Aklamavo Market Sessions Monitor-EA (Expert Advisor) es unPanel de Horas de Mercado de Bolsa Global para MetaTrader 5. Proporciona una visualización completa del estado de apertura y los horarios de negociación de las 7 principales bolsas de valores de todo el mundo.

El EA crea un tablero en tiempo real que muestra si cada bolsa de valores es actualmente:

ABIERTA ( fondo verde)

CERRADA ( fondo rojo)

PRE-MERCADO ( fondo verde claro)

POST-MERCADO ( fondo rosa claro)

Características únicas:

Indicador de progreso - Muestra el % de finalización de la sesión de negociación cuando está abierto Temporizador de Próximo Evento - Cuenta atrás para la apertura/cierre del mercado en horario ampliado Opciones de alineación: puede colocar el panel de control a la izquierda o a la derecha del gráfico. Bloques clicables - Visualización interactiva con información detallada al hacer clic Estética limpia - Diseño visual profesional y fácil de leer