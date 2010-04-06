Aklamavo Market Sessions Monitor

Aklamavo Market Sessions Monitor-EA (Expert Advisor) es unPanel de Horas de Mercado de Bolsa Global para MetaTrader 5. Proporciona una visualización completa del estado de apertura y los horarios de negociación de las 7 principales bolsas de valores de todo el mundo.

El EA crea un tablero en tiempo real que muestra si cada bolsa de valores es actualmente:

  • ABIERTA ( fondo verde)

  • CERRADA ( fondo rojo)

  • PRE-MERCADO ( fondo verde claro)

  • POST-MERCADO ( fondo rosa claro)

Características únicas:

  1. Indicador de progreso - Muestra el % de finalización de la sesión de negociación cuando está abierto

  2. Temporizador de Próximo Evento - Cuenta atrás para la apertura/cierre del mercado en horario ampliado

  3. Opciones de alineación: puede colocar el panel de control a la izquierda o a la derecha del gráfico.

  4. Bloques clicables - Visualización interactiva con información detallada al hacer clic

  5. Estética limpia - Diseño visual profesional y fácil de leer

Lógica de horas de mercado:

Pre-Mercado: Horario ampliado antes de la apertura oficial

Horario regular: Sesión oficial de negociación

Post-Mercado: Horario ampliado después del cierre oficial

Cerrado: Fuera del horario de negociación

Características principales:

1. Cobertura mundial (7 bolsas principales):

  • Nueva York ( NYSE/NASDAQ) - USD

  • Londres ( LSE) - GBP

  • Toronto ( TSX) - CAD

  • Tokio ( TSE) - JPY

  • Sydney ( ASX) - AUD

  • Auckland ( NZX) - NZD

  • Zúrich ( SIX) - CHF

2. Diseño visual del panel de control:

  • Cuadrícula 3x3 ( 7 bolsas dispuestas en 3 columnas)

  • Bloques codificados por colores para cada bolsa en función de su estado

  • Texto grande y claro que muestra el nombre de la ciudad, el nombre de la bolsa y la hora local

  • Indicadores de estado: ABIERTO/CERRADO/PRE-MKT/POST-MKT

  • Porcentaje de avance para los mercados abiertos

  • Temporizadores de cuenta atrás para los periodos previos y posteriores al mercado

3. Opciones de personalización:

  • Colores de fondo para el cuadro de mandos, la leyenda y el cuadro de estado

  • Colores de estado ( abierto, cerrado, pre-mercado, post-mercado)

  • Color del texto y configuración de la fuente ( tamaño y tipo de letra)

  • Posicionamiento ( coordenadas X/Y, alineación derecha/izquierda)

  • Dimensiones del bloque ( anchura y altura)

  • Conmutación de visualización de horario ampliado(muestra los periodos pre/posmercado)

4. Componentes adicionales:

  • Leyenda de divisas - Muestra los símbolos de las divisas para cada bolsa

  • Leyenda de estado - Explica la codificación por colores de los estados del mercado

  • Visualización de la hora delbroker - Muestra la hora actual del broker/servidor

  • Indicador de actualización - Muestra "Actualizaciones cada segundo"

5. Funciones interactivas:

  • Funcionalidad de clic - Haga clic en cualquier bloque de bolsa para ver información detallada en un cuadro de comentarios

  • Actualizaciones en tiempo real - Se actualiza cada segundo

  • Diseño adaptable - Ajusta la posición cuando se cambia el tamaño del gráfico

Casos prácticos de uso:

Para operadores de Forex:

  • Identifique cuándolos flujos del mercado de valores podrían afectar a los pares de divisas

  • Correlacionarlas horas del mercado de valores con la volatilidad de las divisas

  • Planificar operaciones en torno alas principales aperturas/cierres del mercado

Para operadores de bolsa (CFD):

  • Seguirla actividad de los mercados mundiales

  • Superviselos horarios de negociación ampliados para detectar la actividad previa y posterior al mercado.

  • Identifiquelos solapamientos de las sesiones bursátiles ( por ejemplo, solapamiento Londres/Nueva York).


