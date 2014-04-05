Buyer Seller Arrows
- Indikatoren
- Oleksandr Sheyko
- Version: 3.4
- Aktivierungen: 5
🔥 Buyer Seller Arrows – Handle mit Selbstvertrauen!
Entdecke ein revolutionäres Tool zur visuellen Analyse der Stärke von Käufern und Verkäufern über alle Zeitrahmen – von M1 bis MN1. Dieser Indikator bietet dir einen sofortigen Überblick über die Marktdynamik mithilfe von farbcodierten Prozentwerten und Pfeilen.
🎯 Hauptfunktionen:
-
Grüne Aufwärtspfeile = Käuferdominanz
-
Rote Abwärtspfeile = Verkäuferdominanz
-
Prozentuale Stärke für jeden Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
-
Farbcodierung für schnelle Orientierung (hellgrün und kräftiges Rot)
📊 Funktionsweise:
-
Verfolgt das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck
-
Nutzt EMA- und SMA-Berechnungen zur Messung der Stärke
-
Zeigt die Trenddominanz in Echtzeit
-
Hilft dabei, optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren
💡 Warum Trader ihn lieben:
-
Extrem klare Visualisierung – keine komplizierten Charts, nur reine Marktkraft
-
Schnelle Entscheidungen – perfekt für Scalping und Swing-Trading
-
Vollständig anpassbar – passe die Parameter deinem Handelsstil an
-
Hervorragende Ergänzung zu anderen Indikatoren zur Bestätigung von Signalen