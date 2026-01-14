New Day and New Week Opening Gap ICT Indicator MT5

New Day & New Week Opening Gap ICT (NWOG & NDOG) Indikator für MT5

Der MT5-Indikator New Day and New Week Opening Gap ICT NWOG NDOG ist ein praktisches und effizientes Tool, das für Trader entwickelt wurde, die mit der MetaTrader 5-Plattform arbeiten.

Dieser Indikator identifiziert automatisch die Kurslücken, die sich zu Beginn jedes neuen Handelstages und jeder neuen Woche bilden, und zeigt sie deutlich auf dem Chart an. Wenn eine Handelssitzung endet, kann der nächste Eröffnungskurs vom vorherigen Schlusskurs abweichen, wodurch eine Kurslücke entsteht, die häufig das zukünftige Kursgeschehen beeinflusst.

Zur einfachen Erkennung:

Neue Wocheneröffnungslücken (NWOG) sind rot hervorgehoben

Neue Tageseröffnungslücken (NDOG) sind grün hervorgehoben .

Spezifikationen des Indikators

Merkmal Beschreibung Kategorie Kill Zone - Unterstützung & Widerstand - ICT Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator Typ Umkehrung - Fortführung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Day Trading - Mittelfristig - Langfristig Märkte Forex - Krypto - Aktien - Rohstoffe

Indikator-Übersicht

Eröffnungskurslücken dienen oft als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn sich der Markt diesen Zonen nähert, können die Kursreaktionen entweder eine Trendumkehr oder eine Fortsetzung des vorherrschenden Trends signalisieren.

In vielen Fällen neigt der Markt dazu, diese Lücken erneut aufzusuchen oder teilweise zu füllen, bevor er seine Hauptrichtung wieder aufnimmt, was sie zu wertvollen Bereichen für den Ein- und Ausstieg in den Handel macht.

Der Indikator unterstützt auch das in IKT-Handelsstrategien verwendete Konzept des Ereignishorizonts (PD), der durch die Durchschnittsbildung der täglichen und wöchentlichen Eröffnungslücken berechnet wird. Dies hilft den Händlern, Liquiditätszonen und die Marktstruktur besser zu verstehen.

Beispiel für einen Aufwärtstrend

Auf einem 1-Stunden-Chart von EUR/USD markiert der Indikator die wöchentliche Eröffnungslücke mit einer roten Zone. Der Kurs konsolidiert sich um dieses Niveau, bevor er eine starke Aufwärtsbewegung einleitet. Dies zeigt, wie wöchentliche Lücken das Aufwärtsmomentum des Marktes beeinflussen können.

Beispiel eines Abwärtstrends

Auf dem Rohstoffmarkt zeigt das Preisdiagramm für Arabica-Kaffee auf einem 1-Stunden-Zeitrahmen, wie sich der Indikator während eines Abwärtstrends verhält. Der Preis geht in Richtung der vom Indikator identifizierten Eröffnungslücke auf Tagesbasis zurück, was eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit in Übereinstimmung mit der rückläufigen Marktstruktur bietet.

Einstellungen des Indikators

Chart- und Objektfarbe Thema: Heller Hintergrund

NYOG_Zeigen: Anzeige der jährlichen Eröffnungslücke deaktiviert

NMOG_Rückblick: Monatliche Gap-Berechnung basierend auf den letzten 5 Kerzen

NMOG_Anzeigen: Anzeige der monatlichen Eröffnungslücke deaktiviert

NWOG_LookBack: Wöchentliche Gap-Berechnung auf Basis der letzten 5 Kerzen

NWOG_Anzeigen: Wöchentliche Eröffnungsgap-Anzeige aktiviert

NDOG_LookBack: Tägliche Gap-Berechnung auf Basis der letzten 5 Kerzen

NDOG_Anzeigen: Tägliche Eröffnungsgap-Anzeige aktiviert

Ungültig machen: Automatische Entfernung von ungültigen Gap-Zonen aktiviert

Schlussfolgerung

Der New Day and New Week Opening Gap ICT NWOG NDOG MT5 Indikator ist ein wertvolles Analysewerkzeug für Händler, die wichtige Kursniveaus im MetaTrader 5 identifizieren möchten.

Da er sich auf tägliche und wöchentliche Eröffnungslücken konzentriert, bietet er einen strukturierten und regelbasierten Ansatz für die Marktanalyse. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die ICT- und liquiditätsbasierte Handelsstrategien anwenden, und ist gleichzeitig praktisch und effektiv für Händler aller Erfahrungsstufen.