Productos recomendados
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilidades
Axilgo Pip Piper CoPilot Eleve su juego de trading con el Axilgo Pip Piper CoPilot, el primero de nuestra revolucionaria serie Pip Piper. Este conjunto de herramientas todo incluido está meticulosamente diseñado para traders serios, centrándose en áreas clave como la Gestión de Riesgos, la Gestión de Operaciones, el Cumplimiento de las Reglas de la Firma y la Gestión Avanzada de Cuentas . Con CoPilot, no sólo está invirtiendo en una herramienta, sino que está adquiriendo un socio estratégico en
FREE
Steady Gain Protector
Kuldeep Pradeep Nikam
Asesores Expertos
Steady Gain Protector es una versión básica simplificada del sistema de negociación Gold Rocket HFT. Está diseñado para usuarios que desean una experiencia básica de trading automatizado con parámetros fijos y funcionalidad limitada. Este Asesor Experto sólo abre posiciones de COMPRA , utilizando un doble cruce de la Media Móvil Exponencial (EMA) combinado con la confirmación del impulso del precio a corto plazo. El sistema está pensado para cuentas pequeñas y operadores que prefieren una estru
FREE
Volume Profile Fixed Range MT5
Mihails Babuskins
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario. Descargue la versión MT4 aquí. Indicador de Perfil de Volumen Una herramienta funcional y útil que puede mejorar su plan de trading. Este indicador calcula el volumen en los niveles de precios (el típico indicador de volumen sólo muestra los volúmenes de las velas). Con el volumen de los niveles de precios, puede identificar áreas importantes que tienen el potencial de revertir. También puede ver e
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indicadores
El indicador de zona de oferta y demanda es una herramienta potente y fácil de usar diseñada para ayudar a los operadores a identificar zonas críticas de oferta y demanda en el gráfico. Estas zonas pueden proporcionar información valiosa sobre posibles retrocesos del mercado, rupturas y niveles de precios importantes en los que es probable que los compradores o vendedores tomen el control. El mejor Gestor de Operaciones GRATUITO . Si desea crear su propia cobertura o estrategias de cuadrícula si
FREE
Volume Horizon
Denys Babiak
Indicadores
Volume Horizon es un indicador de volumen horizontal que le permite observar la densidad de los volúmenes de los participantes en el mercado a lo largo de varios intervalos de precio y tiempo. Los histogramas de volumen pueden construirse a partir de ondas de mercado ascendentes o descendentes, así como de barras individuales. Esta herramienta permite determinar con mayor precisión los puntos de entrada o salida, basándose en los niveles de volúmenes máximos o en los precios medios ponderados p
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicadores
El conocimiento de la fuerza y la debilidad de cada divisa es vital para todo operador de Forex. Nuestro indicador Currency Strength Meter mide la fortaleza de ocho divisas principales (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) mediante el indicador Relative Strength Index, también conocido como RSI. El indicador Currency Strength Meter le muestra, de forma sencilla y rápida, cuándo una divisa está sobrevendida, sobrecomprada o en "zona normal". De este modo, podrá identificar qué divisa es la má
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Indicadores
Buyer Seller Arrows – ¡Opera con confianza! Descubre una herramienta revolucionaria para el análisis visual de la fuerza de compradores y vendedores en todos los marcos temporales – desde M1 hasta MN1. Este indicador te ofrece una visión instantánea de la dinámica del mercado mediante porcentajes y flechas codificadas por colores. Funciones principales: Flechas verdes hacia arriba = dominio de los compradores Flechas rojas hacia abajo = dominio de los vendedores Porcentaje de fuerza para c
Server Timer
Ariesnyne Sanday
Indicadores
Reloj Servidor Versión: 1.2 El indicador de reloj de tiempo del servidor es una herramienta ligera y visualmente atractiva para mostrar la fecha y hora actuales del servidor directamente en el gráfico. Este indicador se actualiza dinámicamente cada segundo y ofrece las siguientes características: Apariencia personalizable : Ajuste el color de la fuente, el color de fondo y el tamaño de la fuente para que coincida con el tema de su gráfico. Visualización del día y la hora : Muestra el día, la fe
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
