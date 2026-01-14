New Day and New Week Opening Gap ICT Indicator MT5

Indicador ICT de Brecha de Apertura de Nuevo Día y Nueva Semana (NWOG & NDOG) para MT5

El indicador New Day and New Week Opening Gap ICT NWOG NDOG MT5 es una herramienta práctica y eficaz desarrollada para los traders que trabajan con la plataforma MetaTrader 5.

Este indicador identifica automáticamente las brechas de precios que se forman al comienzo de cada nuevo día y semana de negociación, mostrándolas claramente en el gráfico. Cuando finaliza una sesión de negociación, el siguiente precio de apertura puede diferir del cierre anterior, creando una brecha que a menudo influye en la acción futura de los precios.

Para facilitar su reconocimiento:

Las brechas de apertura de nueva semana (NWOG ) se resaltan en rojo

Las brechas de apertura de un nuevo día (NDOG) se resaltan en verde .

Especificaciones del indicador

Característica Descripción Categoría Zona de muerte - Soporte y resistencia - TIC Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Intermedio Tipo de Indicador Reversión - Continuación Marco temporal Multi-marco de tiempo Estilo de negociación Día - Medio Plazo - Largo Plazo Mercados Divisas - Criptomonedas - Acciones - Materias primas

Visión general del indicador

Los gaps de apertura de precios a menudo actúan como importantes niveles de soporte y resistencia. Cuando el mercado se acerca a estas zonas, las reacciones de los precios pueden indicar un cambio de tendencia o una continuación de la tendencia predominante.

En muchos casos, el mercado tiende a volver a visitar o a llenar parcialmente estos huecos antes de reanudar su dirección principal, lo que los convierte en zonas valiosas para la entrada y salida de operaciones.

El indicador también es compatible con el concepto de horizonte de eventos (PD) utilizado en las estrategias de negociación de las TIC, que se calcula promediando los gaps de apertura diarios y semanales. Esto ayuda a los operadores a comprender mejor las zonas de liquidez y la estructura del mercado.

Ejemplo de tendencia alcista

En un gráfico de 1 hora del EUR/USD, el indicador marca el gap de apertura semanal con una zona roja. La acción del precio se consolida en torno a este nivel antes de iniciar un fuerte movimiento alcista, lo que demuestra cómo los gaps semanales pueden influir en el impulso alcista del mercado.

Ejemplo de tendencia bajista

En el mercado de materias primas, el gráfico del precio del café arábica en un marco de tiempo de 1 hora muestra cómo se comporta el indicador durante una tendencia bajista. El precio retrocede hacia el gap de apertura diario identificado por el indicador, ofreciendo una oportunidad potencial de venta en línea con la estructura bajista del mercado.

Configuración del indicador

Color del gráfico y del objeto: Fondo claro

NYOG_Mostrar: Desactivada la visualización del gap de apertura anual

NMOG_LookBack: Cálculo del gap mensual basado en las últimas 5 velas

NMOG_Show: Desactivada la visualización del gap de apertura mensual

NWOG_LookBack: Cálculo del gap semanal basado en las últimas 5 velas

NWOG_Show: Desactivada la visualización del gap de apertura semanal

NDOG_LookBack: Cálculo del gap diario basado en las últimas 5 velas

NDOG_Show: Gap de apertura diario activado

Invalidación: Eliminación automática de zonas de gap no válidas activada

Conclusión

El indicador New Day and New Week Opening Gap ICT NWOG NDOG MT5 es una valiosa herramienta analítica para los operadores que buscan identificar niveles de precios clave en MetaTrader 5.

Al centrarse en los gaps de apertura diarios y semanales, proporciona un enfoque estructurado y basado en reglas para el análisis del mercado. Este indicador es especialmente útil para los operadores que aplican las TIC y las estrategias de negociación basadas en la liquidez, sin dejar de ser práctico y eficaz para los operadores de todos los niveles de experiencia.