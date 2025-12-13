The Abyss Weaver MT5

Der Abyss-Weber: Ein adaptives Gittersystem

Produktübersicht

Der Abyss Weaver ist ein Expert Advisor (EA), der auf der Grundlage einer flexiblen Grid- und Martingale-Strategie entwickelt wurde. Seine Kernlogik basiert auf der Mean-Reversion-Eigenschaft des AUDCAD-Währungspaares.

Das System ist ausschließlich für das AUDCAD-Paar optimiert.

Mechanismus der Funktionsweise

Der Abyss Weaver arbeitet als vollautomatisches Handelssystem, das speziell für AUDCAD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet, die einen kontrollierten Handelsansatz suchen.

Das System kombiniert eine strukturierte Gitterstrategie mit der flexiblen Erholungslogik des Martingale. Es initiiert Handelssequenzen auf der Grundlage von Kursabweichungen vom Mittelwert (Mean Reversion) und integriert dann die Grid-Strategie, um die Gewinne aus diesen Sequenzen zu verwalten und zu sichern.

Hauptmerkmale

1. Aufbauend auf der AUDCAD Mean Reversion:

Kernlogik: Der EA nutzt die Tendenz des AUDCAD-Paares, zu seinem Mittelwert zurückzukehren. Das Raster ist so positioniert, dass es Retracements abfängt, wenn sich der Preis wegbewegt, wodurch sichergestellt wird, dass die Raster-Trades auf einem klaren Marktprinzip aufbauen.

2. Flexibles Raster & Adaptives Martingal:

Der Algorithmus passt sich automatisch an die Volatilität an und erweitert oder verkleinert sein Raster, um das Gleichgewicht und die Effizienz aufrechtzuerhalten. Dieses Verhalten ermöglicht es The Abyss Weaver, proaktiv zu handeln und gleichzeitig unnötige Risiken zu minimieren.

3. Diszipliniertes Risikomanagement:

Der Abyss Weaver ermöglicht es Händlern, die Martingale-Strategie auf kontrollierte Weise durch ein effektives Risiko- und Drawdown (DD)-Management zu nutzen und bietet so einen entscheidenden Kapitalschutz während bedeutender Marktveränderungen.

Technische Empfehlungen

Damit The Abyss Weaver effektiv arbeitet und das Risiko gut kontrolliert, empfehle ich, die folgenden Parameter einzuhalten:

Kategorie Empfehlung Währungspaar AUDCAD Zeitrahmen M5 - M15 Mindest-Einzahlung $300 (empfohlen $1.000 oder mehr) Konto-Typ ECN, Raw (für niedrigsten Spread) Hebelwirkung 1:100 Konto Absicherung

Operative Richtlinien

1. Wie man Backtesting durchführt:

Sie können jede Modellierungsqualität für das Backtesting verwenden, einschließlich Every Tick, Every Tick basierend auf echten Ticks oder 1 Minute OHLC.

Aus Gründen der Backtesting-Effizienz und -Geschwindigkeit wird empfohlen, die 1-Minuten-OHLC-Modellierung zu verwenden. Denken Sie daran, das Info-Panel in den Eingabeeinstellungen des EA zu deaktivieren. Die Handelslogik und die Berechnungen werden nur beim Schließen der Kerze verarbeitet, was bedeutet, dass diese Methode eine hohe Effizienz bietet, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.

2. Warum platziert der EA nicht jeden Tag Trades?

Der EA setzt mehrere Filter ein, um den Handelseinstieg in Zeiten zu beschränken, die für die Mean-Reversion-Strategie ungünstig sind (z. B. hohe Volatilität, bestimmte Tage/Sessions oder geringe Marktbewegungen). Dies ist ein Merkmal seiner Disziplin und Risikomanagementlogik.

3. Wie funktioniert der Nachrichtenfilter?

Der EA identifiziert Nachrichtenereignisse durch die Suche nach der Währungseinheit und bestimmten Schlüsselwörtern im MQL5-Wirtschaftskalender. Während der Zeit der Nachrichtenveröffentlichung werden keine neuen Trades eröffnet. Sobald der Nachrichtenzeitraum vorüber ist, nimmt der EA seinen normalen Betrieb wieder auf.

Risiko-Hinweis

Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den EA vor dem Live-Handel in der Demo-Version.