El Smart FVG Statistics Indicator es una potente herramienta de MetaTrader 5 diseñada para identificar, seguir y analizar automáticamente los Fair Value Gaps (FVGs) en sus gráficos. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? ¡Házmelo saber en un comentario! Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :) Pruebe "The AUDCAD Trader ": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Características principales Detección avanzada de brechas en el valor razonable Identificación a
FREE
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Indicadores
Zona estratégica tocada x3, x4, x5 veces    |   TP1/TP2/TP3 en  puntos  o  valor   |   Verifique visualmente la seguridad de su relación Riesgo/Recompensa Indicador sin repintado y sin retraso - Ideal para trading manual y automático - Adecuado para todos los activos y todos los marcos temporales Oferta por tiempo limitado  luego vuelve a >> $99  Después de la compra, contácteme  para configuraciones recomendadas y personalizadas [ Versión MT5  -  MT4  | Consulte nuestras otras 3 herramientas p
Algo Smart Flow Structure Indicator
LORAMA, S.R.L.
Indicadores
www tradepositive .lat ALGO Smart Flow Structure Indicator El indicador ALGO Smart Flow Structure Indicator está diseñado para traders serios que utilizan estructura de Mercado objetiva. Olvídate del ruido y de los indicadores lentos; esta herramienta te proporciona una visión cristalina y sin ambigüedades de los rompimientos estructurales en cualquier temporalidad. Basado en las rigurosas reglas de la metodología ALGO Smart Flow, el indicador filtra la estructura interna y solo te muestra
FREE
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Volumen Estructura Nexus MT5 Volume Structure Nexus es un indicador avanzado que combina el análisis del volumen institucional con el análisis de la estructura del mercado para MetaTrader 5. Esta herramienta proporciona una visión completa del comportamiento del volumen y la estructura de precios. Características principales Análisis avanzado de volumen - Detección de acumulaciones y distribuciones significativas - Análisis del flujo de volumen en tiempo real - Indicadores de volumen instituc
SuperIndices MT5
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Este indicador de clusters es la versión para MT5 de SuperIndices para MT4. Permite procesar clusters mixtos, donde se pueden incluir símbolos de varios mercados. Por ejemplo, puede manejar Forex, índices, CFDs, spot al mismo tiempo. El número de líneas visibles ha aumentado a 16. Se puede activar una regla interactiva para medir la fuerza de las señales en el historial. El indicador crea un conjunto de indicadores de clúster incrustados (CCFpExtraIndices) con períodos cuidadosamente seleccionad
RiskGuardian
Lukas Adamec
Utilidades
Risk Guardian - Máxima protección del capital y de las pérdidas Proteja su capital. Sea disciplinado. Opere de forma más inteligente. Risk Guardian es una potente utilidad que ayuda a los operadores a controlar automáticamente el riesgo diario y asegurar los beneficios basados en la equidad. Diseñado para MetaTrader 5, es ligero, eficiente y extremadamente fácil de usar. Características principales: Límite de Drawdown diario (basado en %) Objetivo de equidad absoluta (por ejemplo, dejar de ope
SyntheticIndices
Stanislav Korotky
Indicadores
El indicador compara las cotizaciones de un símbolo determinado y una cotización sintética calculada a partir de dos símbolos de referencia especificados. El indicador es útil para comprobar el comportamiento de los símbolos Forex a través de los índices bursátiles correspondientes y detectar su convergencia/divergencia, lo que puede pronosticar futuros movimientos de precios. La idea principal es que todos los índices bursátiles cotizan en determinadas divisas y, por lo tanto, muestran correlac
Price Alerts Advanced Price Target Notifications
Elsayed Mohamed Kamal Elsayed Abdelwadod
Indicadores
Alertas de precios - Notificaciones avanzadas de objetivos de precios No vuelva a perderse ningún nivel de precios importante. Price Alert Pro permite a los operadores: - Establecer un número ilimitado de alertas de precios objetivo - Recibir notificaciones instantáneas de escritorio y móvil - Seguir visualmente el progreso hacia cada objetivo - Personalizar los sonidos y frecuencias de las alertas - Gestionar todas las alertas desde un panel intuitivo Perfecto para: - Operadores de ruptura
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Commodity Channel Index (CCI). Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. Además, el panel puede enviar notificaciones cuando se cruzan niveles de sobrecompra y sobreventa. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner MTF. La clave para ocultar el panel del gráfico es "D" de forma predeterminada. Parámetros CCI Period — período promedio. CCI Applied price — tipo de
