SMC Easy Signal

4.73

SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren können. Unabhängig davon, ob der Markt seinen Trend fortsetzt oder sich auf eine Umkehr vorbereitet, übersetzt der Indikator komplexe Kursbewegungen in einfach zu verfolgende Signale, mit denen Händler die wahre Richtung des Marktes im Auge behalten können.

Sobald ein Signal erkannt wird, erstellt SMC Easy Signal automatisch drei dynamische Take-Profit-Levels und einen Stop-Loss-Vorschlag, der auf der Volatilität des Ausbruchs selbst basiert. Auf diese Weise können Händler das Risiko besser steuern und ihre Positionen effektiver ausbauen. Jedes Ausbruchsereignis wird direkt auf dem Chart mit Pfeilen, Beschriftungen und optionalen Zonen angezeigt, so dass sowohl Hausse- als auch Baisse-Chancen in Echtzeit visualisiert werden können.

SMC Easy Signal bietet auch Echtzeit-Warnungen über Terminal-Pop-ups, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails, damit Sie kein Signal verpassen. Für zusätzliche Klarheit zeigt ein kleines Feld auf dem Chart das jüngste Signal mit seinem Einstiegskurs, Take-Profit-Levels und Stop-Loss an, so dass Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick sehen können.

Durch die Verbindung von intelligenter Geldstruktur mit praktischen Handelsmanagement-Tools bietet SMC Easy Signal Händlern eine sehr einfache und dennoch leistungsstarke Möglichkeit, sich dem Markt zu nähern. Es durchbricht das Rauschen, reduziert das Rätselraten und liefert klare, konsistente Signale, die mit professionellen Handelsstrategien übereinstimmen.

Pedro Roque
105
Pedro Roque 2025.12.15 15:58 
 

THis is indicator is paramount for my trading strategy as it is very precise in terms of indicating which market structure is predominant. So it is very userful and it is very powerful on its own as well. THank you for sharing such a great tool!

tabban21
156
tabban21 2025.11.23 16:55 
 

Pleasantly surprised with the good results so far from this indicator. I have tried several and not found a consistent way to be profitable but this one is very simple - m15 buy signals are validated if above 50 MA and then simply take the proposed TPs and protect using proposed SL. So far it has been good and also easy to combine with my 9-5 job since i receive signals alerts via mobile. Would recommend as a worthy investment. Mohammed is brilliant at providing quick support if needed. Also has a telegram group.

