New Day and New Week Opening Gap ICT Indicator MT4

New Day & New Week Opening Gap ICT (NWOG & NDOG) Indikator für MT4



Der MT4-Indikator New Day and New Week Opening Gap ICT NWOG NDOG ist ein praktisches und zuverlässiges Tool für Trader aller Erfahrungsstufen, die die Plattform MetaTrader 4 nutzen.

Dieser Indikator identifiziert und zeigt automatisch Kurslücken an, die sich zu Beginn eines jeden neuen Handelstages und jeder neuen Woche bilden. Wenn der Markt nach einem Tages- oder Wochenschluss eröffnet wird, weicht der Eröffnungskurs oft vom vorherigen Schlusskurs ab, wodurch eine sichtbare Kurslücke auf dem Chart entsteht. Diese Lücken spielen häufig eine wichtige Rolle für das Kursverhalten.

Der Indikator hebt diese Zonen deutlich hervor:

New Week Opening Gap (NWOG) wird in rot dargestellt

Neue Tageseröffnungslücke (NDOG) wird grün dargestellt

Spezifikationen des Indikators



Funktion Beschreibung Kategorie Kill Zone - Unterstützung & Widerstand - ICT Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator Typ Umkehrung - Fortführung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Day Trading - Mittelfristig - Langfristig Märkte Forex - Krypto - Aktien - Rohstoffe

Indikator-Übersicht

Eröffnungskurslücken, die zu Beginn eines neuen Handelstages oder einer neuen Woche gebildet werden, dienen oft als wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen. Wenn der Kurs diese Bereiche wieder erreicht, kann dies entweder eine Trendfortsetzung oder eine potenzielle Umkehr signalisieren.

Viele Händler beobachten Kursrückgänge in diese Gap-Zonen, da sie häufig Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit bieten.

Der Indikator unterstützt auch das im IKT-Handel verwendete Konzept des Ereignishorizonts (Event Horizon, PD), das durch die Durchschnittsbildung der täglichen und wöchentlichen Eröffnungslücken berechnet wird. Durch die Visualisierung dieser Niveaus auf dem Chart können Händler ICT-basierte Liquiditätskonzepte leichter in ihre Handelsstrategien integrieren.

Aufwärtstrend-Szenario

In einem Beispiel für einen Aufwärtstrend, das auf einem 30-Minuten-Dogecoin-Chart dargestellt ist, markiert der Indikator die tägliche Eröffnungslücke mit einem grünen Kästchen. Wenn der Kurs zurückzieht und auf diese Zone reagiert, kann dies auf eine gute Kaufgelegenheit hindeuten, vor allem, wenn sie mit der allgemeinen bullischen Marktstruktur übereinstimmt.

Abwärtstrend-Szenario

Auf der 1-Stunden-Chart von USD/CAD zeigt der Indikator, wie die täglichen Eröffnungslücken die Kursbewegung beeinflussen. Nähert sich der Kurs der grün markierten täglichen Gap-Zone, können Händler das Kursverhalten auf Anzeichen für eine Ablehnung, Fortsetzung oder Umkehr bewerten, was ihnen hilft, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Einstellungen des Indikators

Chart- und Objektfarbe Thema: Heller Hintergrund

NYOG_Zeigen: Anzeige der jährlichen Eröffnungslücke deaktiviert

NMOG_Rückblick: Monatliche Gap-Berechnung basierend auf den letzten 5 Kerzen

NMOG_Anzeigen: Anzeige der monatlichen Eröffnungslücke deaktiviert

NWOG_LookBack: Wöchentliche Gap-Berechnung auf Basis der letzten 5 Kerzen

NWOG_Anzeigen: Wöchentliche Eröffnungsgap-Anzeige aktiviert

NDOG_LookBack: Tägliche Gap-Berechnung auf Basis der letzten 5 Kerzen

NDOG_Anzeigen: Tägliche Eröffnungsgap-Anzeige aktiviert

Ungültig machen: Automatische Entfernung von ungültigen Gap-Zonen aktiviert

Fazit



Der New Day and New Week Opening Gap ICT NWOG NDOG MT4-Indikator ist eine leistungsstarke Ergänzung für jedes MetaTrader 4-Handels-Setup. Indem er kritische tägliche und wöchentliche Eröffnungslücken identifiziert, hilft er Händlern, potenzielle Preisreaktionen und liquiditätsgetriebene Marktbewegungen zu antizipieren.

Da Eröffnungslücken eine wichtige Rolle in ICT-Konzepten und liquiditätsbasierten Analysen spielen, bietet dieser Indikator wertvolle Erkenntnisse für Händler, die nach strukturierten, regelbasierten Handelsmöglichkeiten über mehrere Märkte und Zeitrahmen hinweg suchen.