MT5PythonIndicatorExporter
Joao Paulo Euko
Utilidades
Hola a ti, ¡necesito tu ayuda! Sé mi mecenas, ¡hagámoslo posible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Canal: Versión en inglés - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Versión en portugués - Versão Português : https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Versión gratuita con 5 indicadores: https://www.mql5.com/en/market/product/57574 Esta versión tiene 38 indicadores, 5 de la versión g
FREE
Data Downloader For MT5
Mounir Cheikh
Utilidades
Esta herramienta le permitirá exportar los datos Históricos (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen) de cualquier instrumento financiero presente en su MetaTrader 5. Puede descargar múltiples Símbolos y TimeFrames en el mismo archivo csv. Además, puede programar la frecuencia de descarga (cada 5 minutos, 60 minutos, etc.). No es necesario abrir muchos gráficos para obtener los últimos datos, la herramienta descargará los datos directamente. El archivo CSV se almacenará en la carpeta: \MQL5\Fi
Bullhouse Marketprofile
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indicadores
Bullhouse MarketProfile Descripción El indicador MarketProfile recoge y distribuye el volumen negociado en diferentes niveles de precios, creando un histograma horizontal que destaca las áreas de interés institucional. C ómo ayuda en la negociación Ayuda a los operadores a identificar zonas de fuerte soporte y resistencia, zonas de equilibrio y puntos de control (POC), ofreciendo una visión de dónde están más activos los participantes en el mercado. ️ Cómo utilizarlo Establezca el ran
Zephir Breakout
Bernardo Rippe Di Dio Castagna
Indicadores
Zephir Poder Indicador v1.30 - Breakout Señal y Estadísticas Herramienta para MetaTrader 5 Estrategia completa Guía en la compra - Trader con trayectoria y 8 años de experiencia. COPIA EXTRA PARA LA VISTA DE COMERCIO PARA ESTE INDICADOR Zephir Power Indicator v1.30 es una herramienta de detección de rupturas de alto rendimiento para MT5 que identifica puntos de entrada alcistas y bajistas precisos basados en rupturas del cuerpo de la vela, filtros ATR y confirmación de tendencia opcion
Fixed Volume Profile
Carlos Pascual Perez Maturano
Indicadores
Este indicador, titulado "Fixed Volume Profile.mq5", es una herramienta personalizada para MetaTrader 5 (MQL5) diseñada para calcular y visualizar un perfil de volumen (Volume Profile) en un rango fijo de tiempo definido por el usuario. El perfil de volumen muestra la distribución del volumen negociado en diferentes niveles de precio durante un período específico, ayudando a identificar zonas de alta actividad (como el Punto de Control o POC) y áreas de soporte/resistencia basadas en el volumen.
Visual Trend Flux Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Analizador visual del flujo de tendencias: Su guía definitiva para el impulso del mercado Descubra una forma más clara e intuitiva de ver las tendencias y el impulso del mercado con el Analizador Visual de Flujo de Tendencia. Este potente indicador para MetaTrader 5 está diseñado para eliminar el ruido del mercado y proporcionarle una representación visual clara de la fuerza de la tendencia y los posibles retrocesos. Deje de adivinar la dirección del mercado y comience a tomar decisiones inform
TakVWAP
Oscar Alejandro Palacios Aranguiz
5 (1)
Indicadores
tak.VWAP – Precio Promedio Ponderado por Volumen Indicador VWAP confiable y liviano, diseñado para traders que necesitan flexibilidad y claridad visual. Características principales: Dos modos de cálculo: VWAP móvil: basado en un número configurable de velas. VWAP diario: se reinicia automáticamente al comenzar cada día de trading. Línea completamente personalizable : color, grosor, visibilidad y estilo. Inputs organizados por grupos para facilitar su uso. Compatible con EAs : expone su buffer
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
Indicadores
AutoLevelsPro — un indicador que analiza los datos de precios y marca automáticamente zonas de soporte y resistencia . Está diseñado especialmente para trabajar en timeframes bajos , siendo óptimo en el gráfico de 15 minutos , donde el mercado muestra sus reacciones más dinámicas. Datos utilizados: High — precio máximo de la vela Low — precio mínimo de la vela Close — usado para el cálculo del ATR Marca temporal de cada vela para ubicar las zonas con precisión ️ Proceso de anális
Order Blocks Scan MT5
Reza Aghajanpour