Jptrading
307
Jptrading 2025.11.10 05:24 
 

One of the awesome indicators

Weitere Produkte dieses Autors
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
EA Top G
Mohamed Hassan
4.67 (33)
Experten
Nach dem Kauf, wenn Sie wirklich wie dieser Roboter, können Sie EA Interceptor kostenlos erhalten! Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen zu diesem BONUS ! EA TOP G ist ein Multi-Währungs-Expert Advisor , der auf Trendfolge basiert . Er verwendet ein Hedge-System mit einem sehr guten Risikomanagement. Er ist ein idealer Kandidat für CENT-Konten und große Guthaben. Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das sich auf Hedge stützt, um sicherzustellen, dass Ihr Konto gut wächst. Er handelt
Trend Punch
Mohamed Hassan
4.79 (24)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Support & Resistance kombiniert wird. Senden Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie erhalten ihn GRATIS als BONUS! Wir stellen Ihnen Trend Punch vor, den revolutionären Forex-Trend-Indikator, der Ihre Art zu handeln verändern wird! Trend Punch wurde entwickelt, um Ihnen während starker Markttrends präzise Kauf- und Verkaufspfeile zu liefern und Ihre Handelse
MBFX Timing
Mohamed Hassan
5 (3)
Indikatoren
Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich privat, um 7 Tage KOSTENLOSES Testen mit EA Forex Proton zu erhalten, wo der Roboter automatisch die Handelswarnungen von MBFX Timing übernimmt! MBFX Timing ist ein Indikator, der von Mostafa Belkhayate, einem der besten Trader der Welt, entwickelt und erstellt wurde. Wir haben uns entschlossen, eine modifizierte Version zu erstellen, die sich an den Indikatoren Stochastic Oscillator und Relative Strength Quality Index orientiert, um Ihr Trading zu verbesser
EA Iron Machine
Mohamed Hassan
4.85 (20)
Experten
Live-Signal: Click here EA Iron Machine ist ein Expert Advisor, der in erster Linie auf der Grundlage wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Wenn der Kurs eine wichtige Unterstützungszone erreicht, löst der Roboter ein Kaufsignal aus. Wenn der Kurs eine wichtige Widerstandszone erreicht, löst er ein Verkaufssignal aus. Dieser EA reagiert empfindlich auf Nachrichtenereignisse, daher sollten Sie auch beim Backtesting bedenken, dass er den Handel in Zeiten wichtiger Nachricht
Scalper System
Mohamed Hassan
Indikatoren
Noch 2 Exemplare zu 65 $, nächster Preis 120 $ Scalper System ist ein benutzerfreundlicher Indikator, der Marktkonsolidierungszonen erkennt und Ausbruchsbewegungen vorwegnimmt. Er ist für den M1- oder M15-Zeitrahmen optimiert und eignet sich am besten für sehr volatile Werte wie Gold (XAUUSD). Obwohl dieses System ursprünglich für den M1- oder M15-Zeitrahmen entwickelt wurde, funktioniert es dank seiner robusten, preisaktionsbasierten Strategie in allen Zeitrahmen gut. Sie können den Indikator
Lux Trend
Mohamed Hassan
5 (7)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Nach dem Kauf, bitte kontaktieren Sie mich, um Ihre Trading-Tipps + weitere Informationen für einen großen Bonus zu erhalten ! Lux Trend ist eine professionelle Strategie, die auf der Verwendung von höheren Hochs und niedrigeren Hochs basiert, um Trendlinienausbrüche zu identifizieren und zu zeichnen! Lux Trend verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Trendrichtung zu bestätigen, bevor der Markt nach hochwertigen Ausbruchschance
Easy Breakout MT5
Mohamed Hassan
4.6 (5)
Indikatoren
Nach dem Kauf können Sie mich gerne kontaktieren, um weitere Details zu erfahren, wie Sie einen Bonusindikator namens VFI erhalten, der sich perfekt mit Easy Breakout kombinieren lässt, um die Konfluenz zu verbessern ! Easy Breakout MT5 ist ein leistungsstarkes Price Action Trading System, das auf einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie ! Dieser Indikator liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale, die auf Ausbrüchen aus w
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.71 (14)
Indikatoren
Nach dem Kauf können Sie mich gerne kontaktieren, um weitere Details zu erfahren, wie Sie einen Bonusindikator namens VFI erhalten, der sich perfekt mit Easy Breakout kombinieren lässt, um die Konfluenz zu verbessern ! Easy Breakout ist ein leistungsfähiges Price Action Trading System, das auf einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie ! Dieser Indikator liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale, die auf Ausbrüchen aus wichtige
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
Experten
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Wir stellen Ihnen Fx Kenji vor, den ultimativen Expert Advisor für ernsthafte Trader! Fx Ken ji basiert auf einer hochentwickelten Ausbruchsstrategie und wurde von Experten entwickelt, um die Symbole USDCAD, EURGBP und EURUSD zu dominieren . GBPUSD ist ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl! Fx Kenji hat sich in rigorosen Backtests von 2010 bis 2024 mit einer beeindruckenden Modellierungsqualität von 99,90% bewährt und demonstriert damit das herausragend
