Aklamavo Market Sessions Monitor
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Aklamavo Market Sessions Monitor-EA (Expert Advisor) es unPanel de Horas de Mercado de Bolsa Global para MetaTrader 5. Proporciona una visualización completa del estado de apertura y los horarios de negociación de las 7 principales bolsas de valores de todo el mundo.
El EA crea un tablero en tiempo real que muestra si cada bolsa de valores es actualmente:
-
ABIERTA ( fondo verde)
-
CERRADA ( fondo rojo)
-
PRE-MERCADO ( fondo verde claro)
-
POST-MERCADO ( fondo rosa claro)
Características únicas:
-
Indicador de progreso - Muestra el % de finalización de la sesión de negociación cuando está abierto
-
Temporizador de Próximo Evento - Cuenta atrás para la apertura/cierre del mercado en horario ampliado
-
Opciones de alineación: puede colocar el panel de control a la izquierda o a la derecha del gráfico.
-
Bloques clicables - Visualización interactiva con información detallada al hacer clic
-
Estética limpia - Diseño visual profesional y fácil de leer
Lógica de horas de mercado:
Pre-Mercado: Horario ampliado antes de la apertura oficial
Horario regular: Sesión oficial de negociación
Post-Mercado: Horario ampliado después del cierre oficial
Cerrado: Fuera del horario de negociación
Características principales:
1. Cobertura mundial (7 bolsas principales):
-
Nueva York ( NYSE/NASDAQ) - USD
-
Londres ( LSE) - GBP
-
Toronto ( TSX) - CAD
-
Tokio ( TSE) - JPY
-
Sydney ( ASX) - AUD
-
Auckland ( NZX) - NZD
-
Zúrich ( SIX) - CHF
2. Diseño visual del panel de control:
-
Cuadrícula 3x3 ( 7 bolsas dispuestas en 3 columnas)
-
Bloques codificados por colores para cada bolsa en función de su estado
-
Texto grande y claro que muestra el nombre de la ciudad, el nombre de la bolsa y la hora local
-
Indicadores de estado: ABIERTO/CERRADO/PRE-MKT/POST-MKT
-
Porcentaje de avance para los mercados abiertos
-
Temporizadores de cuenta atrás para los periodos previos y posteriores al mercado
3. Opciones de personalización:
-
Colores de fondo para el cuadro de mandos, la leyenda y el cuadro de estado
-
Colores de estado ( abierto, cerrado, pre-mercado, post-mercado)
-
Color del texto y configuración de la fuente ( tamaño y tipo de letra)
-
Posicionamiento ( coordenadas X/Y, alineación derecha/izquierda)
-
Dimensiones del bloque ( anchura y altura)
-
Conmutación de visualización de horario ampliado(muestra los periodos pre/posmercado)
4. Componentes adicionales:
-
Leyenda de divisas - Muestra los símbolos de las divisas para cada bolsa
-
Leyenda de estado - Explica la codificación por colores de los estados del mercado
-
Visualización de la hora delbroker - Muestra la hora actual del broker/servidor
-
Indicador de actualización - Muestra "Actualizaciones cada segundo"
5. Funciones interactivas:
-
Funcionalidad de clic - Haga clic en cualquier bloque de bolsa para ver información detallada en un cuadro de comentarios
-
Actualizaciones en tiempo real - Se actualiza cada segundo
-
Diseño adaptable - Ajusta la posición cuando se cambia el tamaño del gráfico
Casos prácticos de uso:
Para operadores de Forex:
-
Identifique cuándolos flujos del mercado de valores podrían afectar a los pares de divisas
-
Correlacionarlas horas del mercado de valores con la volatilidad de las divisas
-
Planificar operaciones en torno alas principales aperturas/cierres del mercado
Para operadores de bolsa (CFD):
-
Seguirla actividad de los mercados mundiales
-
Superviselos horarios de negociación ampliados para detectar la actividad previa y posterior al mercado.
-
Identifiquelos solapamientos de las sesiones bursátiles ( por ejemplo, solapamiento Londres/Nueva York).