5 (1)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los marcos de tiempo de exploración con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento : Sólo 4 de 5 copia es de 35 $. *** Contacta conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Order Block group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Los bancos centrales y las instituciones financieras son los principales impulsores del mercado, el bloqueo de órdenes se considera un comportamiento del mercado que indica la acumulación de órdenes d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
News Clock
Victor Klenov
Indicadores
El navegador profesional de Noticias y Sesiones Comerciales ya está disponible en MetaTrader 5. ¡Ahora toda la información más importante del mercado está reunida en un solo dial! Noticias localizadas en la escala de tiempo. Planificar su tiempo de trabajo nunca ha sido tan fácil y cómodo ... La escala de noticias se puede cambiar un día, dos, una semana, un mes hacia adelante o hacia atrás (ver los detalles en el vídeo de corta duración). Todas las noticias se actualizan en tiempo real. Grac
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicadores
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de fuerza de divisas con panel visual Multi-Currency Strength Dashboard PRO es un indicador para MetaTrader 5 que mide en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analizando hasta 28 pares Forex (según los símbolos disponibles en su bróker). El objetivo es ofrecer una vista rápida y estructurada de la fuerza/debilidad de las divisas para ayudar a seleccionar pares para analizar (div
Ai Breakout X
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO DE UNA CUENTA REAL DE TRADING: Para garantizar una transparencia total, proporciono acceso a una cuenta de inversor en vivo, lo que le permite monitorear su rendimiento en tiempo real sin ninguna manipulación. Live signal MT5 Account:  253147390 Password:  Goldbreaker777$ Server:  Exness-MT5Real34 ¡Escríbame obligatoriamente después de la compra para recibir las instrucciones de instalación del asesor experto! Recomendamos que seamos nosotros quienes realicemos la instalación del
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Otros productos de este autor
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador proyecta velas de plazos superiores (HTF) en el gráfico actual y, opcionalmente, muestra sus líneas OHLC y las brechas de valor razonable (FVG) utilizando la lógica de 3 velas de ICT. Proyecta múltiples velas de plazos superiores. Conserva con precisión la OHLC de HTF en cualquier plazo inferior. Permite ajustar el espaciado entre las velas proyectadas. Muestra opcionalmente
FREE
Aklamavo Candle Range Premium Discount
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja las zonas de prima y descuento de una sola vela de cualquier marco temporal en su gráfico. Usted elige qué vela (actual o anterior) usando CandleOffset, y el indicador recupera automáticamente el máximo, mínimo y punto medio de esa vela. A continuación, muestra visualmente: Zona Premium (50% superior) Un rectángulo sombreado desde el punto medio de la vela hasta el má
FREE
Aklamavo ADR
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador es una sofisticada herramienta de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de rango medio diario (ADR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan los rangos de movimiento de precios esperados basados en la volatilidad diaria histórica, ayudando a los operadores a identificar posibles objetivos diarios de máximos y mínimos. ADR (Average Daily Range) = Diferencia media entre el máximo y el mínimo diarios durante un periodo determinado (por defecto: 14 días). A d
FREE
Aklamavo ICT FVGs
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor, dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador identifica y muestra Fair Value Gaps (FVG) en los gráficos de precios. Fair Value Gaps son zonas de precios donde hay un desequilibrio significativo entre la presión de compra y venta, creando "huecos" en la acción del precio. El indicador detecta dos tipos y cuándo se mitigan (tocan): FVG alcista: Cuando el mínimo de una vela está por encima del máximo de una vela dos peri
FREE
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Barra interior: Una vela que está completamente contenida dentro del rango alto-bajo de la vela anterior Barra Exterior: Una vela que envuelve completamente el rango alto-bajo de la vela anterior (también llamada "Barra Envolvente"). Barra interior Señales de consolidación : Indica indecisión/compresión del mercado Breakout Setup : A menudo precede a movimientos significativos del precio P