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
Indikatoren
Dieser Indikator platziert nur qualitativ hochwertige Trades, wenn der Markt wirklich zu Ihren Gunsten ist, mit einem klaren Break und Retest. Geduld ist der Schlüssel zu dieser Preisaktionsstrategie! Wenn Sie mehr Alarmsignale pro Tag wünschen, erhöhen Sie die Zahl neben dem Parameter namens: Empfindlichkeit der Unterstützung und des Widerstands. Nach vielen Monaten harter Arbeit und Hingabe sind wir sehr stolz darauf, Ihnen unseren von Grund auf neu entwickelten Break-and-Retest-Preisaktionsin
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Indikatoren
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Katana kombiniert wird. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie können Katana GRATIS als BONUS erhalten Nach dem Kauf senden Sie uns eine private Nachricht für Ihre Anweisungen. Der Trendvorhersage-Indikator ist ein sehr einzigartiges und einfaches Werkzeug, das in der Lage ist, Vorhersagen über zukünftige Kursbewegungen auf der Grun
Bull versus Bear
Mohamed Hassan
4.53 (19)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Ihren GRATIS-BONUS erhalten, der in großartiger Kombination mit Bull vs Bear funktioniert! Bull versus Bear ist ein einfach zu bedienender Forex-Indikator, der Händlern klare und genaue Signale gibt, die auf eindeutigen Trendwiederholungen basieren. Vergessen Sie verzögerte Indikatoren oder stundenlanges Starren auf Charts, denn Bull vs Bear biet
Elliot Wave Impulse
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! Anleitung: Hier klicken Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Katana kombiniert wird. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie könnten ihn GRATIS als BONUS erhalten ! Der Elliot-Wellen-Impuls ist ein Muster , das in der Elliott-Wellen-Theorie identifiziert wurde, einer Form der technischen Analyse, die zur Analyse von Finanzmarktzyklen verwendet wird. Die Impulswelle gilt als der stärkst
EA Interceptor
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Experten
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Vollständiger Backtest-Bericht (2010-2024) zum Download verfügbar: Klicken Sie hier Handbuch: Klicken Sie hier EA Interceptor ist ein Expert Advisor, der eine Reversionsstrategie verwendet, indem er in einen Handel einsteigt, wenn der Markt erschöpft ist. Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das von 2010 bis 2024 erfolgreich backgetestet worden ist ! Es gibt nicht viele EAs, die einen langen Zeitraum von 2010 bis 2024 ohne Fehler überstehen.
Lux Trend MT5
Mohamed Hassan
Indikatoren
Der Startpreis beträgt $75. Er erhöht sich nach 30 Verkäufen auf $120. Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte, um Ihre Handelstipps + weitere Informationen für einen großartigen Bonus zu erhalten ! Lux Trend ist eine professionelle Strategie, die auf der Verwendung von höheren Hochs und niedrigeren Hochs basiert, um Trendlinienausbrüche zu identifizieren und zu zeichnen! Lux Trend verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Trendrichtung zu bestätigen, bevor der Markt nach ho
Trend Swing
Mohamed Hassan
4.55 (11)
Indikatoren
This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called  Market Analysis . After purchase, send us a message and you could get  it  for  FREE as a BONUS!  Trend Swing ist ein professioneller Indikator, der von Grund auf von unserem internen Entwicklungsteam entwickelt wurde. Dieser Indikator ist sehr ausgeklügelt, da Sie die Einstiegskursebenen mit Kauf- und Verkaufssignalen in Echtzeit sehen können! Er zeichnet automatisch die Take-Profit-Zonen entlang Ihres Stop-Loss, wa
Wick Hunter
Mohamed Hassan
Indikatoren
Nach dem Kauf sind Sie berechtigt, EA Forex Proton zu erhalten und es 14 Tage lang völlig kostenlos zu testen! Dieser Roboter automatisiert die Alarme von Wick Hunter! Sind Sie es leid, in die Falle falscher Ausbrüche zu tappen? Wick Hunter ist ein leistungsstarker benutzerdefinierter Indikator, der entwickelt wurde, um Fakeouts zu erkennen und echte Umkehrungen zu identifizieren, bevor die Masse es mitbekommt. Wick Hunter basiert auf der bewährten False Breakout Strategy und hilft Ihnen: Erke
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Experten
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! EA BLACK LION ist ein Expert Advisor, der die wahre Definition eines Scalper ist, wo es in der Lage ist, echte Divergenz Bewegungen im Forex-Markt zu erkennen. Er ist hoch entwickelt, da er potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmuster erkennen kann. Die Echtzeit-Divergenzmuster werden Ihnen visuell auf Ihrem MT4-Chart angezeigt. (Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sie die Strategie direkt vor sich sehen) Es wird ein ausgeklügeltes System verw
