali profitti siano bloccati, riducendo al minimo il rischio di perdere denaro.
Significa anche che quando una rete diventa più grande e il rischio aumenta, c'è anche una ricompensa potenziale molto più alta quando una rete viene chiusa con successo.
Quindi, a differenza dei normali sistemi di rete, dove il rischio è molto alto rispetto alla potenziale ricompensa, con Apex Trader, quando il rischio aumenta, anche la potenziale ricompensa aumenta in modo significativo.
Ciò offre probabilità molto più elevate di sostenibilità a lungo termine per un sistema di rete.
Come eseguire l'EA per il trading dal vivo o il backtest:
per il backtest, esegui semplicemente AUDCAD, AUDNZD o NZDCAD M15 ed esegui l'EA con uno dei 5 preset disponibili, disponibili qui . Ma disabilita OneChartSetup per il backtest.
Per il trading dal vivo, si consiglia di utilizzare OneChartSetup ed eseguire semplicemente 1 grafico EURUSD M15 per eseguire automaticamente tutte le coppie ottimizzate da 1 grafico.
Questo EA è ottimizzato per il periodo 2020-2023, ma i test fuori campione sono stati confermati anche per il periodo 2016-2020.
Si prega di leggere il manuale
Informazioni importanti sull'impostazione del rischio:
- Conti inferiori a 2000$ -> utilizza il "grid set ultra conservativo", LotsizeStep=2000 o superiore
- Saldo del conto tra 2000 $ e 5000 $ -> usa il set "griglia conservativa", LotsizeStep = 3000 o superiore
- Saldo del conto tra 5000 $ e 15000 $ -> usa il set "griglia elevata", LotsizeStep = 4000 o superiore
- Saldo del conto superiore a 15000 $ -> usa il set "griglia ottimale", LotsizeStep = 15000 o superiore
- Configurazione estrema (account 5K o più grandi): ti piace il gioco d'azzardo più del trading e miri a risultati estremi -> usa il set "Griglia ottimale", con LotsizeStep=5000
- È sempre meglio eseguire un backtest della configurazione, prima di applicare tale configurazione su un account live
