Synapse Trader MT4

Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet

Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Synapse Trader ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales Netzwerk, das denkt, vorhersagt und sich weiterentwickelt.

Mission von Synapse Trader

Synapse Trader wurde entwickelt, um das volle Potenzial neuronaler Netzwerke im Trading zu nutzen. Es bietet Tradern ein Tool, das den Markt tiefer analysiert als je zuvor und dabei hilft, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage hunderter Faktoren zu treffen. Das ist nicht nur ein Algorithmus – es ist das neuronale Gehirn des Tradings.

Hauptmerkmale:

Synaptic Neural Core™: Eine leistungsstarke multilayer-neuronale Netzwerkarchitektur, die versteckte Muster erkennt, Marktzyklen analysiert und mit jedem Trade genauer wird.

Dynamic Neural Evolution: Diese Technologie passt das Netzwerk an Marktschwankungen an, analysiert komplexe Muster, erkennt emotionale Trends und reagiert auf zeitliche Veränderungen.

Temporal Neural Memory (TNM): Speichert Schlüsselmomente vergangener Marktereignisse und nutzt sie für zukünftige Prognosen, unter Berücksichtigung langfristiger Trends und historischer Daten.

Strategie-Module:

Gold Precision Module (XAU/USD): Entwickelt speziell für den Gold-Dollar-Handel. Erkennt Muster, analysiert Volatilität und liefert präzise Anpassungen für diesen dynamischen Markt.

Euro Insight Module (EUR/USD): Optimiert für das Währungspaar EUR/USD. Feinabstimmung der Strategien für zuverlässige Performance in der weltweit meistgehandelten Paarung.

Sterling Dynamics Module (GBP/USD): Konzentriert auf GBP/USD, mit spezifischen Anpassungen für die Volatilität und Marktcharakteristiken dieses Paares.

Technische Spezifikationen:

Handelspaare: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD Zeitrahmen: H1

H1 Mindestkapital: 200 USD

200 USD Empfohlener Kontotyp: ECN oder Raw Spread

ECN oder Raw Spread Hebelwirkung: 1:30 bis 1:1000

Besonderheiten:

Jede Position ist durch einen Stop Loss geschützt.

Automatische Lot-Berechnung für optimales Risikomanagement.

Einfache Installation mit Voreinstellungen, die für die meisten Broker optimiert sind.

Testergebnisse stimmen perfekt mit der Live-Performance überein.

Kompatibel mit allen proprietären Trading-Firmen.

Geeignet für Anfänger und erfahrene Trader gleichermaßen.

Unterstützt von Synaptic Neural Core™ und arbeitet reibungslos mit jedem Broker zusammen.

Hinweis: Obwohl vergangene Ergebnisse das Potenzial des Systems zeigen, können zukünftige Ergebnisse je nach Marktbedingungen variieren.