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 traza los marcadores de sesión ICT Killzone en el gráfico mediante líneas verticales . Traza las horas de inicio y fin de tres sesiones de negociación institucionales -Asia , Londres y Nueva York- para un número definido por el usuario de días históricos recientes. No se utilizan buffers ni trazados; en su lugar, el indicador se basa totalmente en objetos del gráfico (OBJ_VLINE) . 1. 1 . Entradas y parámetros El indicador permite una personalización completa de ca
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas de tendencia horizontales en el precio de apertura de cada trimestre (Q1-Q4) en el gráfico. Estas líneas representan visualmente los niveles de apertura trimestrales del año en curso, que los operadores suelen utilizar como soporte/resistencia o puntos de referencia. Traza automáticamente los niveles de apertura Q1-Q4 como líneas de tendencia en el gráfico. Las líneas son di
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Se trata de un motor CBDR extremadamente limpio, eficiente y bien diseñado. Calcula el rango de los distribuidores del banco central de ICT (CBDR). Utilizando sólo los cuerpos de las velas - NO las mechas (estructura abierto-cerrado). Para una ventana de tiempo definida (por ejemplo, 00:00-05:00 Nueva York). Para cada día pasado y también para hoy en tiempo real. Dibuja lo siguiente en el gráfico: Un rectángulo que muestra todo el rango del cuerpo CBDR La línea CBDR High (cuerpo superior) La lí
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal: Nivel pivote (central) Niveles de soporte S1, S2, S3 Niveles de resistencia R1, R2, R3 Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos , ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia. Modo pivote: Elija qu
FREE
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador ForexTrading Sessions es una potente herramienta visual para MetaTrader 5 que resalta las tres principales sesiones de negociación de divisas (Asia, Londres y Nueva York) en su gráfico con la línea media asiática. 1. Visualización de la sesión de negociación Sesión Asiática : 00:00 - 09:00 GMT (color azul/acuático) Sesión de Londres : 08:00 - 17:00 GMT (color magenta) Sesión de Nueva York : 13:00 - 22:00 GMT (color naranja) 2. Adaptación de la zona horaria La entrada TimeZoneShift
FREE
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador es una herramienta versátil de MetaTrader 5 que calcula y muestra los niveles de Average True Range (ATR) en su gráfico. Dibuja líneas horizontales que representan niveles de precios basados en múltiplos de ATR desde el precio de apertura diario, ayudando a los operadores a identificar potenciales zonas de soporte y resistencia. 1. Múltiples niveles ATR ATR1 : Nivel ATR estándar (por defecto: 1x ATR) ATR2 : Nivel intermedio (por defecto: 2x ATR) ATR3 : Nivel extremo (por defecto:
FREE
Aklamavo Previous Year High and Low
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador traza líneas horizontales en el gráfico que representan los precios máximos y mínimos del año anterior . Estos niveles se utilizan ampliamente en el análisis técnico como referencias principales de soporte/resistencia. Identifica automáticamente el máximo y el mínimo del año anterior . Traza líneas horizontales en el gráfico en estos niveles. Color, anchura y estilo de las líneas personalizables.
FREE
Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
Sylvester Aklamavo
Indicadores
h ttps://youtu.be /rWOUHaaBMMM El indicador lee el calendario económico incorporado de MT5 y organiza los eventos en tres carriles horizontales : Eventos de alto impacto (rojo) Eventos de impacto medio (naranja) Eventos de bajo impacto (gris ) (opcional) Cada línea se desplaza horizontalmente por el gráfico como un teletipo. Puede elegir si desea mostrarlos o no: Sólo los eventos de hoy O todos los eventos de la semana en curso Este es un tablero fundamental completo para MT5. Le ofrece: Despl
Aklamavo Multiple Premium Discount Ranges
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador de MT5 muestra zonas de precios clave de diferentes marcos temporales en su gráfico actual, ayudándole a visualizar dónde el precio podría encontrar soporte o resistencia basándose en una estructura de marco temporal superior. El indicador dibuja tres zonas de precios a partir de velas históricas seleccionadas: Zona Premium : 50% superior del rango de una vela histórica Zona de descuento : 50% inferior del rango de una vela histórica Línea media : Exactamente a medio camino entre
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario