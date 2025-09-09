3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120



SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren können. Unabhängig davon, ob der Markt seinen Trend fortsetzt oder sich auf eine Umkehr vorbereitet, übersetzt der Indikator komplexe Kursbewegungen in einfach zu verfolgende Signale, mit denen Händler die wahre Richtung des Marktes im Auge behalten können.

Sobald ein Signal erkannt wird, erstellt SMC Easy Signal automatisch drei dynamische Take-Profit-Levels und einen Stop-Loss-Vorschlag, der auf der Volatilität des Ausbruchs selbst basiert. Auf diese Weise können Händler das Risiko besser steuern und ihre Positionen effektiver ausbauen. Jedes Ausbruchsereignis wird direkt auf dem Chart mit Pfeilen, Beschriftungen und optionalen Zonen angezeigt, so dass sowohl Hausse- als auch Baisse-Chancen in Echtzeit visualisiert werden können.

SMC Easy Signal bietet auch Echtzeit-Warnungen über Terminal-Pop-ups, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails, damit Sie kein Signal verpassen. Für zusätzliche Klarheit zeigt ein kleines Feld auf dem Chart das jüngste Signal mit seinem Einstiegskurs, Take-Profit-Levels und Stop-Loss an, so dass Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick sehen können.

Durch die Verbindung von intelligenter Geldstruktur mit praktischen Handelsmanagement-Tools bietet SMC Easy Signal Händlern eine sehr einfache und dennoch leistungsstarke Möglichkeit, sich dem Markt zu nähern. Es durchbricht das Rauschen, reduziert das Rätselraten und liefert klare, konsistente Signale, die mit professionellen Handelsstrategien übereinstimmen.





NEHMEN SIE NACH DEM KAUF KONTAKT MIT MIR AUF, UM IHREN KOSTENLOSEN BONUS-FIBONACCI-INDIKATOR FÜR STARKE KONFLUENZ ZU ERHALTEN!