🔥 Buyer Seller Arrows – Handle mit Selbstvertrauen!

Entdecke ein revolutionäres Tool zur visuellen Analyse der Stärke von Käufern und Verkäufern über alle Zeitrahmen – von M1 bis MN1. Dieser Indikator bietet dir einen sofortigen Überblick über die Marktdynamik mithilfe von farbcodierten Prozentwerten und Pfeilen.

🎯 Hauptfunktionen:

  • Grüne Aufwärtspfeile = Käuferdominanz

  • Rote Abwärtspfeile = Verkäuferdominanz

  • Prozentuale Stärke für jeden Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • Farbcodierung für schnelle Orientierung (hellgrün und kräftiges Rot)

📊 Funktionsweise:

  • Verfolgt das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck

  • Nutzt EMA- und SMA-Berechnungen zur Messung der Stärke

  • Zeigt die Trenddominanz in Echtzeit

  • Hilft dabei, optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren

💡 Warum Trader ihn lieben:

  • Extrem klare Visualisierung – keine komplizierten Charts, nur reine Marktkraft

  • Schnelle Entscheidungen – perfekt für Scalping und Swing-Trading

  • Vollständig anpassbar – passe die Parameter deinem Handelsstil an

  • Hervorragende Ergänzung zu anderen Indikatoren zur Bestätigung von Signalen


